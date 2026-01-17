Ισημερινός: Αναπτύσσει 10.000 στρατιωτικούς για την αντιμετώπιση των διακινητών ναρκωτικών

Οι αρχές του Ισημερινού ανακοίνωσαν την ανάπτυξη 10.000 στρατιωτών για την αντιμετώπιση των συμμοριών διακινητών ναρκωτικών, στις οποίες αποδίδεται η έξαρση της βίας στη χώρα. Η επιχείρηση είχε μεγάλη δημοσιότητα στα τοπικά και διεθνή ΜΜΕ, καθώς ο Ισημερινός έχει μετατραπεί σε κέντρο διαμετακόμισης των ναρκωτικών ανάμεσα στην Κολομβία και το Περού, δύο από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς κοκαΐνης παγκοσμίως.

Οι συγκρούσεις ανάμεσα σε συμμορίες που συνδέονται με μεξικανικά και κολομβιανά καρτέλ έχουν μετατρέψει τη χώρα σε πεδίο βίας, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση του προέδρου Ντανιέλ Νομπόα, συμμάχου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, να αποφασίσει την ενίσχυση των δυνάμεων ασφαλείας.

Από τους 10.000 στρατιώτες που αναπτύχθηκαν, εκατοντάδες μέλη των ειδικών δυνάμεων προσγειώθηκαν στη Γουαγιακίλ, το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας και κομβικό σημείο για τη διακίνηση ναρκωτικών. Ο στρατηγός Μάριο Βεδόγια δήλωσε στον Τύπο ότι αποστολή τους είναι να διασφαλίσουν την ασφάλεια των ακτών, ενώ ο υπουργός Άμυνας Τζανκάρλο Λοφρέδο έδωσε εντολή στη στρατιωτική ηγεσία να αναλάβει δράση για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα στην πόλη, η οποία θεωρείται η οικονομική πρωτεύουσα του Ισημερινού.

Παράλληλα, στρατιωτικά αεροσκάφη με προσωπικό εστάλησαν και στη Μάντα, το σημαντικότερο αλιευτικό λιμάνι της χώρας, που αποτελεί επίσης στρατηγικό σημείο για τη διακίνηση.

Στα μέσα Δεκεμβρίου, η Ουάσιγκτον είχε ανακοινώσει ότι θα στείλει αμερικανούς στρατιωτικούς στο πλαίσιο «προσωρινής αποστολής» για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, σε συνεργασία με τις αρχές του Ισημερινού.

Η άλλοτε όαση ειρήνης στη Λατινική Αμερική, που θεωρούνταν μια από τις πιο ασφαλείς χώρες της περιοχής, έκλεισε το 2025 με 52 ανθρωποκτονίες ανά 100.000 κατοίκους – δηλαδή μία κάθε ώρα – σύμφωνα με στοιχεία του Παρατηρητηρίου του Οργανωμένου Εγκλήματος.

Το υπουργείο Άμυνας του Ισημερινού, με ανακοίνωσή του, τόνισε ότι «η φυλακή ή η κόλαση» περιμένει όσους θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της χώρας, επιβεβαιώνοντας την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να συνεχίσει την επιχείρηση χωρίς χρονικό όριο.

