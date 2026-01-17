Καιρός: Έρχεται από σήμερα η τετραήμερη «ουκρανική ψυχρή εισβολή» με πτώση της θερμοκρασίας, ισχυρούς ανέμους και καταιγίδες – Πού θα χιονίσει

Ξεκινά από σήμερα, (17/1), η τετραήμερη «ουκρανική ψυχρή εισβολή», η οποία θα φέρει αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα, ισχυρούς ανέμους και τοπικές χιονοπτώσεις. Το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι η κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας, που θα φτάσει κατά τόπους ακόμη και τους 10 βαθμούς κάτω από τα σημερινά επίπεδα.

Οι άνεμοι θα πνέουν ιδιαίτερα ενισχυμένοι, φτάνοντας τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ ασθενείς χιονοπτώσεις αναμένονται κυρίως στα ορεινά. Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα κυμανθεί από 6 έως 8 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 8 έως 13, στα δυτικά τοπικά έως 15 βαθμούς, ενώ στη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, τοπικές βροχές δεν αποκλείονται στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα καθώς και στην Κρήτη. Οι χιονοπτώσεις θα κάνουν την εμφάνισή τους σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές από την Κεντρική Στερεά και βορειότερα, δηλαδή στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και τη Θράκη, ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Ασθενείς χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά και ημιορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, ενώ παγετός θα επικρατήσει τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Στην Αθήνα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με πιθανές τοπικές βροχές, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 12-13 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν επίσης νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 8 βαθμούς Κελσίου.

Γιώργος Τσατραφύλλιας: «Κλείδωσε 4ήμερο ουκρανικό ψύχος»

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, το σκηνικό του καιρού στη χώρα μας αλλάζει ραγδαία λόγω της ψυχρής εισβολής, με πτώση της θερμοκρασίας, βοριάδες και χιόνια ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα.

Αναλυτικά όσα αναφέρει

«Η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας από βορρά προς νότο θα είναι της τάξης των 10 βαθμών. Οι βοριάδες θα πνέουν θυελλώδεις 8-9 μποφόρ στο Αιγαίο από το Σάββατο έως την Τρίτη και ανατολικοί τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Ιόνιο με την ίδια ένταση. Τα χιόνια τα οποία γενικά δεν θα είναι πολλά, θα απασχολήσουν τα ορεινά της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Στερεάς ,της Εύβοιας, της Α-ΒΑ Πελοποννήσου, των Κυκλάδων και της Κρήτης. Παροδικά θα φτάσουν μέχρι τα 500μέτρα στις κεντροβόρειες περιοχές».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Αττική γράφοντας: «Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 -11 °C στα πεδινά. Οι βοριάδες Σάββατο-Κυριακή-Δευτέρα θα πνέουν σχεδόν θυελλώδεις στα ανατολικά του νομού. Βροχή ή χιονόνερο στα πεδινά. Λίγα χιόνια μέχρι τα 500 μέτρα. Χωρίς προβλήματα χιονοστρώσεων».

Γιάννης Καλλιάνος: Έρχεται χειμώνας αλλά με ασθενείς χιονοπτώσεις

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου, από σήμερα Σάββατο έως και την Τρίτη, η Ελλάδα μπαίνει σε περίοδο εντελώς χειμωνιάτικων συνθηκών, αφού ψυχρές αέριες μάζες από την Ουκρανία αλλά και τη Μαύρη Θάλασσα θα επηρεάσουν την περιοχή μας. Παρά ωστόσο την πτώση της θερμοκρασίας έως και 10 βαθμούς σε σχέση με τις χθεσινές τιμές, ο μετεωρολόγος τονίζει ότι οι χιονοπτώσεις θα είναι κατά κανόνα ασθενείς. Στην Αττική, ενδεχόμενες χιονοπτώσεις θα γίνουν περίπου πάνω από τα 400-500 μέτρα υψόμετρο, κυρίως στα κεντροβόρεια τμήματα του νομού.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου:

Από το Σάββατο 17 Ιανουαρίου έως και τουλάχιστον την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, η χώρα μας θα εισέλθει σε περίοδο πιο καθαρά χειμωνιάτικων συνθηκών, αφού ψυχρές αέριες μάζες από την Ουκρανία και τη Μαύρη Θάλασσα θα κινηθούν νοτιοδυτικότερα και θα επηρεάσουν την περιοχή μας.

Η μεταβολή αυτή θα έχει ως κύριο χαρακτηριστικό τη σταδιακή αλλά αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία κατά μέσο όρο θα φτάσει τους 8 έως 10 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τις σημερινές τιμές, όπου σήμερα καταγράφονται αρκετά υψηλές για την εποχή μέγιστες θερμοκρασίες.

Άνεμοι:

Καθ’ όλη τη διάρκεια του τετραημέρου θα επικρατήσουν ενισχυμένοι βορειοανατολικοί άνεμοι, οι οποίοι :

Στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 μποφόρ

Τοπικά ενδέχεται να αγγίξουν και τα 8 μποφόρ

Οι άνεμοι αυτοί θα ενισχύουν σημαντικά την αίσθηση του ψύχους.

Χιονοπτώσεις – Τι να περιμένουμε:

Το σύστημα δεν διαθέτει τη δυναμική για πυκνές και εκτεταμένες χιονοπτώσεις.

Οι χιονοπτώσεις που θα εκδηλωθούν θα είναι :

Επιλεκτικές

Κατά κανόνα ασθενείς

Κυρίως πρόσκαιρες

Περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο:

Τμήματα Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας

Περιοχές της Θεσσαλίας

Κεντρική και Ανατολική Στερεά

Εύβοια – Σποράδες

Ανατολική και Βορειοανατολική Πελοπόννησος

Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο

Κυκλάδες

Κρήτη

Στις πεδινές και παραθαλάσσιες περιοχές αυτών των περιοχών αναμένονται τοπικές βροχές ασθενούς έως και μέτριας έντασης.

Στα ορεινά και ημιορεινά, περίπου πάνω από τα 500 μέτρα υψόμετρο, θα σημειώνονται πρόσκαιρες τοπικές χιονοπτώσεις.

Στη Βόρεια Ελλάδα, και κυρίως σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, τα υψόμετρα χιονόπτωσης ενδέχεται τοπικά να κατέβουν στα 100-200 μέτρα (από το Θερμαικό και Δυτικότερα ή στη Νότια Χαλκιδική) ωστόσο και εκεί τα φαινόμενα θα είναι εξασθενημένα. Επίσης στη Θεσσαλία, στις Σποράδες και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο κατά διαστήματα θα χιονίσει τοπικά χαμηλά, πάνω από τα 200-300 μέτρα. Ειδικά στο Βορειοανατολικό Αιγαίο πιθανότατα και χαμηλότερα, τοπικά.

Δεν αναμένονται εκτεταμένες χιονοστρώσεις και κατά συνέπεια δεν προβλέπονται γενικευμένα προβλήματα.

Μια μικρή επιφύλαξη χρειάζεται μόνο σε πολύ ορεινά τμήματα, όπου ενδεχομένως να απαιτηθούν αλυσίδες.

Για την Αττική:

Από το Σάββατο έως και την Τρίτη η Αττική μπαίνει σε φάση πιο χειμωνιάτικων συνθηκών, με :

Δυνατό βορειοανατολικό άνεμο

Πτώση της θερμοκρασίας

Τοπικές βροχές κατά διαστήματα, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού (ίσως και σε υπόλοιπα τμήματα)

Χιονοπτώσεις:

Θα είναι επιλεκτικού χαρακτήρα

Περίπου πάνω από τα 400–500 μέτρα υψόμετρο

Κυρίως στα κεντροβόρεια τμήματα του νομού

Ασφαλώς χωρίς να δημιουργούν προβλήματα

Πιθανές χιονοστρώσεις θα υπάρξουν σε μεγάλα υψόμετρα σε Πάρνηθα, Πεντέλη (ίσως Υμηττό) ή Κιθαιρώνα

Θερμοκρασίες για στην Αττική:

Σάββατο : έως 12°C

Κυριακή : έως 8–9°C

Δευτέρα : ‘εως 7–8°C

Τρίτη : έως 10°C

Από την Τετάρτη υπάρχει τάση σταδιακής ανόδου της θερμοκρασίας αλλά αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα.

Ελάχιστες θερμοκρασίες – Ισχυρός παγετός:

Το κρύο δεν θα αφορά μόνο τις μέγιστες, αλλά προφανώς κατά βάση και τις ελάχιστες θερμοκρασίες :

Κυριακή πρωί : έως -5°C, -6°C, -7°C στα ορεινά της Βόρειας ηπειρωτικής χώρας

Δευτέρα πρωί : 6°C έως -8°C στα ορεινά της Κεντρικής και Βόρειας ηπειρωτικής χώρας

Τρίτη πρωί : Πιθανώς -8°C έως -10°C στα ορεινά της Βόρειας ηπειρωτικής χώρας

Συμπεράσματα :

Έρχεται αισθητό κρύο και τοπικά παγωνιά (ισχυρός παγετός), με ισχυρούς ανέμους που θα αγγίζουν τα 7-8 μποφόρ, αλλά χωρίς δυναμικά επεισόδια χιονοπτώσεων, οι οποίες ναι μεν θα υπάρξουν αλλά κατά κανόνα δεν θα προβληματίσουν. Άρα ο χειμώνας θα επιστρέψει για λίγες ημέρες, χωρίς όμως ακραίες καταστάσεις ή εκτεταμένα προβλήματα.

Μια απαραίτητη επισήμανση:

Τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται -ίσως ως αποτέλεσμα συνεχόμενων αστοχιών- μια πρόσκαιρη προσπάθεια από ορισμένα sites και προγνώστες του διαδικτύου να εμφανιστούν πιο ήπιοι στους τίτλους και στις διατυπώσεις τους.

Μην μπερδεύεστε. Είναι κλεισμένοι προσωρινά στον εαυτό τους αλλά επειδή γρήγορα ξεχνιέται τι έχει πει ο καθένας μας, γρήγορα θα ξαναπάρουν τα πάνω τους. Η δραματοποίηση και η τρομολαγνεία στον καιρό είναι μια χρόνια “ασθένεια” που δύσκολα περιορίζεται, γιατί δεν βασίζεται στην επιστήμη αλλά στα κλικ, στη διάθεση προβολής και στον φόβο.

Γι’ αυτό είναι σημαντικό να φιλτράρετε όσα διαβάζετε και να ενημερώνεστε μόνο από έγκυρες, επιστημονικά τεκμηριωμένες πηγές και από δημόσιους φορείς, χωρίς υπερβολές και χωρίς σενάρια καταστροφής που δεν στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα.

Η πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό

Βουτιά της θερμοκρασίας με «ποτιστικές και πολύ χρήσιμες βροχές», χιονόνερο, δυνατούς βορειάδες και παγετό την Κυριακή προβλέπει ο μετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός. «Ο χειμώνας μας παίζει κρυφτό αναφέρει χαρακτηριστικά» στην πρόγνωση του.

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη καθώς και στα νησιά του Ιονίου όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο έως 7, τοπικά 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 06 με 08 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 08 με 13, στα δυτικά τοπικά τους 15 και στη νησιωτική χώρα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και βαθμιαία και σε ημιορεινές περιοχές. Στη Θράκη νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιόνια σε ορεινά – ημιορεινά. Σταδικά από τις πρωινές ώρες τα φαινόμενα στη Θράκη θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στα θαλάσσια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον) έως 08 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Ανατολικών διευθύνσεων 4 με 6 και στα νότια θαλάσσια έως 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της Θεσσαλίας.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά 7 και στα νότια θαλάσσια παραθαλάσσια τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 13, τοπικά στα νότια 14 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Στην Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τις βραδινές ώρες στα ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις.

Ανεμοι: Στις Κυκλάδες βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ. Στην Κρήτη βόρειοι 3 με 5, από το μεσημέρι 5 με 6 και βαθμιαία έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες. Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα νοτιότερα τμήματα.

Ανεμοι: Στα βόρεια βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ. Στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 12 με 13 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές, ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και μέχρι το πρωί στα νότια τμήματα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 08 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18-01-2026

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά, στη δυτική, την κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και σε ημιορεινές περιοχές.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, στα ανατολικά από βόρειες 5 με 7 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της. Στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 04 με 06 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιονίου τους 07 με 12 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά και τις Κυκλάδες τους 13 με 14 και μόνο στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βορειοανατολικά θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 19-01-2026

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιονοπτώσεις στα ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20-01-2026

Στα νοτιότερα τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, το νότιο Ιόνιο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα νότια και χιονόνερο στα βόρεια. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί, στα δυτικά 6 με 8, στα νοτιοδυτικά τοπικά 9 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα νοτιοανατολικά. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21-01-2026