Άγρια δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Πυροβόλησαν και σκότωσαν 50χρονο πρόεδρο κοινότητας

Άγρια δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία. Πληροφορίες κάνουν λόγο για «εκτέλεση» ενός άνδρα. Πρόκειται για τον 50χρονο Κώστα Αλεξανδρή, πρόεδρο της κοινότητας Λιθοβουνίου.

Σύμφωνα με το agrinionews.gr, το θύμα πυροβολήθηκε πολλές φορές, ενώ ήταν στο όχημά του και οδηγούσε. Πυροβολήθηκε με κυνηγετικό όπλο στη θέση «Αρβανίτης» στο Λιθοβούνι Μακρυνείας.

Ο φερόμενος ως δράστης φέρεται να είναι και εκείνος από την περιοχή και να είχε με το θύμα προσωπικές διαφορές το τελευταίο διάστημα.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι χθες οι δύο άνδρες είχαν μια φιλονικία.

Ο δράστης αναζητείται από τις αστυνομικές Αρχές που «χτενίζουν» την ευρύτερη περιοχή.