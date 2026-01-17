Έλον Μασκ: Διεκδικεί «αθέμιτα κέρδη» 134 δισ. δολαρίων από την OpenAI και τη Microsoft

Σύνοψη από το

  • Ο Έλον Μασκ διεκδικεί περισσότερα από 134 δισεκατομμύρια δολάρια από την OpenAI και τη Microsoft, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «αθέμιτα κέρδη».
  • Σύμφωνα με τον ίδιο, τα ποσά αυτά εισπράχθηκαν από την αρχική υποστήριξή του στη νεοφυή επιχείρηση της τεχνητής νοημοσύνης, όπως αναφέρεται σε δικόγραφο που κατατέθηκε στις 16 Ιανουαρίου.
  • Ο Μασκ ανέφερε στο δικαστικό έγγραφο ότι η OpenAI κέρδισε μεταξύ 65,5 δισ. και 109,4 δισ. δολαρίων από τις συνεισφορές του, ενώ η Microsoft αποκόμισε μεταξύ 13,3 δισ. και 25,1 δισ. δολαρίων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Elon Musk Μασκ
Φωτογραφία αρχείου: Gonzalo Fuentes / Reuters

Ο Έλον Μασκ διεκδικεί περισσότερα από 134 δισεκατομμύρια δολάρια (περίπου 115,45 δισεκατομμύρια ευρώ) από την OpenAI και τη Microsoft υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «αθέμιτα κέρδη».

Σύμφωνα με τον ίδιο, εισπράχθηκαν από την αρχική υποστήριξή του στη νεοφυή επιχείρηση της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με την κατάθεση ενός δικογράφου που έγινε στις 16 Ιανουαρίου.

Η OpenAI κέρδισε μεταξύ 65,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 56,43 δισεκατομμύρια ευρώ) και 109,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 94,26 δισεκατομμύρια ευρώ) από τις συνεισφορές του Μασκ από τη συμμετοχή του στην ίδρυση της OpenAI από το 2015, ενώ η Microsoft κέρδισε μεταξύ 13,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 11,46 δισεκατομμυρίων ευρώ ) και 25,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 21,63 δισεκατομμυρίων ευρώ) ανέφερε στο ίδιο δικαστικό έγγραφο ο Μασκ πριν από τη διεξαγωγή της δίκης κατά των δύο εταιριών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Λοιμωξιολόγοι: Σοβαρός κίνδυνος για ασθενείς από την απόσυρση βασικού αντιβιοτικού

Χρόνια κόπωση και θολούρα: Πότε μπορεί να οφείλονται σε έλλειψη σιδήρου

Αγρότες: Μέχρι πότε πρέπει να επιλέξετε ασφαλιστική κατηγορία στον e – ΕΦΚΑ

IRIS: Εκρηκτική άνοδος άμεσων πληρωμών την περίοδο 2020-2025 – Πώς αλλάζουν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές την καθημερινότητα μ...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
08:53 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

WSJ: Οι χάρτες που εξηγούν γιατί ο Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ

Μια αρκτική νήσος που συχνά εμφανίζεται στους χάρτες ως μακρινή και απομονωμένη βρίσκεται, στη...
06:08 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: «Πολύ ελαφριά» αποκατάσταση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο αναφέρει οργανισμός παρακολούθησης κυβερνοασφάλειας

Ο εξειδικευμένος οργανισμός παρακολούθησης της κυβερνοασφάλειας Netblocks ανακοίνωσε πως διαπι...
05:30 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Γροιλανδία: Eπιχείρηση «Αντοχή» των Ευρωπαίων, ενώ ο Τραμπ απειλεί με δασμούς όσους αντιτίθενται

Εκνευρισμένος από τις διεθνείς αντιδράσεις σχετικά με τη Γροιλανδία, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε...
05:00 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Βενεζουέλα: Η Ντέλσι Ροδρίγκες απομακρύνει από την κυβέρνηση τον πρώην υπουργό Βιομηχανίας, «πιστό» συνεργάτη του ανατραπέντος Μαδούρο

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες ανακοίνωσε χθες Παρασκευή πως απομάκρυνε...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι