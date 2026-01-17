Μητσοτάκης για Ανεστίδη: Για το 1 λεπτό δημοσιότητας κάποιοι καταφεύγουν σε ακρότητες

Το βίντεο με τις ύβρεις του αγροτοσυνδικαλιστή, Κώστα Ανεστίδη εναντίον του, σχολίασε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνέντευξή του στον ALPHA και την εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση».

Όπως είπε ο πρωθυπουργός, «δεν θέλω να πω τίποτα. Όλοι μπορούν να βγάλουν τα συμπεράσματά τους».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: «Δυστυχώς για το 1 λεπτό δημοσιότητας, πολλοί μερικές φορές και ειδικά άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν κάποια εμπειρία στα Μέσα, μπορεί να καταφεύγουν στην κάθε ακρότητα, για να ειπωθεί μία κουβέντα παραπάνω. Δεν νομίζω ότι είναι αυτή η εικόνα του πρωτογενούς τομέα».

