Μητσοτάκης από το Μαρούσι: «Πρόσω ολοταχώς» στις μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η χώρα

  • Το σύνθημα «πρόσω ολοταχώς» στις μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η χώρα, έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας το πρωί του Σαββάτου (17/01) σε πολίτες στο Μαρούσι.
  • Ο Πρωθυπουργός επισήμανε πως δεν θα υπήρχε καλύτερος τρόπος να υποδεχθούμε το νέο έτος από την άφιξη της πρώτης φρεγάτας Belharra, χαρακτηρίζοντάς την «μια επιλογή ουσιαστική και συμβολική».
  • Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ικανοποιημένος που στις γιορτές η αγορά λειτούργησε καλά και ανακοίνωσε πως από τα τέλη του μήνα οι εργαζόμενοι θα βλέπουν «πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς μέσα από περικοπές φόρων».
Εύη Κατσώλη

πολιτική

Μητσοτάκης- Μαρούσι

Το σύνθημα «πρόσω ολοταχώς» στις μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η χώρα, έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας το πρωί του Σαββάτου (17/01) σε πολίτες στο Μαρούσι.

Στην προγραμματισμένη επίσκεψη και συνάντησή του με πολίτες του Δήμου Αμαρουσίου, ο Πρωθυπουργός επισήμανε πως το 2026 μπήκε εν μέσω μεγάλων παγκόσμιων γεωπολιτικών αναταράξεων και πως δεν θα υπήρχε καλύτερος τρόπος να υποδεχθούμε το νέο έτος από την άφιξη της πρώτης φρεγάτας Belharra.

«Είναι μια επιλογή ουσιαστική και συμβολική», τόνισε επισημαίνοντας πως το Πολεμικό Ναυτικό είχε να παραλάβει πλοίο από το 1998. Ο κ. Μητσοτάκης εξήρε τις ικανότητες του πληρώματος και υπογράμμισε, σύμφωνα με το ERTNews πως «πρώτα και πάνω από όλα η αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας στηρίζεται στις γυναίκες και τους άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων».

Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ικανοποιημένος που στις γιορτές η αγορά λειτούργησε καλά κόντρα, όπως είπε, στις Κασσάνδρες. «Ξέρουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε το εισόδημα. Από τα τέλη του μήνα οι εργαζόμενοι θα βλέπουν τα αποτελέσματα της φορολογικής μεταρρύθμισης με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς μέσα από περικοπές φόρων. Χωρίς να ξεφύγουμε απο όρια του προϋπολογισμού. Με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, χωρίς λαϊκισμό και ακρότητες», τόνισε.

Αναφερόμενος στο συνέδριο της ΝΔ τον Μάιο ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι «θα αποτελέσει το εναρκτήριο λάκτισμα για τη διαδρομή μέχρι την άνοιξη του 2027 για μια ακόμα εκλογική επικράτηση». «Είμαι 10 χρόνια πρόεδρος της ΝΔ. Η ΝΔ είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται σταθερότητα, ασφάλεια και προκοπή στη χώρα», υπογράμμισε.

12:03 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Προκόπης Παυλόπουλος: Μιλά στον κινεζικό τηλεοπτικό σταθμό “Nixhua News” για την σύγχρονη σημασία του Διαλόγου των Πολιτισμών και ιδίως των Πολιτισμών Ελλάδας και Κίνας

Συνέντευξη στον Κινεζικό Τηλεοπτικό Σταθμό “Nixhua News” για την σύγχρονη σημασία του Διαλόγου...
11:41 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ δεν κυνηγά θαύματα, ούτε επενδύει σε Μεσσίες – Είμαστε ο εγγυητής της προοδευτικής κατεύθυνσης της χώρας απέναντι στη ΝΔ

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στον έβδομο χρόνο της θητείας της, δεν λύνει προβλήματα αλλ...
11:01 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Μητσοτάκης για Ανεστίδη: Για το 1 λεπτό δημοσιότητας κάποιοι καταφεύγουν σε ακρότητες

Το βίντεο με τις ύβρεις του αγροτοσυνδικαλιστή, Κώστα Ανεστίδη εναντίον του, σχολίασε ο Πρωθυπ...
10:46 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Μητσοτάκης: Δεν έχει κλειδώσει η ημερομηνία για τη συνάντηση με Ερντογάν – Είπε μια χοντράδα ο Έντι Ράμα, νομίζω το κατάλαβε

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στον Alpha, αναφερόμενος στην ά...
