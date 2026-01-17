Χανιά: Νέα άφιξη 158 μεταναστών νότια της Γαύδου

Σε δύο διαφορετικά περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών κλήθηκαν να συνδράμουν οι Λιμενικές Αρχές των Χανίων. Το πρώτο αφορά στη διάσωση 79 μεταναστών που εντοπίστηκαν στη παραλία της Τρυπητής ανάμεσά τους και επτά γυναίκες, η μία εκ των οποίων είναι έγκυος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το δεύτερο περιστατικό αφορά 79 άτομα όλοι άνδρες οι οποίοι βγήκαν μόνοι τους με βάρκα στην παραλία Κόρφος. Από το λιμάνι της Γαύδου θα μεταφερθούν στην Παλαιόχωρα και από εκεί στον προσωρινό χώρο της Αγιάς, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταγραφής και ταυτοποίησής τους.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα έγινε γνωστό ότι συνολικά 34 άτομα που αποβιβάστηκαν στην περιοχή Καλοί Λιμένες του Δήμου Φαιστού, στο Ηράκλειο, εντοπίστηκαν νωρίς το πρωί του Σαββάτου.