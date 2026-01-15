Grand Hotel: Οι φωτογραφίες από τα πρώτα επεισόδια της χρονιάς μόλις κυκλοφόρησαν

Νάντια Ρηγάτου

Media

Grand Hotel: Οι φωτογραφίες από τα πρώτα επεισόδια της χρονιάς μόλις κυκλοφόρησαν

Το «GRAND HOTEL», η δραματική σειρά του ΑΝΤ1 επιστρέφει με νέα επεισόδια από τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στις 21:00.

Η νέα χρονιά φέρνει στο πολυτελές ξενοδοχείο καταιγιστικές εξελίξεις που ανατρέπουν τα πάντα.

Οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με αποκαλύψεις, συγκρούσεις και αποφάσεις που θα αλλάξουν τις ζωές τους για πάντα.

Λίγο πριν από τη συνέχεια της ιστορίας, ξεφυλλίζουμε το φωτογραφικό άλμπουμ από τα γυρίσματα των πρώτων επεισοδίων της χρονιάς.

Τώρα, το παρελθόν επιστρέφει απειλητικά, οι ισορροπίες καταρρέουν, η αλήθεια πληγώνει και τίποτα δεν θα είναι όπως πριν…

Δείτε φωτογραφίες από τα πρώτα επεισόδια της χρονιάς

 

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

Πέτρος, ο Γιάννης Κουκουράκης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου

 

