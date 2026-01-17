ΚΚΕ: Ο κ. Μητσοτάκης επιβεβαίωσε ότι ο «κόφτης» για τα δίκαια αιτήματα των βιοπαλαιστών αγροτών είναι το πλαίσιο της ΕΕ, της ΚΑΠ και της καπιταλιστικής αγοράς

  • Το ΚΚΕ τονίζει ότι ο κ. Μητσοτάκης επιβεβαίωσε πως ο «κόφτης» για τα δίκαια αιτήματα των βιοπαλαιστών αγροτών είναι το πλαίσιο της ΕΕ, της ΚΑΠ και της καπιταλιστικής αγοράς.
  • Αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με το ΚΚΕ, «θυσιάζει τις ανάγκες τους για χάρη των εμποροβιομηχάνων, των μεγαλέμπορων και των εξαγωγέων».
  • Το ΚΚΕ σημειώνει παράλληλα ότι «υπάρχει πακτωλός χρημάτων για το κεφάλαιο, αλλά και για τους εξοπλισμούς» για τους αμερικανοΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς.
ΚΚΕ: Ο κ. Μητσοτάκης επιβεβαίωσε ότι ο «κόφτης» για τα δίκαια αιτήματα των βιοπαλαιστών αγροτών είναι το πλαίσιο της ΕΕ, της ΚΑΠ και της καπιταλιστικής αγοράς

«Ο κ. Μητσοτάκης επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά ότι ο “κόφτης” για τα δίκαια αιτήματα των βιοπαλαιστών αγροτών, που δίνουν έναν δίκαιο, μαζικό και πολυήμερο αγώνα επιβίωσης, είναι το ίδιο το πλαίσιο της ΕΕ, της ΚΑΠ και της καπιταλιστικής αγοράς που θυσιάζει τις ανάγκες τους για χάρη των εμποροβιομηχάνων, των
μεγαλέμπορων και των εξαγωγέων», τονίζει το ΚΚΕ σε σχόλιο του Γραφείου Τύπου για την τηλεοπτική συνέντευξη του πρωθυπουργού.

Όπως υπογραμμίζουν από τον Περισσό, «την ίδια ώρα υπάρχει πακτωλός χρημάτων για το κεφάλαιο, αλλά και για τους εξοπλισμούς προκειμένου η ελληνική άρχουσα τάξη να πρωταγωνιστεί στους αμερικανοΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς και στη ληστεία σε βάρος των λαών».

