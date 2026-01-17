Φάμελλος από το Περιστέρι: Η Αριστερά είναι το «εμείς» της κοινωνίας και του λαού

  • Ο Σωκράτης Φάμελλος, κατά την περιοδεία του στο Περιστέρι, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, το αγροτικό και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σημείωσε την ανάγκη για μία «πιο δημοκρατική, πιο προοδευτική κοινωνία».
  • Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζήτησε από την κυβέρνηση να δώσει 13ο και 14ο μισθό, 13η σύνταξη και να ενισχύσει τις συλλογικές συμβάσεις. Επίσης, τόνισε την ανάγκη στήριξης της Αυτοδιοίκησης και του αγροτικού κόσμου.
  • Ο κ. Φάμελλος κάλεσε σε «μεγάλη προοδευτική ενότητα» για μία προοδευτική κυβέρνηση. Κατέληξε ότι «η Αριστερά είναι το «εμείς» της κοινωνίας και του λαού».
Φάμελλος από το Περιστέρι: Η Αριστερά είναι το «εμείς» της κοινωνίας και του λαού

Κριτική στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό για την ακρίβεια, το αγροτικό και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, άσκησε ο Σωκράτης Φάμελλος κατά τη περιοδεία που πραγματοποίησε σήμερα στο Περιστέρι, σημειώνοντας παράλληλα την ανάγκη για μία «πιο δημοκρατική, πιο προοδευτική κοινωνία».

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε δηλώσεις του, «είμαστε σήμερα στο Περιστέρι, γιατί αυτόν τον λαό και αυτήν την κοινωνία εκπροσωπούμε. Ήρθαμε να ακούσουμε από τους εργαζόμενους, από τους καταστηματάρχες, από τον Δήμο ποια είναι η πραγματική ανάγκη της κοινωνίας.

Και σήμερα αυτό που φαίνεται ως πρώτη προτεραιότητα, είναι να μπορεί να βγει ο μήνας. Και εδώ λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να σταματήσει να αμύνεται υποκριτικά, να δώσει τον 13ο και 14ο μισθό. Να προστατεύσει και να ενισχύσει τις συλλογικές συμβάσεις, να δώσει τη 13η σύνταξη. Γιατί υπάρχει μια μεγάλη «κοιλιά» σήμερα στην αγορά και ο κόσμος δεν χαμογελάει, μας το είπε αυτό και ο Δήμαρχος.

Και να κοιτάξει και την Αυτοδιοίκηση, να στηρίξει τις τοπικές κοινωνίες. Όπως πρέπει να στηρίξει και τον αγροτικό κόσμο και την αποκέντρωση. Γιατί ένα άλλο μεγάλο πλήγμα που ετοιμάζει για τους Δήμους είναι να κλείσει τις Σχολικές Επιτροπές στους μεγάλους Δήμους. Δηλαδή να αφήσει τα σχολεία χωρίς τα βασικά αναλώσιμα της λειτουργίας. Και αυτό είναι πλήγμα και στην Παιδεία και στη Δημοκρατία».

Ο Σωκράτης Φάμελλος υπογράμμισε την ανάγκη για «μια πιο δημοκρατική, πιο προοδευτική κοινωνία. Και ο κ. Μητσοτάκης το μόνο το οποίο εξασφαλίζει είναι τα υπερκέρδη της ΔΕΗ, των τραπεζών και των “γαλάζιων ακρίδων”. Να σταματήσει λοιπόν να έχει ιδιαίτερες σχέσεις με τους “Φραπέδες” και τους “Χασάπηδες” η Νέα Δημοκρατία και να ακούει τον πολίτη, τον επιχειρηματία και την Αυτοδιοίκηση. Αυτή είναι η Προοδευτική Ελλάδα και γι’ αυτό πρέπει να υπάρχει μία μεγάλη προοδευτική ενότητα για να έχουμε γρήγορα προοδευτική κυβέρνηση».

Σε επισήμανση δημοσιογράφου ότι «ζητάτε εκλογές, συμμαχία προοδευτικών δυνάμεων, “μάλλιασε η γλώσσα σας”, αλλά “φωνή βοώντος εν τη ερήμω”. Δεν σας ακούνε από ότι βλέπουμε οι άλλες δυνάμεις», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Φάμελλος απάντησε: «Ναι, αλλά όλη η κοινωνία έξω λέει: “βρείτε τα για να φύγουν το συντομότερο, δεν αντέχουμε άλλο”».

«Εμείς λοιπόν, πάνω από το κομματικό συμφέρον βάζουμε το συμφέρον της κοινωνίας. Και το συμφέρον της κοινωνίας είναι να υπάρχει μια προοδευτική πρόταση για να έχουμε και προοδευτική κυβέρνηση. Φτάνουν πια οι κομματικοί εγωισμοί, φτάνει πια το “εγώ”. Χρειάζεται να υπάρχει ένα “εμείς”, αλλά προοδευτικό “εμείς”, το “εμείς” της κοινωνίας και του λαού. Αυτό είναι η Αριστερά, το “εμείς” της κοινωνίας και του λαού», κατέληξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

