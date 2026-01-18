Ινδονησία: Εντοπίστηκαν συντρίμμια του αεροσκάφους με τους 11 επιβάτες που είχε χαθεί από τα ραντάρ – Οι πρώτες εικόνες

Σύνοψη από το

  • Οι αρχές της Ινδονησίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι εντόπισαν το κουφάρι αεροσκάφους που αγνοείτο από χθες στην επαρχία της Νότιας Κελέβης, κι αναζητούν ακόμα τους 11 επιβαίνοντες.
  • Στο αεροσκάφος, τύπου ATR 42-500, επέβαιναν οκτώ μέλη πληρώματος και τρεις επιβάτες, τα οποία ήταν μέλη του προσωπικού του υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιευμάτων, καθώς εκτελούσε αποστολές εποπτείας της αλιείας.
  • Εντατικές επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη με 1.200 μέλη, ωστόσο δυσκολεύονται από τη μορφολογία του εδάφους, την ομίχλη και τους ισχυρούς ανέμους στην ορεινή περιοχή.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ινδονησία- αεροσκάφος

Οι αρχές της Ινδονησίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι εντόπισαν το κουφάρι αεροσκάφους που αγνοείτο από χθες στην επαρχία της Νότιας Κελέβης, κοντά σε βουνό καλυμμένο από ομίχλη, κι αναζητούν ακόμη τους 11 επιβαίνοντες.

Το αεροσκάφος, τύπου ATR 42-500, που ανήκε στον όμιλο Indonesia Air Transport, έχασε κάθε επαφή με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας χθες περί τις 13:30 (τοπική ώρα 07:30 ώρα Ελλάδας) στην περιοχή Μάρος, στη Νότια Κελέβη.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν οκτώ μέλη πληρώματος και τρεις επιβάτες. Ήταν μισθωμένο από το υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιευμάτων κι εκτελούσε αποστολές εποπτείας της αλιείας. Και οι τρεις επιβάτες ήταν μέλη του προσωπικού του υπουργείου.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας διάσωσης στη Νότια Κελέβη Μουχάμαντ Αρίφ Ανουάρ δήλωσε σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό ότι μετά τον εντοπισμό των συντριμμιών, θα αναπτυχθούν 1.200 μέλη της για να ανασύρουν τους αγνοούμενους επιβαίνοντες.

«Η προτεραιότητά μας είναι η έρευνα για τα θύματα» και «ελπίζουμε πως θα ανασύρουμε με ασφάλεια επιζώντες», εξήγησε.

Ινδονησία- αεροσκάφος
Πηγή φωτό: AP

Το αεροσκάφος κατευθυνόταν στη Μακάσαρ, πρωτεύουσα της Νότιας Κελέβης. Είχε αναχωρήσει από τη Γιογκιακάρτα προτού χαθεί η επαφή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η ορεινή περιοχή όπου εντοπίστηκαν από ελικόπτερα–σκορπισμένα σε διάφορα σημεία–συντρίμμια του αεροσκάφους απέχει χονδρικά 1.500 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της πελώριου ινδονησιακού αρχιπελάγους, την Τζακάρτα.

Τις επιχειρήσεις δυσκολεύουν η μορφολογία του εδάφους, η ομίχλη και οι ισχυροί άνεμοι, ανέφερε ο Άντι Σουλτάν, άλλο στέλεχος της υπηρεσίας διάσωσης στη Νότια Κελέβη.

Ο τύπος αυτός αεροσκάφους της γαλλοϊταλικής κατασκευάστριας ATR γενικά χρησιμοποιείται για τοπικές και περιφερειακές πτήσεις και έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει 42 ως 50 επιβάτες.

Σύμφωνα με δεδομένα που παρέθεσε μέσω X ο εξειδικευμένος ιστότοπος FlightRadar24, το δικινητήριο αεροσκάφος turboprop πετούσε σε χαμηλό ύψος πάνω από τη θάλασσα και το τελευταίο στίγμα του εντοπίστηκε γύρω στις 06:20 (ώρα Ελλάδας), περίπου 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το αεροδρόμιο της Μακάσαρ.

