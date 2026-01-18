Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Ανοιχτά τα καταστήματα σήμερα – Το ωράριο λειτουργίας και τι να προσέξετε κατά τις αγορές σας

Σύνοψη από το

  • Τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν αυτή την Κυριακή με προτεινόμενο ωράριο 11:00-18:00, ενώ τα εμπορικά κέντρα έως τις 20:00, στο πλαίσιο των χειμερινών εκπτώσεων. Ανοιχτά θα είναι και την δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων, δηλαδή στις 25 Ιανουαρίου.
  • Οι καταναλωτές προστατεύονται από τη νομοθεσία καθώς έχουν δικαίωμα σε αντικατάσταση ή επιστροφή προϊόντων σε περίπτωση ελαττώματος και προστασία από ψευδείς τιμές ή αθέμιτες πρακτικές.
  • Κατά τις εκπτώσεις, πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς η αρχική και η νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων, με την προγενέστερη τιμή να είναι η χαμηλότερη των τελευταίων 30 ημερών. Ανακριβείς ή παραπλανητικές ανακοινώσεις τιμών επισύρουν πρόστιμο έως το δύο τοις εκατό (2%) του ετήσιου κύκλου εργασιών.
Ανοιχτά καταστήματα
Με προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας 11:00 έως 18:00 θα λειτουργούν αυτή την Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα ενώ στα μεγάλα εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα το ωράριο προτείνεται να παραταθεί έως τις 20:00, στο πλαίσιο των χειμερινών εκπτώσεων.

Και τη δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων, δηλαδή στις 25 Ιανουαρίου, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά.

Οι καταναλωτές προστατεύονται από τη νομοθεσία καθώς έχουν δικαίωμα σε αντικατάσταση ή επιστροφή προϊόντων σε περίπτωση ελαττώματος και προστασία από ψευδείς τιμές ή αθέμιτες πρακτικές.

Συμβουλές από την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας

  • Κατά τη διενέργεια των προσφορών θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς, στα σημεία όπου πωλούνται τα προσφερόμενα προϊόντα, η αρχική και η νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων, με αναφορά στην κατάλληλη μονάδα μέτρησης ανά προϊόν.
  • Σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής υποδεικνύεται η προγενέστερη τιμή που εφάρμοζε ο έμπορος για καθορισμένο χρονικό διάστημα πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος όχι συντομότερο των τριάντα (30) ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής.
  • Όταν το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά για λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες, ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Όταν η μείωση της τιμής αυξάνεται προοδευτικά, ως προγενέστερη τιμή νοείται η τιμή χωρίς τη μείωση της τιμής πριν από την πρώτη εφαρμογή της μείωσης της τιμής.
  • Κατά τη διενέργεια εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης. Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία το παρεχόμενο ποσοστό έκπτωσης και στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %»). Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.
  • Τα καταστήματα STOCK ή OUTLET υποχρεούνται να αναγράφουν στις πινακίδες που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις: (α) την παλαιά τιμή πώλησης, διαγραμμένη και (β) τη νέα μειωμένη τιμή πώλησης, με τρόπο που να επικοινωνεί στον καταναλωτή τη σαφή διάκριση μεταξύ των δύο αυτών τιμών.
  • Προαιρετικά, επιτρέπεται να αναγράφεται εντός του καταστήματος και σε κάθε άλλη εμπορική επικοινωνία με τον καταναλωτή το ποσοστό της μείωσης. Στις περιόδους εκπτώσεων ή προσφορών τα καταστήματα αυτά υποχρεούνται να εμφανίζουν στις πινακίδες όλες τις ενδιάμεσες τιμές διαγραμμένες και, με έντονη γραφή, τη νέα μειωμένη τιμή διάθεσης και να αναγράφουν σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία μόνο τις λέξεις «εκπτώσεις», «προσφορές».
  • Αν οι εκπτώσεις, προσφορές ή οποιαδήποτε ανακοίνωση περί μείωσης της τιμής είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό της έκπτωσης ή ως προς τις τιμές ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση ή σε προσφορά προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται σε βάρος του εμπόρου πρόστιμο έως το δύο τοις εκατό (2%) του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι μικρότερο από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. Αν στον έμπορο επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, το ανώτατο ύψος του προστίμου προσαυξάνεται στο τέσσερα τοις εκατό (4%) του ετήσιου κύκλου εργασιών του.

08:01 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων σε Κηφισιά και Μαρούσι – Τι ισχύει και για πόσο

Από τις 07:00 το πρωί έως τις 17:00 το απόγευμα, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα θα ισχύουν κυκλοφ...
07:38 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Καιρός: «Βουτιά» της θερμοκρασίας, τσουχτερό κρύο και χιόνια – Η αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Οι χειμερινές συνθήκες και το τσουχτερό κρύο θα συνεχιστούν και σήμερα, Κυριακή 18 Ιανουαρίου ...
07:08 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 18 Ιανουαρίου

Κυριακή 18 Ιανουαρίου σήμερα και σύμφωνα με το  εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι/ες φέρουν το όνομα:...
06:12 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Φωτιά στο Πέραμα: «Παραλίγο να τιναχτούμε στον αέρα, από σύμπτωση ήταν ατύχημα κι όχι δυστύχημα» – Δείτε βίντεο

Έσβησε τελείως η φωτιά στα Καζάνια Περάματος που σήμανε συναγερμό το βράδυ του Σαββάτου στην Π...
