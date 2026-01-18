e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ από αύριο – Όλες οι πληρωμές έως και τις 23 Ιανουαρίου

Τον «χάρτη» με τις πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για την ερχόμενη εβδομάδα ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας. Συγκεκριμένα, από αύριο, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου έως και τις 23 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 85.666.878,27 ευρώ σε 104.753 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών από τους δύο οργανισμούς.

Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής πληρωμές:

Στις 21 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 196.878,27 ευρώ σε 49.251 δικαιούχους για πληρωμή παροχών ( επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).

Από αύριο, 19 Ιανουαρίου έως τις 23 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 300.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: