Επίδομα στέγασης 2026: Αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή του – Τα δύο SOS που πρέπει να γνωρίζετε όσοι υποβάλατε αίτηση τον Δεκέμβριο

Σε λίγες ημέρες θα πληρώσει ο ΟΠΕΚΑ το επίδομα στέγασης για τον Ιανουάριο 2026 σε χιλιάδες δικαιούχους.

Της Κατερίνας Φεσσά

Η καταβολή αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2026 από τον Οργανισμό σε όσους έχουν υποβάλει τη σχετική αίτηση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και αυτή έχει εγκριθεί.

Τα ποσά

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι του επιδόματος στέγασης στην εν λόγω πληρωμή θα κυμανθούν από 70 έως και 200 ευρώ ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού τους. Ενδεικτικά αναφέρεται πως:

70 ευρώ τον μήνα θα δοθούν σε ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό . Το ποσό αυτό θα προσαυξηθεί κατά 35 ευρώ για κάθε επιπρόσθετο μέλος του νοικοκυριού.

. Το ποσό αυτό θα του νοικοκυριού. 210 ευρώ τον μήνα θα είναι το ανώτατο ποσό του επιδόματος που θα καταβληθεί σε ένα νοικοκυριό.

Διευκρινίζεται όμως πως το ποσό του επιδόματος θα χορηγηθεί σε ενεργό IBAN του δικαιούχου.

Τι πρέπει να κάνετε εάν η αίτησή σας εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2025

Όσοι υπέβαλαν αίτηση για το επίδομα στέγασης τον Δεκέμβριο του 2025 και αυτή εγκρίθηκε τον περασμένο μήνα θα πρέπει να γνωρίζουν δύο νέα «μυστικά» για τη χορήγησή του. Αναλυτικά:

1) Οι αιτήσεις

Το πρώτο εξάμηνο 2026 (Ιανουαρίου – Ιουνίου) είναι η περίοδος ισχύος της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως επειδή το επίδομα στέγασης θα πρέπει να ανανεώνεται ανά εξάμηνο, είναι αναγκαίο να γίνει η υποβολή νέας αίτησης από την 1η Ιουνίου έως και τις 30 Ιουνίου από τους εν λόγω δικαιούχους για το επόμενο εξάμηνο (Ιουλίου-Δεκεμβρίου) προκειμένου αυτοί να συμπεριληφθούν στην πληρωμή του Ιουλίου 2026.

2) Το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων θα τεθεί σε πολιτική λειτουργήσει έως τον Ιούνιο του 2026 και αυτό θα αφορά αυτόματα σε όλα τα επιδόματα που χορηγούνται μεταξύ άλλων από τον ΟΠΕΚΑ, τη ΔΥΠΑ και το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ουσιαστικά το Μητρώο θα είναι μια ενιαία βάση όπου θα είναι συγκεντρωμένα όλα τα επιδόματα κοινωνικού και προνοιακού χαρακτήρα που καταβάλλονται στους πολίτες προκειμένου το Δημόσιο να έχει καλύτερη εικόνα για τα χρήματα που δίνονται.

Ενδεικτικά αναφέρεται πως με την ενεργοποίηση του μέτρου θα υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στη χορήγηση του επιδόματος στέγασης αλλά και καλύτερη διανομή των ποσών αυτών από ό,τι σήμερα. Μένει να φανεί εάν η εξέλιξη αυτή επηρεάσει τον αριθμό των δικαιούχων, δηλαδή εάν θα μειωθεί..