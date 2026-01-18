Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 18 Ιανουαρίου

Σύνοψη από το

  • Σήμερα 18 Ιανουαρίου, το εορτολόγιο τιμά τους Αγίους Αθανάσιο τον Μέγα και Κύριλλο, Πατριάρχες Αλεξανδρείας. Γιορτάζουν ο Αθανάσιος, ο Κύριλλος και τα παράγωγά τους.
  • Ο Μέγας Αθανάσιος, πατριάρχης Αλεξανδρείας, υπήρξε πρωτεργάτης στην καταδίκη της αιρετικής διδασκαλίας του Αρείου στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο, αντιμετωπίζοντας φοβερό πόλεμο από τους οπαδούς του.
  • Ο Άγιος Κύριλλος προήδρευσε της Γ’ Οικουμενικής Συνόδου στην Έφεσο, συμβάλλοντας στην καταδίκη των κακοδοξιών του Νεστορίου. Η Εκκλησία όρισε τον συνεορτασμό του με τον Μέγα Αθανάσιο στις 18 Ιανουαρίου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

εορτολόγιο
Φωτογραφία: Unsplash.com

Κυριακή 18 Ιανουαρίου σήμερα και σύμφωνα με το  εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι/ες φέρουν το όνομα: Αθανάσιος, Θανάσης, Νάσος, Σάκης, Θάνος, Θανάσος, Σούλης, Αθανασία, Νάσια, Νάνσυ, Θανασούλα, Σούλα, Νάσα, Σούλη, Κύριλλος, Κυριλλία, Κυρίλλα, Κυρίλλη, Θεοδουλία, Θεοδούλα, Θεόδουλη, Θεοδούλη, Θεώνη, Θεόδουλος, Θεοδούλιος, Θεοδούλης

Άγιοι Αθανάσιος ο Μέγας και Κύριλλος Πατριάρχες Αλεξανδρείας

Ο Μέγας Αθανάσιος γεννήθηκε το 295 μ.Χ. από φτωχούς αλλά ενάρετους γονείς, γεγονός που του στέρησε τη δυνατότητα για ανώτερες σπουδές. Όμως ο πανάγαθος Θεός τον προίκισε με πλούσια πνευματικά προσόντα. Λαμβάνει τη στοιχειώδη εκπαίδευση και στη συνέχεια μελετά μόνος του για να φθάσει σε υψηλότατα επίπεδα γνώσης και σοφίας.

Από πολύ νέος έδειξε την κλίση του προς την Εκκλησία. 25 ετών χειροτονείται διάκονος από τον πατριάρχη Αλεξανδρείας Αλέξανδρο, τον οποίο ακολουθεί στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο το 325 μ.Χ., στη Νίκαια της Βιθυνίας. Αναδεικνύεται πρωτεργάτης στην καταδίκη της αιρετικής διδασκαλίας του Αρείου.

Το 328 μ.Χ. και σε ηλικία 33 ετών εκλέγεται πανηγυρικά πατριάρχης Αλεξανδρείας. Από τη θέση αυτή αντιμετωπίζει ένα φοβερό πόλεμο εκ μέρους των αιρετικών οπαδών του Αρείου. Όμως ο άγιος, χάρη στην μεγάλη πνευματικότητά του και τη ζέουσα πίστη στο Θεό, κατορθώνει να βγει νικητής απ’ όλες αυτές τις δοκιμασίες ακόμη και από τις πέντε εξορίες που του επιβλήθηκαν, καθώς ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Β΄ ήταν οπαδός του Αρειανισμού. Εκοιμήθη εν ειρήνη το 373 μ.Χ.

Ο Άγιος Κύριλλος έζησε επί βασιλείας Θεοδοσίου του Μικρού και γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 370 μ.Χ. από εύπορους γονείς της ελληνικής κοινωνίας της πόλεως. Ανεψιός του αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας Θεοφίλου ο Κύριλλος, έλαβε μεγάλη θεολογική μόρφωση, ώστε έγινε κατόπιν διάδοχος του θείου του, στον αρχιεπισκοπικό θρόνο Αλεξανδρείας.

Όταν έγινε η Γ’ Οικουμενική Σύνοδος το 431 μ.Χ. στην Έφεσο, ο Κύριλλος υπήρξε πρόεδρος αυτής και συνετέλεσε να γκρεμιστούν οι κακοδοξίες του δυσεβούς Νεστορίου, για το πρόσωπο της υπεραγιάς Δεσποίνης ημών Θεοτόκου.

Με πολλά πνευματικά κατορθώματα στο ενεργητικό του, ο Κύριλλος παρέδωσε ειρηνικά το πνεύμα του στον Κύριο την 27η Ιουνίου του 444 μ.Χ., αφού πατριάρχευσε για 32 περίπου χρόνια. Δικαίως ο Άγιος Αναστάσιος ο Σιναΐτης τον προσονόμασε «σφραγίδα των Πατέρων».

Η Εκκλησία θέλησε να αδελφώσει την μνήμη των δύο Μεγάλων Πατέρων αυτής και Αρχιεπισκόπων Αλεξανδρείας, του Μεγάλου Αθανασίου, πρωταγωνιστή κατά του Αρειανισμού, και του Αγίου Κυρίλλου, πρωταγωνιστή κατά του Νεστοριανισμού και όρισε το συνεορτασμό τους στις 18 Ιανουαρίου.

Η Σύναξη των Αγίων Αθανασίου και Κυρίλλου ετελείτο στη Μεγάλη Εκκλησία.

Να σημειώσουμε τέλος, ότι ο Άγιος Κύριλλος, εορτάζεται και στις 9 Ιουνίου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρωτοποριακή θεραπεία για τον διαβήτη μειώνει το σάκχαρο και καίει το λίπος χωρίς απώλεια μυϊκής μάζας

Τεστ προσωπικότητας: Επιλέξτε έναν καθρέφτη για να ανακαλύψετε πώς βλέπετε τον εαυτό σας

Επίδομα στέγασης 2026: Τα δύο SOS που πρέπει να γνωρίζετε όσοι υποβάλατε αίτηση τον Δεκέμβριο

Επίδομα θέρμανσης: Στις 29 Μαΐου η επόμενη πληρωμή – Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
08:01 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων σε Κηφισιά και Μαρούσι – Τι ισχύει και για πόσο

Από τις 07:00 το πρωί έως τις 17:00 το απόγευμα, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα θα ισχύουν κυκλοφ...
07:46 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Ανοιχτά τα καταστήματα σήμερα – Το ωράριο λειτουργίας και τι να προσέξετε κατά τις αγορές σας

Με προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας 11:00 έως 18:00 θα λειτουργούν αυτή την Κυριακή τα εμπορικά...
07:38 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Καιρός: «Βουτιά» της θερμοκρασίας, τσουχτερό κρύο και χιόνια – Η αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Οι χειμερινές συνθήκες και το τσουχτερό κρύο θα συνεχιστούν και σήμερα, Κυριακή 18 Ιανουαρίου ...
06:12 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Φωτιά στο Πέραμα: «Παραλίγο να τιναχτούμε στον αέρα, από σύμπτωση ήταν ατύχημα κι όχι δυστύχημα» – Δείτε βίντεο

Έσβησε τελείως η φωτιά στα Καζάνια Περάματος που σήμανε συναγερμό το βράδυ του Σαββάτου στην Π...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι