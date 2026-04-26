Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα προτείνει για γραμματέα του ΠΑΣΟΚ τον Γιάννη Βαρδακαστάνη

Τον Γιάννη Βαρδακαστάνη θα προτείνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, για νέο γραμματέα του κόμματος, στην εισήγησή του στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή.

Ο κ. Βαρδακαστάνης ήταν ο γραμματέας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του πρόσφατου συνεδρίου και εκτός του ότι συνέδεσε το όνομά του με μία επιτυχή διαδικασία, τον εμπιστεύεται απόλυτα ο κ. Ανδρουλάκης, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Μετά την ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, θα υπάρξει ψηφοφορία. Συγκεκριμένα, θα στηθούν κάλπες για την εκλογή του γραμματέα, των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου και των μελών της ΕΔΕΚΑΠ.

Ποιοι αναμένεται να μπουν στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ

Σε ό,τι αφορά το Πολιτικό Συµβούλιο, εκλέγονται 21 µέλη, ενώ συµµετέχουν ex officio ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο νέος γραµµατέας, ο Κώστας Σκανδαλίδης ως επικεφαλής της Επιτροπής ∆ιεύρυνσης και ο Πέτρος Λάµπρου ως επικεφαλής της Επιτροπής Ψηφοδελτίων.

Στην πρόταση του προέδρου αναμένεται να περιλαµβάνονται όλα τα κορυφαία στελέχη, όπως η Άννα ∆ιαµαντοπούλου, ο Παύλος Γερουλάνος, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο Παύλος Χρηστίδης, ο Μιχάλης Κατρίνης, ο Χάρης ∆ούκας, ο Ανδρέας Σπυρόπουλος και ενδεχοµένως η Μιλένα Αποστολάκη.

Σημειώνεται ότι το καταστατικό προβλέπει συµµετοχή έως πέντε βουλευτών.