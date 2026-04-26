Κύπρος: «Πέφτουν» οι υπογραφές τον Ιούνιο για παρουσία γαλλικών δυνάμεων – Τι δήλωσε ο Χριστοδουλίδης, τι προβλέπει η συμφωνία SOFA

Στη συμφωνία που θα ανοίγει τον δρόμο για την παρουσία γαλλικών δυνάμεων σε κυπριακό έδαφος για ανθρωπιστικούς σκοπούς αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος επεσήμανε ότι η Γαλλία είναι το κράτος μέλος της ΕΕ, με το οποίο η χώρα έχει την πιο ισχυρή συνεργασία σε όλα τα επίπεδα.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά το ετήσιο μνημόσυνο του ιδρυτή της ΕΔΕΚ Βάσου Λυσσαρίδη, ο κ. Χριστοδουλίδης ρωτήθηκε για τη συμφωνία μεταξύ Κύπρου και Γαλλίας για ανάπτυξη γαλλικών δυνάμεων στην Κύπρο και απάντησε: «όντως, εντός Ιουνίου θα υπογραφεί σε υπουργικό επίπεδο, μια συμφωνία η οποία θα διαλαμβάνει την παρουσία γαλλικών δυνάμεων σε κυπριακό έδαφος για ανθρωπιστικούς, πάντα, σκοπούς και είναι μέσα στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας που έχουμε με τη Γαλλική Κυβέρνηση».

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας υπενθύμισε ότι τον περασμένο Δεκέμβριο «υπογράψαμε μια αναβαθμισμένη στρατηγική συνεργασία, η Γαλλία είναι το κράτος μέλος της ΕΕ που έχουμε την πιο ισχυρή συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, ξεκινώντας από τον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας».

«Να σας αναφέρω, μάλιστα, ότι εντός του πλαισίου SAFE και της αξιοποίησης του 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχουν διατεθεί για την Κυπριακή Δημοκρατία, εργαζόμαστε έτσι ώστε να υπάρξουν πολλές συνέργειες ανάμεσα σε γαλλικές εταιρείες και την πολλά υποσχόμενη κυπριακή αμυντική βιομηχανία. Και αποδεικνύεται και κάτι άλλο, ότι αυτά που υπογράφουμε δεν είναι απλά κείμενα για να βγει μια φωτογραφία ή να δοθεί επικοινωνιακή διάσταση.

Είναι κείμενα ουσίας, αποδεικνύεται στην πράξη ότι έχουν αποτέλεσμα, όπως είδαμε και με την άμεση αντίδραση της Γαλλίας όταν ζητήθηκε βοήθεια, αλλά και με τη συνεχή ενίσχυση των σχέσεων μας σε επίπεδο ουσίας και όχι επικοινωνίας», πρόσθεσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Τι προβλέπει η συμφωνία SOFA ανάμεσα στην Κύπρο και τη Γαλλία

Η συμφωνία SOFA ανάμεσα στην Κύπρο και τη Γαλλία που ανακοινώθηκε μετά τη συνάντηση Νίκου Χριστοδουλίδη και Εμανουέλ Μακρόν στη Λευκωσία, προβλέπει ένα ευρύ φάσμα συνεργασίας. Στην πράξη, η συμφωνία λειτουργεί ως το νομικό και επιχειρησιακό πλαίσιο που επιτρέπει τη συγκεκριμενοποίηση και υλοποίηση της αμυντικής συνεργασίας.

Κυβερνητικοί κύκλοι μιλώντας στην εφημερίδα «Φιλελεύθερος» τόνισαν πως εκτός από την πολιτική βούληση για συνεργασία, το SOFA (Status Of Forces Agreement) καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις μπορούν να βρίσκονται, να εκπαιδεύονται ή να επιχειρούν στην Κυπριακή Δημοκρατία, με πλήρη σεβασμό στην κυριαρχία και το εθνικό δίκαιο.

Οι 4 τομείς της συνεργασίας

Σύμφωνα με την κυπριακή εφημερίδα, με βάση τα στοιχεία της συμφωνίας, η συνεργασία εκτείνεται σε τέσσερις κρίσιμους τομείς:

Πρώτον, ενισχύεται η επιχειρησιακή και διαρθρωτική στρατιωτική συνεργασία, κάτι που σημαίνει καλύτερο συντονισμό, διαλειτουργικότητα και δυνατότητα κοινής δράσης σε περιφερειακό επίπεδο.

Δεύτερον, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των εξοπλισμών και των αμυντικών τεχνολογιών, με πρόνοιες για έρευνα και ανάπτυξη, προμήθειες, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ουσιαστική διασύνδεση της κυπριακής με τη γαλλική αμυντική βιομηχανία. Αυτό έχει σαφή αναπτυξιακή διάσταση, καθώς ενισχύει την εγχώρια ικανότητα και την τεχνολογική βάση της χώρας.

Τρίτον, η συνεργασία δεν περιορίζεται σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά αποκτά πρακτική υπόσταση μέσα από συγκεκριμένες μορφές δράσης. Αυτές περιλαμβάνουν θεσμοθετημένο στρατηγικό διάλογο υψηλού επιπέδου, κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, εκπαιδεύσεις και επιμορφωτικές δραστηριότητες, ανταλλαγές προσωπικού και πληροφοριών, καθώς και αξιοποίηση στρατιωτικών εγκαταστάσεων για υλικοτεχνική υποστήριξη.

Τέταρτον, έχει και διοικητική πτυχή καθώς ρυθμίζει ζητήματα όπως η νομική δικαιοδοσία, δηλαδή ποιο κράτος έχει αρμοδιότητα σε περίπτωση αδικήματος από μέλος των δυνάμεων, οι φορολογικές υποχρεώσεις ή απαλλαγές, οι τελωνειακές διαδικασίες, η είσοδος και παραμονή προσωπικού, η χρήση υποδομών, καθώς και ζητήματα ασφάλειας και επιχειρησιακής συνεργασίας.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν στον Φιλελεύθερο, πως έχει επίσης ιδιαίτερη σημασία η πρόβλεψη για διευκολύνσεις όπως διελεύσεις, προσωρινή στάθμευση και χρήση της Κύπρου ως ενδιάμεσου σταθμού, στοιχείο που ενισχύει τον ρόλο της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας και κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η συμφωνία SOFA ρυθμίζει ζητήματα όπως η διοικητική μέριμνα, η ιατρική και φαρμακευτική κάλυψη του προσωπικού, οι όροι διαμονής και μετακίνησης, καθώς και η συνολική λειτουργική υποστήριξη των δυνάμεων κατά τη διάρκεια ασκήσεων ή άλλων δραστηριοτήτων. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι κάθε παρουσία ξένων δυνάμεων είναι απολύτως οριοθετημένη, διαφανής και προβλέψιμη, τονίζει η εφημερίδα.

Καθοριστικής σημασίας επίσης είναι ότι η συμφωνία έχει αμοιβαίο χαρακτήρα. Ό,τι ισχύει για τις γαλλικές δυνάμεις στην Κυπριακή Δημοκρατία ισχύει αντίστοιχα και για την παρουσία και δραστηριότητα κυπριακών στελεχών σε γαλλικό έδαφος. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη πρακτική σημασία, καθώς η Κυπριακή Δημοκρατία ήδη αποστέλλει προσωπικό στη Γαλλία, είτε για εκπαίδευση είτε για συμμετοχή σε επιχειρησιακές δραστηριότητες, περιλαμβανομένης της παρουσίας σε γαλλικές ναυτικές μονάδες και στο αεροπλανοφόρο, τα οποία λογίζονται ως γαλλικό έδαφος. Η ύπαρξη SOFA διασφαλίζει σαφές και προστατευμένο πλαίσιο για το προσωπικό αυτό.

Η συνεργασία αποκτά επίσης απτό αποτύπωμα σε επίπεδο υποδομών και επιχειρησιακής ετοιμότητας. Ενδεικτικά, στην περίπτωση του Μαρί, η συνεισφορά του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού στον καταρτισμό και τη σχεδίαση ενισχύει ουσιαστικά τις δυνατότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας, προσδίδοντας τεχνογνωσία και επιχειρησιακό βάθος. Με την αναβάθμιση της Ναυτικής Βάσης στο Μαρί η σύναψη SOFA θα συμβάλει στη στενότερη και αναβαθμισμένη συνεργασία.

Παράλληλα, η συμφωνία έρχεται να θεσμοθετήσει και να ενισχύσει μια συνεργασία που ήδη εξελίσσεται. Σε πολιτικό επίπεδο, η σημασία αυτής της συμφωνίας είναι κομβική, ανέφεραν κυβερνητικοί κύκλοι στη Λευκωσία σημειώνοντας ότι «αποτυπώνει την αναβάθμιση της στρατηγικής σχέσης Κύπρου και Γαλλίας, ενισχύει την αποτρεπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και ταυτόχρονα εδραιώνει τον ρόλο της χώρας ως αξιόπιστου εταίρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή».