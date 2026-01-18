Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων σε Κηφισιά και Μαρούσι – Τι ισχύει και για πόσο

Σύνοψη από το

  • Από τις 07:00 το πρωί έως τις 17:00 το απόγευμα, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα θα ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σήμερα, Κυριακή (18/1) στη Λεωφόρο Κηφισίας λόγω εκτέλεσης εργασιών.
  • Οι ρυθμίσεις επηρεάζουν τους Δήμους Κηφισιάς και Αμαρουσίου, ενώ η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν την οδική σήμανση.
  • Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών έχουν τεθεί σε ισχύ και επί της Αττικής Οδού στην περιοχή της Παλλήνης έως τις 27 Φεβρουαρίου του 2026.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων σε Κηφισιά και Μαρούσι – Τι ισχύει και για πόσο

Από τις 07:00 το πρωί έως τις 17:00 το απόγευμα, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα θα ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σήμερα, Κυριακή (18/1) στη Λεωφόρο Κηφισίας λόγω εκτέλεσης εργασιών. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ και στην Αττική Οδό, στο ύψος της Παλλήνης.

Από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα επηρεαστούν οι περιοχές των Δήμων Κηφισιάς και Αμαρουσίου:

• Στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ανδριανού και Αριστοτέλους / Ν. Πλαστήρα.
• Στο τμήμα της μεταξύ των οδών Βασ. Σοφίας / Σουρή και Μυκάλης.
• Στο τμήμα της μεταξύ των οδών Δημ. Γούναρη και Πάρνωνος.
• Στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σωρού και Φραγκοκκλησίας.

Η Ελληνική Αστυνομία, καλεί τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στην Αττική Οδό

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών έχουν τεθεί σε ισχύ και επί της Αττικής Οδού στην περιοχή της Παλλήνης έως τις 27 Φεβρουαρίου του 2026.

Ειδικότερα, λόγω των τεχνικών εργασιών που θα εκτελεστούν, θα υπάρχουν τροποποιήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου ως εξής:

  • Α’ Φάση: Αποκλεισμός της αριστερής και τμήματος της μεσαίας λωρίδας. Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται σε τμήμα της μεσαίας και της δεξιάς λωρίδας με κατάληψη και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.).
  • Β’ Φάση: Αποκλεισμός της δεξιάς και τμήματος της μεσαίας λωρίδας. Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται σε τμήμα της μεσαίας και της αριστερής λωρίδας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρωτοποριακή θεραπεία για τον διαβήτη μειώνει το σάκχαρο και καίει το λίπος χωρίς απώλεια μυϊκής μάζας

Τεστ προσωπικότητας: Επιλέξτε έναν καθρέφτη για να ανακαλύψετε πώς βλέπετε τον εαυτό σας

Επίδομα στέγασης 2026: Τα δύο SOS που πρέπει να γνωρίζετε όσοι υποβάλατε αίτηση τον Δεκέμβριο

Επίδομα θέρμανσης: Στις 29 Μαΐου η επόμενη πληρωμή – Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
07:46 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Ανοιχτά τα καταστήματα σήμερα – Το ωράριο λειτουργίας και τι να προσέξετε κατά τις αγορές σας

Με προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας 11:00 έως 18:00 θα λειτουργούν αυτή την Κυριακή τα εμπορικά...
07:38 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Καιρός: «Βουτιά» της θερμοκρασίας, τσουχτερό κρύο και χιόνια – Η αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Οι χειμερινές συνθήκες και το τσουχτερό κρύο θα συνεχιστούν και σήμερα, Κυριακή 18 Ιανουαρίου ...
07:08 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 18 Ιανουαρίου

Κυριακή 18 Ιανουαρίου σήμερα και σύμφωνα με το  εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι/ες φέρουν το όνομα:...
06:12 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Φωτιά στο Πέραμα: «Παραλίγο να τιναχτούμε στον αέρα, από σύμπτωση ήταν ατύχημα κι όχι δυστύχημα» – Δείτε βίντεο

Έσβησε τελείως η φωτιά στα Καζάνια Περάματος που σήμανε συναγερμό το βράδυ του Σαββάτου στην Π...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι