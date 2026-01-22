Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε το σημείο; Έχετε περάσει 100% από εκεί

Πολλοί πιστεύουν πως γνωρίζουν καλά την Αθήνα. Ωστόσο, στο πέρασμα των αιώνων η πρωτεύουσα έχει γίνει αγνώριστη.

Αν ξεφυλλίσει κανείς ένα άλμπουμ με παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Αθήνας θα διαπιστώσει πως το αστικό τοπίο της έχει «μεταμορφωθεί» πολλές φορές. Η πόλη δεν είναι πλέον όπως ήταν κάποτε και ακόμα και οι πιο δημοφιλείς συνοικίες, οι πολυσύχναστες πλατείες ή και ορισμένα σημεία αναφοράς της έχουν αλλάξει ριζικά.

Το ίδιο ισχύει και για τους κεντρικούς δρόμους που σήμερα έχουν καθημερινά μποτιλιάρισμα, αλλά πριν από εκατό και πλέον χρόνια, περνούσαν από εκεί… άμαξες. Η παρακάτω φωτογραφία είναι μία τρανή απόδειξη αυτής της αλλαγής. Μπορείτε να καταλάβετε ποιο σημείο απεικονίζεται στην φωτογραφία;

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Μπορείτε να αναγνωρίσετε το σημείο;

Πλάκα

Κολωνάκι

Λυκαβηττός

Κοιτάξτε καλά την φωτογραφία. Σας θυμίζει κάτι;

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στη φωτογραφία που έχει τραβηχθεί τη δεκαετία του 1970 βλέπετε την Ρωμαϊκή Αγορά στην Πλάκα.

Η Πλάκα είναι συνοικία στο κέντρο της Αθήνας κάτω από την Ακρόπολη. Συνορεύει νότια με την συνοικία Μακρυγιάννη, ανατολικά με την περιοχή των Στύλων του Ολυμπίου Διός και του Ζαππείου, βόρεια με το εμπορικό κέντρο της Αθήνας και δυτικά με το Μοναστηράκι. Έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισμός. Η Πλάκα είναι από τις λιγοστές συνοικίες της πόλης -αν όχι η μοναδική- η οποία κατοικείτο αδιάκοπα από την αρχαιότητα και ήταν εκτός άλλων το κέντρο των Αρχαίων Αθηνών. Η άμεση σύνδεση της περιοχής με το λαμπρό παρελθόν της Αρχαίας Αθήνας, η οποία γίνεται προφανής στον επισκέπτη από τα δεκάδες μνημεία που βρίσκονται διάσπαρτα σε αυτή την έχουν κάνει γνωστή -και όχι άδικα- ως τη Συνοικία των Θεών.

Η Ρωμαϊκή Αγορά ήταν η κεντρική αγορά στην αρχαία Αθήνα στους ρωμαϊκούς χρόνους. Στο χώρο αυτό πραγματοποιούνταν εμπορικές συναλλαγές και συναθροίσεις. Οι Ρωμαίοι επέλεξαν τον 1ο αιώνα π.Χ., μεταξύ 19 και 11 π.Χ., για να χτίσουν τη ρωμαϊκή αγορά στη συγκεκριμένη τοποθεσία, ακριβώς επειδή βρίσκεται σε ένα στρατηγικό σημείο: ανάμεσα στην Ακρόπολη, το σημαντικότερο θρησκευτικό και συμβολικό χώρο της πόλης και την αρχαία αγορά, το κέντρο της εμπορικής και πολιτικής ζωής της εποχής.

Η ρωμαϊκή αγορά δημιουργήθηκε ως συνέχεια της αρχαίας αγοράς, προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες της καθημερινής ζωής της πόλης. Η αρχαία αγορά συνδέθηκε με τη ρωμαϊκή αγορά μέσα από έναν δρόμο. Όταν η ρωμαϊκή αγορά ολοκληρώθηκε, ο δρόμος αυτός ήταν διακοσμημένος με μια ιωνική στοά. Η αγάπη των Ρωμαίων για την πολυτέλεια και την σπατάλη χαρακτηρίζει άλλωστε πολλά από τα έργα τους. Η ρωμαϊκή αγορά ήταν ένα μεγάλο τετράγωνο αίθριο, που περιβαλλόταν από κίονες ιωνικού ρυθμού. Από τη μία πλευρά της αγοράς, την ανατολική, υπήρχαν διάφορα καταστήματα. Η πύλη που υπάρχει ακόμη και σήμερα, είναι το εξωτερικό μέρος του πρόπυλου. Αυτή η πύλη είναι γνωστή ως πύλη της Αρχηγέτιδος Αθηνάς. Με αυτό το όνομα αναφέρεται σε διάφορες επιγραφές, επειδή το πρόπυλο ήταν αφιερωμένο στη θεά Αθηνά από τον δήμο της Αθήνας. Η αγορά κατασκευάστηκε με τη χρηματοδότηση του αυτοκράτορα Οκταβιανού Αυγούστου, κάτι που είναι γνωστό από μια άλλη επιγραφή που βρέθηκε στο πρόπυλο[1]. Κατά την διάρκεια της βασιλείας του αυτοκράτορα Αδριανού (2ος αιώνας μ.Χ.) η αγορά επεκτάθηκε, και στην πύλη προστέθηκε μια επιγραφή με το ψήφισμα το οποίο καθόριζε τις φορολογικές υποχρεώσεις των εμπόρων λαδιού.

Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας η πύλη της Αθηνάς Αρχηγέτιδος ονομάστηκε πύλη του παζαριού, καθώς την εποχή εκείνη ο χώρος χρησιμοποιήθηκε ως παζάρι σιταριού (Σταροπάζαρο). Κατά τη διάρκεια των ανασκαφών του 1843, προκειμένου να ολοκληρωθεί η έρευνα, κατεδαφίστηκε ο ναός του Προφήτη Ηλία (“Παναγία των Καταλανών”). Τέλος ανακαλύφθηκε ξανά τον 20ό αιώνα και ανασκάφτηκε από τους αρχαιολόγους.

πηγή φωτογραφίας: facebook.com/Liza’s Photographic Archive of Greece – Φωτογραφικά άλμπουμ της Ελλάδας.