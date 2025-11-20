Τι απαντά ο Πιερρακάκης για τα δημοσιεύματα περί διαδοχής στο Eurogroup – «Εξαιρετικά τιμητική, αλλά πρόωρη η συζήτηση»

Enikos Newsroom

πολιτική

Κυριάκος Πιερρακάκης

Η πρώτη πολιτική συζήτηση για τη διαδοχή στην ηγεσία του Eurogroup θα γίνει «εκεί που πρέπει, στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Όπως τόνισε ο υπουργός, απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ σχετικά με τα δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου που τον τοποθετούν στο «κάδρο» της διαδοχής του Πασκάλ Ντόναχιου στην προεδρία του Eurogroup, ο κύκλος των επίσημων επαφών και των διεργασιών δεν έχει ακόμη ανοίξει, και πως η δημόσια κουβέντα που γίνεται αυτές τις ημέρες δεν αντανακλά την πραγματική φάση στην οποία βρίσκονται οι ευρωπαϊκοί θεσμοί.

Ο κ. Πιερρακάκης χαρακτήρισε τις διεθνείς αναφορές στη χώρα μας σχετικά με την «κούρσα» διαδοχής ως «εξαιρετικά τιμητική για τη χώρα», σημειώνοντας όμως ότι κάθε συζήτηση για υποψηφιότητες πρέπει να γίνει στον κατάλληλο χρόνο και με τον θεσμικό τρόπο που προβλέπουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες.

«Είναι εξαιρετικά τιμητικό για την Ελλάδα, αν το σκεφτεί κανείς, δέκα χρόνια μετά ενός ρίσκου που παραλίγο να φύγουμε από το ευρώ, το πώς αναδύεται το όνομα της Ελλάδας ως μιας υποψήφιας χώρας για την προεδρία ενός τόσο σημαντικού ευρωπαϊκού θεσμού όπως το Eurogroup», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας όμως ότι η διαδικασία απαιτεί πολιτικές συναινέσεις εντός των ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κυρίως εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ο υπουργός κατέστησε σαφές ότι όταν ξεκινήσουν οι επίσημες διεργασίες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών οργάνων και των πολιτικών οικογενειών, τότε θα υπάρξουν και συγκεκριμένες τοποθετήσεις. Όπως δήλωσε ο κ. Πιερρακάκης «οποιαδήποτε άλλη συζήτηση είναι εξαιρετικά πρόωρη. Θα υπάρξουν διαδικασίες, θα υπάρξουν αρχαιρεσίες, θα γίνουν σχετικές διαβουλεύσεις στο Eurogroup σε επίπεδο υπουργών Οικονομικών, θα γίνουν de facto διαβουλεύσεις σε επίπεδο ηγετών κρατών και κυβερνήσεων, και εμείς θα έχουμε και μια συζήτηση εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Όταν φτάσει εκείνη η ώρα θα είμαστε σε θέση να πούμε περισσότερα».

Ως τότε, κατέληξε, η προσοχή του οικονομικού επιτελείου παραμένει προσηλωμένη στην εφαρμογή του προϋπολογισμού, τη μεταρρυθμιστική ατζέντα και τη συνολική σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε μόσχευμα για το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια – Το μήνυμα του Υφυπουργού Υγείας

Σε ζωντανή μετάδοση σωτήρια επέμβαση για εγκεφαλικά

Από σήμερα στο Gov.gr Wallet η ψηφιακή εικόνα ιδιόκτητου ακινήτου – Όλες οι λεπτομέρειες

ΟΟΣΑ: Μόνιμο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής των Φορολογικών Διοικήσεων του Οργανισμού η ΑΑΔΕ

Τα παλιότερα Google Pixel μόλις απέκτησαν ενημερωμένο πίνακα κατάστασης συσκευής

Τεστ προσωπικότητας: Το καλάθι για πικνίκ που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν ζείτε το όνειρό σας
περισσότερα
14:31 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Όσα ξέχασε να πει ο κ. Παπασταύρου – Αυτά για να αντιληφθεί ο ελληνικός λαός ποιος είναι ο αδαής και συκοφάντης

«Ο κ. Παπασταύρου επέλεξε να επιτεθεί σήμερα στον Σωκράτη Φάμελλο διαστρεβλώνοντας πλήρως χθεσ...
14:18 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Μαρινάκης: Σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον με καταιγίδες, η Ελλάδα δυναμώνει και μετράει η γνώμη της – Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ και δημοσκοπήσεις

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντ...
14:06 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Παύλος Μαρινάκης: Η ελληνική οικονομία έχει πετύχει το αδιανόητο, να κατατάσσεται στις οικονομίες με τις ισχυρότερες επιδόσεις στην Ευρωζώνη

«Σήμερα τιμούμε τις Ένοπλες Δυνάμεις μας, τους άνδρες και τις γυναίκες, τα στελέχη που φρουρού...
13:29 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Καβγάς on air Κωνσταντοπούλου – Ουγγαρέζου: «Λες ψέματα» – «Να μου πείτε τα δικαιώματά μου για να ξέρω τι σας αρέσει να λέω»

Καβγάς  ξέσπασε στον αέρα της εκπομπής «Buongiorno» του MEGA ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου κ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα