Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης (19/11) ότι εξαπέλυσε αεροπορική επιδρομή εναντίον εγκατάστασης στην κοιλάδα Μπεκάα, στον ανατολικό Λίβανο, την οποία χαρακτήρισε χώρο παραγωγής και αποθήκευσης πυραύλων της Χεζμπολάχ, του σιιτικού κινήματος που διατηρεί στενούς δεσμούς με το Ιράν.

Πρόκειται για τη δεύτερη ισραηλινή επιχείρηση στην ευρύτερη περιοχή μέσα στην ίδια εβδομάδα, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ επικεντρώνουν συνήθως τις επιθέσεις τους στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, μαχητές της Χεζμπολάχ φέρεται να είχαν μεταβεί πρόσφατα στις εγκαταστάσεις, ενώ στη συνέχεια βομβάρδισαν τις εισόδους τους, προκειμένου να εμποδίσουν την αποκατάσταση και επαναλειτουργία τους. Η σχετική ενημέρωση δημοσιοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Telegram.

Από την πλευρά του, το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι ισραηλινά αεροσκάφη πραγματοποίησαν συνολικά πέντε αεροπορικές επιδρομές στην ανατολική περιοχή της χώρας.

Νωρίτερα, τη Δευτέρα, ο ισραηλινός στρατός είχε πραγματοποιήσει ακόμη έναν βομβαρδισμό σε ορεινή περιοχή του ανατολικού Λιβάνου, υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν φορτίο οπλισμού που προοριζόταν για τη Χεζμπολάχ.

Στο τελευταίο ανακοινωθέν του, ο ισραηλινός στρατός επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει στη Χεζμπολάχ να ανακτήσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες και να αποτελέσει απειλή για τους Ισραηλινούς πολίτες και τους στρατιώτες.

Η Χεζμπολάχ υπό πίεση και το ζήτημα του αφοπλισμού

Το σιιτικό κίνημα έχει υποστεί σημαντική αποδυνάμωση έπειτα από δύο πολεμικές αναμετρήσεις με το Ισραήλ από το 2023. Παράλληλα, η ανατροπή του καθεστώτος του πρώην Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, τον Δεκέμβριο του 2024, στέρησε από τη Χεζμπολάχ έναν σημαντικό δίαυλο ανεφοδιασμού από το Ιράν μέσω του Ιράκ.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι λιβανικές αρχές, υπό την πίεση δυτικών χωρών, έχουν παρουσιάσει σχέδιο για τον αφοπλισμό της οργάνωσης. Η Χεζμπολάχ, ωστόσο, απορρίπτει το ενδεχόμενο παράδοσης του οπλισμού της, ενώ στελέχη της και βουλευτές της υποστηρίζουν ότι ο στρατιωτικός της βραχίονας βρίσκεται σε διαδικασία ανασυγκρότησης.

Η στάση αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό του Λιβάνου. Επικριτές της οργάνωσης την κατηγορούν ότι παρέσυρε τη χώρα σε νέα πολεμική σύγκρουση τον Μάρτιο, όταν εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ, ως αντίποινα για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Η ισραηλινή απάντηση ήταν εκτεταμένη, με μαζικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου και χερσαία εισβολή στο νότιο τμήμα της χώρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία των λιβανικών αρχών, τουλάχιστον 4.300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Ανησυχία για νέα πολεμική κλιμάκωση

Αν και η ένταση έχει υποχωρήσει από τα τέλη Ιουνίου, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξακολουθούν να πραγματοποιούν επιθέσεις, ενώ συνεχίζονται και οι επιχειρήσεις καταστροφής υποδομών στις περιοχές του νότιου Λιβάνου που βρίσκονται υπό ισραηλινό έλεγχο.

Την ίδια στιγμή, ενισχύεται η ανησυχία για το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης, καθώς η εντολή της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL) αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του έτους.

Τέλος, δημοσίευμα της ισραηλινής εφημερίδας Maariv ανέφερε πρόσφατα ότι, σε περίπτωση αναζωπύρωσης του πολέμου, ο ισραηλινός στρατός εξετάζει σχέδια για την κατάληψη κομβικών πόλεων στον νότιο Λίβανο, αλλά και για την επιβολή αποκλεισμού στα λιμάνια της χώρας.