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Η κίνηση έχει μετατρέψει σε «ατελείωτο Γολγοθά» για τους οδηγούς τους περισσότερους δρόμους στην Αττική σήμερα (20/11).

Η άνοδος και η κάθοδος του Κηφισού και η έξοδος της Εθνικής Οδού Αθηνών- Κορίνθου είναι απροσπέλαστες.

Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται στην Πέτρου Ράλλη, τη Μεσογείων, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας και στην Κατεχάκη (στο ρεύμα από Ηλιούπολη).

Υπομονή πρέπει να διαθέτουν οι οδηγοί που κινούνται στην άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας, την άνοδο της Συγγρού, τη Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Σταδίου.

«Έμφραγμα» έχει προκληθεί στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Ποσειδώνος, στη Λ. Σχιστού, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στη Λ. Ηλιουπόλεως.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

10′-15′ από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισίας,

5′-10′ στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις 5′-10′ στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.