Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ο διάσημος και αγαπημένος ιπποπόταμος των ΗΠΑ, η Φιόνα, πέθανε, έπειτα από ημέρες προσπαθειών της ομάδα φροντίδας της στο ζωολογικό κήπο του Σινσινάτι να τη βοηθήσει να αποβάλει με ασφάλεια ένα πλεκτό σκουφάκι που είχε καταπιεί.

«Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε τη συντριπτική είδηση ότι η Φιόνα δεν κατάφερε να επιβιώσει, παρά τις πολλαπλές προσπάθειες των καταπληκτικών κτηνιάτρων και της ομάδας φροντιστών μας να τη βοηθήσουν να ξεπεράσει αυτό που κατέληξε να είναι ιατρική έκτακτη ανάγκη», ανακοίνωσε ο ζωολογικός κήπος το απόγευμα της Πέμπτης.

«Το κτηνιατρικό προσωπικό προσπάθησε ό,τι μπορούσε για να τη βοηθήσει, αφού κατάπιε ένα σκουφάκι που κατέληξε κατά λάθος στον χώρο διαβίωσής της την περασμένη εβδομάδα. Παρά τις πολλαπλές προσπάθειες να απομακρυνθεί το καπέλο από τον οργανισμό της, τελικά αυτό αποδείχθηκε ανυπέρβλητο εμπόδιο».

Ο ζωολογικός κήπος ανέφερε ότι η ομάδα της Φιόνα της παρείχε την «απαραίτητη υποστηρικτική φροντίδα» σε μια προσπάθεια να σωθεί η ζωή της, αλλά οι προσπάθειές τους δεν στέφθηκαν με επιτυχία.

«Γνωρίζουμε ότι όλοι στην κοινότητα θα συγκλονιστούν από αυτή την είδηση, όπως συγκλονιζόμαστε και εμείς», ανέφερε ο ζωολογικός κήπος, καλώντας όλους τους θαυμαστές της Φιόνα να έχουν στις σκέψεις και στις προσευχές τους τους φροντιστές και τους κτηνιάτρους της, καθώς αντιμετωπίζουν αυτή την καταστροφική απώλεια.

Η Φιόνα κατάπιε το καπέλο πριν από περίπου 11 ημέρες, αφού ένας επισκέπτης του ζωολογικού κήπου το πέταξε στον αέρα. Οι κτηνίατροι πέρασαν μέρες φροντίζοντας να παραμένει ενυδατωμένη, δίνοντάς της λιχουδιές και παρακολουθώντας κάθε της κίνηση.

Δανείστηκαν μάλιστα μια πλάκα δόνησης από ένα αγρόκτημα αλόγων, ενθαρρύνοντάς την να στέκεται πάνω της αρκετές φορές την ημέρα, με την ελπίδα ότι η δόνηση θα βοηθούσε στην προώθηση του περιεχομένου μέσω του πεπτικού της συστήματος.

Ένας ανεμιστήρας οροφής έπιασε το καπέλο και το εκτόξευσε μέσα από ένα μικρό άνοιγμα πάνω από τα παράθυρα παρατήρησης της περιοχής. «Ήταν ένα καθαρό ατύχημα», δήλωσε η εκπρόσωπος του ζωολογικού κήπου Μισέλ Κέρλι.

Οι κτηνίατροι της χορήγησαν αναισθητικό δύο φορές για να αξιολογήσουν την κατάστασή της, είπε ο Μάικ Βένινγκερ, διευθυντής υγείας των ζώων του ζωολογικού κήπου.

Ένα υπερηχογράφημα που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη έδειξε κάποια συσσώρευση στα έντερά της, υποδηλώνοντας ότι εξακολουθούσε να προσπαθεί να αποβάλει την απόφραξη, είπε ο Wenninger.

Διεξήγαγαν επίσης κολονοσκόπηση χρησιμοποιώντας ένα ενδοσκόπιο μήκους 9 ποδιών, αλλά δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τίποτα, πρόσθεσε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Cincinnati Zoo (@cincinnatizoo)

«Η ομάδα φροντίδας της της πρόσφερε μάλιστα να μυρίσει λίγο καφέ, ένα άρωμα που πάντα της άρεσε», είπε ο Curley την Τετάρτη. «Και χάρηκαν που την είδαν να αντιδρά».

Δυστυχώς, λόγω της ηλικίας της, η χειρουργική επέμβαση δεν ήταν επιλογή για τη Fiona, ανέφερε ο ζωολογικός κήπος.

Για να βρουν το καπέλο, οι κτηνίατροι θα έπρεπε να κάνουν πολλές τομές κατά τη διάρκεια μιας πολύ μακράς χειρουργικής επέμβασης. Όμως, οι ιπποπόταμοι είναι γνωστοί για το πόσο δύσκολο είναι να αναισθητοποιηθούν και έχουν δέρμα πάχους πάνω από δύο ίντσες σε ορισμένα σημεία.

Επίσης, οι ιπποπόταμοι χρειάζονται οπωσδήποτε πρόσβαση στο νερό, και η Φιόνα θα έπρεπε να παραμείνει έξω από το νερό για αρκετές ημέρες μετά τη χειρουργική επέμβαση, ώστε να επουλωθούν οι τομές, όπως ανέφερε ένα μέλος της ομάδας φροντίδας της.

Ζωολογικοί κήποι σε όλο τον κόσμο προειδοποιούν εδώ και χρόνια για τους κινδύνους που ενέχουν αντικείμενα που πετιούνται ή παρασύρονται από τον άνεμο μέσα στους βιότοπους των ζώων.

Πριν από δύο χρόνια, μια σπάνια αντιλόπη πνίγηκε αφού κατάπιε το πλαστικό καπάκι από ένα σωληνάριο φρούτων σε ζωολογικό κήπο του Τενεσί. Μια πολική αρκούδα σε ζωολογικό κήπο της Γερμανίας πέθανε το 2014 αφού κατάπιε ένα μπουφάν που έριξε ένας επισκέπτης στο περίφραγμά της. Οι κτηνίατροι αναφέρουν ότι ένας συνηθισμένος λόγος για τον οποίο οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων πραγματοποιούν επείγουσες επισκέψεις είναι όταν τα σκυλιά τους έχουν καταπιεί μπάλες, παιχνίδια και κορδόνια.