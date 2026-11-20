Σήμερα ολοκληρώνεται μπαράζ πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
Ειδικότερα, ο e-ΕΦΚΑ καταβάλλει:
- κατ’ εκτίμηση 15.350.000 ευρώ σε 28.500 δικαιούχους για επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχήματος και εξόδων κηδείας.
- έως σήμερα 18.500.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από την ΔΥΠΑ πληρώνονται:
- 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα .
- 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης