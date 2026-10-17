Καρυστιανού για δείπνο Γεωργιάδη στην Αθηναϊκή Λέσχη: «Η συμμετοχή Ελλήνων υπουργών και βουλευτών με ξένες ομάδες πίεσης σε ιδιωτική λέσχη δεν είναι προσωπική υπόθεση»

Η διαφωνία μεταξύ της Μαρίας Καρυστιανού και του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, οξύνθηκε με αφορμή τη συμμετοχή του τελευταίου σε μια συνάντηση που διοργάνωσε το Israel in Greece στην Αθηναϊκή Λέσχη.
Η πρόεδρος της «Ελπίδας» καταγγέλλει τη συνάντηση αυτή ως πρακτική «κρυφής διπλωματίας» σε κλειστές λέσχες, ζητώντας διαφάνεια και δημοκρατική λογοδοσία.
Από την πλευρά του, ο κ. Γεωργιάδης, υποστηρίζει ότι οι επαφές αυτές ήταν διακομματικές και εντάσσονται στις γνωστές δημόσιες θέσεις του, στρεφόμενος παράλληλα κατά δημοσιογράφων. Την ίδια στιγμή, η πολιτική αντιπαράθεση επεκτάθηκε και σε καταγγελίες της κας Καρυστιανού, για «βρώμικο» πόλεμο και στοχοποίηση της επαγγελματικής της υπόστασης, μέσω διαρροών.
Το πλαίσιο της αντιπαράθεσης
Με μια μακροσκελή ανάρτηση, η Μαρία Καρυστιανού επιτίθεται στον Άδωνι Γεωργιάδη, τον οποίο εγκαλεί για… διπλωματία σε «κλειστές λέσχες», όπως αποκαλεί την Αθηναϊκή Λέσχη, με αφορμή την παρουσία του υπουργού Υγείας με άλλους πολιτικούς, σε δείπνο με ισραηλινούς δημοσιογράφους, όπου ήταν παρούσα και η πρέσβης του Ισραήλ.
Η Μαρία Καρυστιανού θέτει μάλιστα το ερώτημα «Διαφάνεια ή «Κλειστές Λέσχες»;» ανάγοντας ένα δείπνο σε μείζον πολιτικό γεγονός, παρότι η σύνθεση του τραπεζιού ήταν διακομματική και τέτοιου είδους επαφές είθισται να γίνονται.
Ωστόσο, κατά την κα Καρυστιανού, «η συμμετοχή Ελλήνων υπουργών και βουλευτών σε συναντήσεις με ξένες ομάδες πίεσης (lobbying) σε ιδιωτική λέσχη, δεν είναι «προσωπική υπόθεση». Η πρόεδρος της Ελπίδας και προσθέτει: «Οι πολιτικοί δεν λογοδοτούν «μόνο κάθε τέσσερα χρόνια στις κάλπες», όπως ισχυρίζεται εσφαλμένα ο κ. Γεωργιάδης. Λογοδοτούν καθημερινά στη δημόσια σφαίρα, στον ελεγκτικό ρόλο των δημοσιογράφων και πάνω από όλα στον κυρίαρχο λαό, τον οποίο έχουν ορκιστεί να υπηρετούν», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.
Ταυτόχρονα, βεβαίως, η κα Καρυστιανού, προσθέτει εν είδει υστερόγραφου στην ανάρτησή της πως «μας έρχονται πληροφορίες ότι υπάρχουν διαρροές από το Υπουργείο σας ότι είμαι ακόμη και μέτοχος σε εταιρεία που κάνει χημειοθεραπείες χωρίς άδεια» και δηλώνει ότι «ο πόλεμος που μου κάνετε είναι πολύ βρώμικος. Σας ενημερώνω από τώρα όμως ότι θα χάσετε. Γιατί η αλήθεια πάντα λάμπει!»
Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού
«Η διαφάνεια δεν είναι «ακροαριστερή εμμονή», δεν έχει ιδεολογικό πρόσημο, είναι υποχρέωση της Δημοκρατίας», υποστήριξε η πρόεδρος της Ελπίδας.
«Ο Άδωνις Γεωργιάδης για ακόμη μία φορά συσκοτίζει την ουσία της δημόσιας συζήτησης, καταφεύγοντας στην προσφιλή του τακτική: τις κραυγές, τους ιδεολογικούς αφορισμούς, την απαξίωση και τις επιθέσεις σε όσους ασκούν αμείλικτο έλεγχο στην εξουσία.
Η ουσία όμως παραμένει:
Διαφάνεια ή «Κλειστές Λέσχες»;
Η συμμετοχή Ελλήνων υπουργών και βουλευτών σε συναντήσεις με ξένες ομάδες πίεσης (lobbying) σε ιδιωτική λέσχη, δεν είναι «προσωπική υπόθεση».
Οι πολιτικοί δεν λογοδοτούν «μόνο κάθε τέσσερα χρόνια στις κάλπες», όπως ισχυρίζεται εσφαλμένα ο κ. Γεωργιάδης. Λογοδοτούν καθημερινά στη δημόσια σφαίρα, στον ελεγκτικό ρόλο των δημοσιογράφων και πάνω απο όλα στον κυρίαρχο λαό, τον οποίο έχουν ορκιστεί να υπηρετούν», επεσήμανε στη συνέχεια.
«Η Δημοσιογραφία δεν είναι «bullying»:Το να καταγράφουν οι δημοσιογράφοι ποιες προσωπικότητες του δημόσιου βίου συμμετέχουν σε συναντήσεις παρασκηνίου δεν συνιστά «bullying», ούτε «ακροαριστερή ενέργεια».
Συνιστά βασικό πυλώνα της ελευθεροτυπίας. Το να ενοχλείται ένας υπουργός επειδή φάνηκε ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει στη βραδινή συνάντηση σε ιδιωτική λέσχη με ξένα ισραηλινά συμφέροντα, λέει πάρα πολλά για το πώς δεν αντιλαμβάνεται, ούτε και αποδέχεται τη δημοκρατική λογοδοσία.
Εξωτερική Πολιτική με Θεσμούς, όχι με Δημόσιες Σχέσεις: Η άσκηση της εξωτερικής πολιτικής και η προάσπιση των εθνικών συμφερόντων δεν γίνονται με όρους οπαδισμού, ούτε με προσωπικές «δηλώσεις μετανοίας» ή «πιστοποιητικά φρονήματος» κύριε Γεωργιάδη. Γίνονται με τρόπο θεσμικό, με διαφάνεια και με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.
Αντί ο κ. Υπουργός να παραδίδει μαθήματα «πολιτικής αλαζονείας και υπεροψίας» και να επιτίθεται σε δημοσιογράφους και συναδέλφους του, ας αντιληφθεί ότι η διαφάνεια στις επαφές των αξιωματούχων του κράτους είναι απαίτηση των πολιτών — ανεξάρτητα από την κομματική τους επιλογή», υπογράμμισε ακολούθως.
«ΥΓ: Και κάτι άλλο επίσης σημαντικό κ. Γεωργιάδη.
Επειδή πέρα από τις πρόωρες δημόσιες δηλώσεις σας, τις δικές σας και της κας. Παγώνη, για δήθεν παράνομο μηχάνημα βιοσυντονισμού με ευρωπαϊκό CE, χωρίς καν να έχει προηγηθεί έλεγχος, και από την έκδηλη στοχοποίηση μου, μας έρχονται πληροφορίες ότι υπάρχουν διαρροές από το Υπουργείο σας ότι είμαι ακόμη και μέτοχος σε εταιρεία που κάνει χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, σας δηλώνω τα εξής:
Εγώ που γνωρίζω ότι αυτό που έχω είναι το ιατρείο μου, στο οποίο ασκώ το λειτούργημα μου και από το οποίο ζω σκληρά εργαζόμενη επί σειρά ετών, καταλαβαίνω από όλα όσα πράξατε για την απροκάλυπτη στοχοποίηση μου, ότι ο πόλεμος που μου κάνετε είναι πολύ βρώμικος. Σας ενημερώνω από τώρα όμως ότι θα χάσετε.
Γιατί η αλήθεια πάντα λάμπει!
Κανόνας απαράβατος. Από τον οποίο δεν σας σώζει ούτε εσάς, ούτε κανέναν αρωγό σας, καμία «ασυλία» και κανένα «ακαταδίωκτο» της δειλίας και της ντροπής», τόνισε καταληκτικά.
Η αφορμή και η απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη
Αφορμή γι’ αυτή την επίθεση Καρυστιανού ήταν η ανάρτηση – απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδημ σε δημοσίευμα ότι παρέστη με άλλους πολιτικούς σε δείπνο με ισραηλινούς δημοσιογράφους, όπου ήταν παρούσα και η πρέσβης του Ισραήλ, στην Αθηναϊκή Λέσχη.
Ο υπουργός Υγείας αναφέρει ότι παρευρέθηκε στη συνάντηση, επαναλαμβάνοντας ότι δεν έχει αποκρύψει ποτέ τη δημόσια υποστήριξή του προς το Ισραήλ. Όπως σημειώνει, οι θέσεις του είναι γνωστές και έχουν εκφραστεί επανειλημμένα τόσο δημόσια όσο και στη Βουλή.
Στην ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης στρέφεται κατά των Reporters United, τους οποίους χαρακτηρίζει «ακροαριστερή ομάδα», υποστηρίζοντας ότι μέλη τους κατέγραψαν με βίντεο την είσοδο και την έξοδο προσώπων από την Αθηναϊκή Λέσχη και στη συνέχεια δημοσίευσαν σχετικό υλικό.
Ακολουθεί η αναλυτική ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη
Λοιπόν επειδή τα πράγματα κάπου έχουν ξεφύγει. Προχθές μια ομάδα υποστηρικτών των καλών σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και @Israel @IsraelinGreece διοργάνωσαν μια συνάντηση μεταξύ πολιτικών από την Ελλάδα και το Ισραήλ στην Αθηναϊκή Λέσχη. Σκοπός να ενδυναμώσουμε τις σχέσεις μας και να φτιάξουμε ισχυρότερες Κοινοβουλευτικές ομάδες αλληλοστήριξης. Παρευρέθηκα, όπως ήταν φυσικό και εγώ. Έχω κρύψει εγώ ποτέ την πλήρη μου υποστήριξη προς το Ισραήλ; Έχω κρύψει ότι θεωρώ την Στρατηγική μας σχέση με το Κράτος αυτό, ως μείζον Εθνικό μας συμφέρον; Οχι. Τα λέω συνεχώς και παντού και εδώ και στην Βουλή και παντού αυτά.
Μία ομάδα ακροαριστερών που ονομάζονται @reporters_gr το έμαθαν στήθηκαν από κάτω από την Αθηναϊκή Λέσχη και άρχισαν να βιντεοσκοπούν, ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει (οι ίδιοι που φώναζαν για τα γυαλιά μου Meta το καλοκαίρι και που φώναζαν για τα προσωπικά δεδομένα κλπ….) και ανέβασαν την επόμενη αυτή την ανάρτηση για να μας ψέξουν: https://t.co/jpqUznWmLC
Δεν ασχολήθηκα να σας πω την αλήθεια χθες, για δύο λόγους. Πρώτον διότι είχα περιοδεία στην Ήπειρο εγκαινιάζοντας ασταμάτητα Κέντρα Υγείας και ΤΕΠ Νοσοκομείων κλπ και δεύτερον διότι δεν θεωρώ ότι οφείλω να δώσω τον παραμικρό λογαριασμό για το που πάω σε έναν ακροαριστερό λογαριασμό της πλάκας. Οι εκλεγμένοι πολιτικοί λογαριασμό δίνουμε μόνον στους ψηφοφόρους μας και σε κανέναν άλλον. Οι ψηφοφόροι μου καλώς γνωρίζουν τις απόψεις μου για το Ισραήλ άρα κανένα πρόβλημα.
Όμως σήμερα καθώς ξεκίνησα το ταξίδι της επιστροφής μου στην Αθήνα από τα Ιωάννινα είδα την απάντηση προς αυτούς του συναδέλφου μου βουλευτού του @pasok @christidisp https://t.co/tT8btRNMNY
Θα με συγχωρέσει ο καλός και συμπαθής συνάδελφος του Πασόκ κ. Χρηστίδης αλλά η απάντησή του είναι γελοία. Μόνον που δεν έπεσε γονυπετώς να τους ζητήσει και συγγνώμη, που τόλμησε να πάει στην Αθηναϊκή Λέσχη και να υποστηρίξει τις στενές σχέσεις Ελλάδος/Ισραήλ, χωρίς να ζητήσει την άδειά τους…. Έτσι θα κυβερνήσει την Ελλάδα το ΠΑΣΟΚ; Προσκυνώντας την κάθε Μή Κυβερνητική Οργάνωση και την κάθε Ακροαριστερή ανοησία; Ήθελε να πάει πήγε, καλά έκανε τέλος. Τί πράγματα είναι αυτά; Μόλις του έκαναν λίγο bullying το έβαλε στα πόδια ολόκληρος βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου;
Λοιπόν εμείς είμαστε Υπέρ της Στρατηγικής Σχέσης Ελλάδος/Ισραήλ και θέλουμε να φτιάξουμε και Κοινοβουλευτικές ομάδες υποστήριξης και τα πάντα. Φυσικά και αυτές μας οι θέσεις θα κριθούν στις επόμενες εκλογές από το μεγάλο μας αφεντικό, δηλαδή από τον Ελληνικό Λαό.
-Φίλε Παύλο να αποσύρεις σε παρακαλώ πολύ την κατάπτυστα απολογητική απάντηση σε αυτές τις ασήμαντες ακροαριστερές ομάδες, βουλευτής είσαι στάσου στο ύψος σου.
— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 16, 2026