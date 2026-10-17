Αεροδρόμιο «Μακεδονία»: Συνελήφθη 22χρονη που επιχείρησε να εισάγει στη χώρα μας πάνω από 18,5 κιλά κάνναβης – ΦΩΤΟ

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Στη σύλληψη μίας 22χρονης αλλοδαπής για απόπειρα εισαγωγής μεγάλης ποσότητας κάνναβης, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές το βράδυ της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου 2026, στον Διεθνή Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία».

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, η 22χρονη συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Φέρεται να είναι μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK) στην ελληνική επικράτεια, μέσω της αεροπορικής οδού, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στη χώρα, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση, εξακρίβωση, διασταύρωση και ανάλυση στοιχείων, καθώς και δημιουργία προφίλ ατόμων (profiling), εντοπίστηκε η κατηγορούμενη, η οποία αφίχθη στη Θεσσαλονίκη με πτήση προερχόμενη από την Βαρκελώνη της Ισπανίας.

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, η 22χρονη εντοπίστηκε στον χώρο των αφίξεων να μεταφέρει σε πλαστική αποσκευή 2 νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), συνολικού μικτού βάρους 18 κιλών και 650 γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε.

Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 150 ευρώ και συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Σε βάρος της σχηματίστηκε σχετική δικογραφία και οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.