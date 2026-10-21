Τόνι Μπλερ στον ANT1: «Στόχος η επιστροφή της Βρετανίας στην ΕΕ» – Τι είπε για Ουκρανία και Ιράν – ΒΙΝΤΕΟ

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Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας σερ Τόνι Μπλερ σε συνέντευξή του τόνισε την ανάγκη να τεθεί ως μακροπρόθεσμος στόχος η επανένταξη της χώρας του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζοντας ως λάθος το Brexit και σημειώνοντας πως ο ίδιος ήταν αντίθετος.

Ο εκτελεστικός πρόεδρος του Ινστιτούτου Τόνι Μπλερ για την Παγκόσμια Αλλαγή και Senior Advisor του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στον ΑΝΤ1, αναφέρθηκε επίσης στις διεθνείς εξελίξεις, εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία για μια πιθανή συμφωνία στην Ουκρανία, αλλά και έντονη ανησυχία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Αρχικά, ο Τόνι Μπλερ επανέλαβε την αντίθεσή του στην αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημαίνοντας ωστόσο ότι, δέκα χρόνια μετά το Brexit, τόσο η χώρα του όσο και η Ευρώπη έχουν αλλάξει.

«Ήμουν σφόδρα αντίθετος με το Brexit. Θεωρούσα ότι ήταν λάθος για τη χώρα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι η πρότασή του δεν αφορά μια άνευ όρων επιστροφή της Βρετανίας στην ΕΕ, αλλά τον καθορισμό της επανένταξης ως στρατηγικού στόχου, ο οποίος θα πρέπει να συνοδευτεί από διαπραγματεύσεις.

«Προτείνω να θέσουμε ως στόχο την επανένταξη, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα στην Ευρώπη ότι θα απαιτηθούν διαπραγματεύσεις», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, η Βρετανία θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η Ευρώπη προχωρά στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, ιδιαίτερα στους τομείς της τεχνολογίας και της άμυνας.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενισχύσει τη θέση της σε έναν κόσμο όπου κυρίαρχο ρόλο θα διαδραματίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και ενδεχομένως η Ινδία.

Πόλεμος στην Ουκρανία: «Υπάρχει περιθώριο για μια συμφωνία»

Ερωτηθείς για τις εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας, ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός εκτίμησε ότι διαφαίνεται η δυνατότητα επίτευξης συμφωνίας, αναγνωρίζοντας ωστόσο τις σημαντικές δυσκολίες.

«Πιστεύω ότι υπάρχει περιθώριο για μια συμφωνία. Και ελπίζω ότι μπορεί να επιτευχθεί, διότι αυτή τη στιγμή και οι δύο πλευρές χάνουν τεράστιο αριθμό ανθρώπων», τόνισε.

Ο Τόνι Μπλερ εξήρε το θάρρος που επέδειξε η Ουκρανία απέναντι στη ρωσική εισβολή, ενώ υπογράμμισε τις σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις της σύγκρουσης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Επισήμανε, μάλιστα, τον σημαντικό ρόλο της Ουκρανίας στις διεθνείς εξαγωγές σιτηρών και την ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος το συντομότερο δυνατό.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να προβλέπει όρους αποδεκτούς από τον ουκρανικό λαό.

Για Ιράν: «Κρίσιμο να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα»

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο πρώην πρωθυπουργός απέναντι στην ηγεσία του Ιράν, αμφισβητώντας τις διαβεβαιώσεις του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

Ο Τόνι Μπλερ υποστήριξε ότι το Ιράν δεν έχει δώσει πειστικές εξηγήσεις για τον εμπλουτισμό ουρανίου σε επίπεδα υψηλότερα από εκείνα που απαιτούνται για ειρηνικούς σκοπούς.

«Είναι δε κρίσιμης σημασίας να μην αποκτήσουν πυρηνικό όπλο», δήλωσε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η ιρανική ηγεσία διατηρεί πυρηνικές φιλοδοξίες.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη ενισχύει οργανώσεις που προκαλούν αστάθεια στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε διευθέτηση της σύγκρουσης θα πρέπει να εμποδίζει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

Ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός έκανε, πάντως, σαφή διάκριση ανάμεσα στην πολιτική ηγεσία και τον ιρανικό λαό, τον οποίο χαρακτήρισε «σπουδαίο λαό», με μακραίωνο πολιτισμό.

«Δεν μπορώ να προβλέψω με βεβαιότητα την εξέλιξη αυτής της σύγκρουσης», σημείωσε, επιμένοντας ότι προτεραιότητα πρέπει να αποτελέσει ο τερματισμός της με τρόπο που θα διασφαλίζει τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Τόνι Μπλερ: «Ο Θοδωρής Κυριακού είναι πραγματικά οραματιστής» – Το μήνυμα για τα παιδιά στην εκδήλωση του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ

Στη δύναμη της κοινωνικής αλληλεγγύης και τη σημασία της στήριξης των παιδιών που έχουν ανάγκη αναφέρθηκε ο σερ Τόνι Μπλερ, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που διοργάνωσε ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, προς τιμήν των μεγάλων δωρητών του Τηλεμαραθωνίου του 2025.

Ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου και της Βόρειας Ιρλανδίας, εκτελεστικός πρόεδρος του Tony Blair Institute for Global Change και Senior Advisor του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, ταξίδεψε στην Ελλάδα αποκλειστικά για να παραστεί στην εκδήλωση.

Στην ομιλία του έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον Πρόεδρο του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θοδωρή Κυριακού, εξαίροντας την ηγεσία, την εργατικότητα και το όραμά του.

«Τα έχεις καταφέρει χάρη στην ισχυρή και αποφασιστική ηγεσία σου. Τα έχεις καταφέρει χάρη σε αυτό που ανέκαθεν χαρακτήριζε τους μεγάλους επιχειρηματίες: την προθυμία τους να αναλαμβάνουν ρίσκα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Καθώς γνωρίζω αρκετά καλά τον Θοδωρή, ξέρω ότι είναι ένας σκληρά εργαζόμενος άνθρωπος. Δεν σταματά ποτέ, σκέφτεται πάντα μπροστά και είναι πραγματικά ένας οραματιστής», πρόσθεσε.

«Δεν υπάρχει καλύτερος σκοπός από το να στηρίζουμε τα παιδιά»

Ο Τόνι Μπλερ στάθηκε ιδιαίτερα στην κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων, τονίζοντας ότι η επιτυχία ενός οργανισμού πρέπει να συνοδεύεται από ουσιαστική προσφορά στην κοινωνία.

«Κάθε σπουδαίος οργανισμός γνωρίζει ότι, όταν πηγαίνει καλά, πρέπει παράλληλα να προσφέρει και στο κοινωνικό σύνολο», σημείωσε.

Απευθυνόμενος στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ, υπογράμμισε: «Δεν είστε απλώς μια επιτυχημένη επιχείρηση. Συμμετέχετε ενεργά στην προσπάθεια να γίνει η κοινωνία μας καλύτερη».

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά του στα παιδιά, για τα οποία πραγματοποιήθηκε ο Τηλεμαραθώνιος.

«Τα παιδιά είναι πράγματι το μέλλον», τόνισε, επισημαίνοντας ότι τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν θα διατεθούν για τη στήριξη παιδιών που έχουν ανάγκη, των φιλανθρωπικών οργανώσεων που τα βοηθούν και των ανθρώπων που βρίσκονται στο πλευρό τους.

«Δεν θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερος σκοπός για οποιαδήποτε χώρα από το να στηρίζει τα παιδιά της», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τόνι Μπλερ για την Ελλάδα: «Προκαλεί σεβασμό και θαυμασμό»

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί.

«Η Ελλάδα αποτελεί πιθανότατα το καλύτερο παράδειγμα, σίγουρα στην Ευρώπη και ίσως οπουδήποτε στον κόσμο, μιας χώρας που πήρε δύσκολες αλλά αναγκαίες αποφάσεις, οι οποίες άλλαξαν την πορεία της», ανέφερε.

«Η αλήθεια είναι ότι σήμερα, όταν προφέρεις τη λέξη “Ελλάδα”, προκαλεί σεβασμό και θαυμασμό», πρόσθεσε.

Ο σερ Τόνι Μπλερ ολοκλήρωσε την παρουσία του στην εκδήλωση στέλνοντας μήνυμα συνέχισης της στήριξης των παιδιών που έχουν ανάγκη, αναδεικνύοντας τη σημασία της συλλογικής προσφοράς και της κοινωνικής αλληλεγγύης.