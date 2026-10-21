Περιστέρι: «Εξακολουθεί να επικοινωνεί μαζί του με πρόφαση το παιδί» λέει ο αδελφός του γιατρού που δηλητηριάστηκε με ατροπίνη από την πρώην σύζυγό του

Για την υπόθεση δηλητηρίασης του στρατιωτικού γιατρού από την πρώην σύζυγό του στο Περιστέρι μίλησε ο αδελφός του, ο οποίος ανέδειξε ένα θέμα που ανακύπτει εκ των πραγμάτων. Αυτό δεν είναι άλλο από το μέλλον του ανιψιού του, δηλαδή του μόλις 3,5 ετών παιδιού που είχαν ο γιατρός και η πρώην γυναίκα – παρ’ ολίγον δολοφόνος του.

Όπως αποκάλυψε στον ANT1 και στην εκπομπή “Αποκαλύψεις”, η δράστις εξακολουθεί να τηλεφωνεί και να ρωτά για το παιδί, ενώ τόνισε ότι ουδείς, ούτε το θύμα, είχε υποψιαστεί κάτι όλα αυτά τα χρόνια, πριν ξεκινήσει η υπόθεση με την ατροπίνη.

«Είναι άλλο να υποψιάζεσαι πράγματα ή να βλέπεις συμπεριφορές που δεν θεωρείς φυσιολογικές ή τέλος πάντων υπερβολικές και είναι άλλο αυτό που συζητάμε τώρα και το οποίο συνέβαινε τα δύο τελευταία χρόνια. Μία ουσιαστικά οργανωμένη και κατ’ εξακολούθηση απόπειρα δολοφονίας.

Από κει και πέρα αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς σαν οικογένεια είναι, όχι να πάρουμε εκδίκηση από κάποιον, αλλά περισσότερο το να αποκατασταθεί το όνομα του αδελφού μου και επιπλέον μας ενδιαφέρει το παιδί να μεγαλώσει επιτέλους σε ένα φυσιολογικό και υγιές περιβάλλον.

Και εμείς από την πλευρά μας θα κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε για να συμβεί αυτό. Σίγουρα μας προβληματίζει πολύ το γεγονός ότι θα πρέπει το παιδί όσο μεγαλώνει και ειδικά όσο θα μπει στην εφηβεία, θα πρέπει να βρούμε τον κατάλληλο τρόπο με τη συνδρομή και ειδικών πιθανότατα για να επικοινωνήσουμε αυτό το γεγονός. Δηλαδή ότι η βιολογική του μητέρα προσπαθούσδε να δολοφονήσει κατ’ εξακολούθηση τον πατέρα του.

Θα πρέπει να δούμε και να δουλέψουμε σε αυτό για το πώς θα μεταφερθεί στο παιδί, όταν θα έρθει η ώρα. Προφανώς αυτή την ώρα δεν έχει καταλάβει.

Κι από κει και πέρα να επουλώσει τα όποια τραύματα του παρελθόντος».

Επικοινωνεί για το παιδί η μητέρα

Κι όμως η μητέρα, σύμφωνα με όσα είπε ο αδελφός του γιατρού, εξακολουθεί να επικοινωνεί.

«Η πρώην σύζυγος του αδελφού μου εξακολουθεί με περισσό θράσος να επικοινωνεί μαζί του με πρόφαση το παιδί, “θέλω να μάθω, να μου πεις για το παιδί αναλυτικά κι οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό”. Αυτή τη στιγμή, κάποια άλλη επικοινωνία δεν γνωρίζω να έχει συμβεί. Έχουμε συμβουλευτεί και τη δικηγόρο μας για αυτό το κομμάτι, η οποία έχει συμβουλέψει τον αδελφό μου να μην απαντάει σε όλες αυτές τις κρούσεις και ότι αυτή τη στιγμή το μόνο δικαίωμά της είναι απλά να ενημερώνεται μέσω των δικηγόρων ότι το παιδί είναι καλά και τίποτα περισσότερο. Καμία άλλη λεπτομέρεια».