Στιγμές τρόμου για 19χρονη και φίλη της στη Θεσσαλονίκη – Ληστές τις απείλησαν με όπλο και άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα

Δύο κοπέλες βίωσαν στιγμές τρόμου σε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης τα ξημερώματα της 6ης Σεπτεμβρίου, όταν δύο άνδρες εισέβαλαν με την απειλή όπλου και αφαίρεσαν χρήματα, κοσμήματα και είδη ένδυσης. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ως δράστης ένας 28χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και παράβαση του Νόμου περί Όπλων, η οποία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στιγμές τρόμου βίωσαν δύο κοπέλες σε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν δύο άνδρες εισέβαλαν με όπλο τα ξημερώματα της 6ης Σεπτεμβρίου.
  • Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ως δράστης ένας 28χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και παράβαση του Νόμου περί Όπλων.
  • Οι δράστες, απειλώντας τη 19χρονη και τη φίλη της, αφαίρεσαν χρυσαφικά αξίας περίπου 1.300 ευρώ, το χρηματικό ποσό των 800 ευρώ και είδη ένδυσης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στιγμές τρόμου βίωσαν δύο γυναίκες σε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν δύο άνδρες εισέβαλαν με όπλο.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ως δράστης 28χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και παράβαση του Νόμου περί Όπλων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 28χρονος μαζί με συνεργό του, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα, αφού εισέβαλαν, με την απειλή όπλου, σε διαμέρισμα που διαμένει η 19χρονη και βρισκόταν εκείνη τη στιγμή μαζί με φίλη της, αφαίρεσαν χρυσαφικά και κοσμήματα συνολικής χρηματικής αξίας 1.300 ευρώ περίπου, το χρηματικό ποσό των 800 ευρώ και είδη ένδυσης. Η ληστεία έγινε τα ξημερώματα της 6ης Σεπτεμβρίου.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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