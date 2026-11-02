Στιγμές τρόμου για 19χρονη και φίλη της στη Θεσσαλονίκη – Ληστές τις απείλησαν με όπλο και άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα

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Στιγμές τρόμου βίωσαν δύο γυναίκες σε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν δύο άνδρες εισέβαλαν με όπλο.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ως δράστης 28χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και παράβαση του Νόμου περί Όπλων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 28χρονος μαζί με συνεργό του, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα, αφού εισέβαλαν, με την απειλή όπλου, σε διαμέρισμα που διαμένει η 19χρονη και βρισκόταν εκείνη τη στιγμή μαζί με φίλη της, αφαίρεσαν χρυσαφικά και κοσμήματα συνολικής χρηματικής αξίας 1.300 ευρώ περίπου, το χρηματικό ποσό των 800 ευρώ και είδη ένδυσης. Η ληστεία έγινε τα ξημερώματα της 6ης Σεπτεμβρίου.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.