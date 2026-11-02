9ο Athens Investment Forum – Το μεγάλο στοίχημα της Ελλάδας: Ενεργειακή ασφάλεια, εξαγωγές και γεωπολιτική ισχύς

Ο ρόλος της Ελλάδας στον ενεργειακή χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου αλλά και πόσο διατηρήσιμος και ασφαλής είναι ο ρόλος της χώρας ως κόμβος, εν μέσω μιας εποχής υβριδικών απειλών, αναδείχτηκε στο πάνελ Ενέργεια ΙΙ – Ενεργειακές υποδομές και γεωπολιτική, του 9ου Athens Investment Forum 2026.

Του Κωνσταντίνου Νικολόπουλου

Για τις προτεραιότητες της Πολιτείας για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, μίλησε η Δέσποινα Παληαρούτα, Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών.

«Αυτό που είναι σημαντικό για εμάς, σαν χώρα, είναι να διασφαλίσουμε την ενεργειακή μας ασφάλεια και να ενισχύσουμε τη γεωπολιτική μας θέση. Άρα να βεβαιωθούμε ότι έχουμε επαρκή ενεργειακό εφοδιασμό με διαφοροποιημένες πηγές ενέργειας διαφοροποιημένες οδεύσεις ενέργειας, αλλά και διασυνδέσεις προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι θα είμαστε ενεργειακά ασφαλείς και ανεξάρτητοι. Αυτό σημαίνει ότι επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες παράλληλα με την ενεργειακή μετάβαση», τόνισε η κ. Παληαρούτα, διευκρινίζοντας ότι γίνονται ταυτόχρονα σημαντικά βήματα στην πράσινη μετάβαση.

Από την πλευρά της, η Maria Rita Galli, Chief Executive Officer, AKTOR LNG S.A.,σημείωσε ότι η επέκταση του Κάθετου Διαδρόμου φυσικού αερίου, ενισχύει τη μεταφορική ικανότητα από την Ελλάδα προς την Βουλγαρία και την ευρύτερη περιοχή. Όπως τόνισε η προσθήκη νέων υποδομών αναβαθμίζει το ενεργειακό μείγμα και την επάρκεια για τους επόμενους 12 μήνες, εξασφαλίζοντας σταθερότητα και υποστηρίζοντας τη μετάβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τους στόχους της κλιματικής ουδετερότητας.

Την εκτίμηση ότι τα τελευταία χρόνια, παρά τις συνεχόμενες κρίσεις και τους πολέμους, έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα, εξέφρασε ο Μάριος Ζάγγας, Senior Advisor στον τομέα Energy, KPMG.

«Το γεγονός ότι βρισκόμαστε στις υψηλότερες θέσεις της Ε.Ε. σε ότι αφορά την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το γεγονός ότι παράγουμε πάνω από 50% της ενέργειας από ΑΠΕ, το γεγονός ότι έχουμε προχωρήσει σε ένα πολύ φιλόδοξο πλάνο απολιγνιτοποίησης, απανθρακοποίησης του ηλεκτρικού μείγματος της χώρας, ακόμα και η αποθήκευση που θεωρείται πολύ hot το τελευταίο διάστημα, είναι πράγματα εξαιρετικά θετικά και πρέπει να τα αναγνωρίζουμε», επεσήμανε ο κ. Ζάγγας.

«Εμείς ως ΔΕΣΦΑ, στα επόμενα δύο χρόνια σκοπεύουμε να ολοκληρώσουμε ένα πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει εδώ και πέντε χρόνια για την μεγάλη αύξηση της εξαγωγικής δυναμικότητας του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Φυσικά έχουμε συνδέσει τις νέες υποδομές που φτιάχτηκαν στο δικό μας σύστημα, έχουμε ολοκληρώσει τους συμπιεστές που έπρεπε να φτιαχτούν για να αυξηθεί η δυναμικότητα εξαγωγής και ολοκληρώνουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα επέκτασης του δικτύου στον Βορρά να τροφοδοτήσεις περιοχές από τις οποίες αποσύρθηκε ο λιγνίτης και να εισάγουμε φυσικό αέριο σε νέες περιοχές», είπε από την πλευρά του Μιχάλης Θωμαδάκης, Chief Strategy & Development Officer, ΔΕΣΦΑ.

Για την ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών, μίλησε ο Κωνσταντίνος Σιφναίος, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής, GASTRADE A.E.. «Στην χώρα μας έχει πλέον ενσωματωθεί η ευρωπαϊκή οδηγία του 22΄η οποία αφορά στην ανθεκτικότητα των κρίσιμων υποδομών. Αυτό έγινε με έναν νόμο που ψηφίστηκε πέρυσι τον Οκτώβριο και ορίζει σαν κεντρικό σημείο αναφοράς τη Γενική Γραμματεία Προστασίας Κρίσιμων Οντοτήτων, η οποία έχει έδρα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Όταν μιλάμε για κρίσιμες υποδομές, δεν μιλάμε μόνο για τις ενεργειακές υποδομές, αλλά μιλάμε ευρύτερα για υποδομές οι οποίες επηρεάζουν ένα μεγάλο φάσμα των δραστηριοτήτων της χώρας», τόνισε ο κ. Σιφναίος.

«Ο Κάθετος Διάδρομος, δεν έχει αποδώσει τόσο πολύ, όπως θα θέλαμε όλοι, αλλά δεν έχουμε μείνει στάσιμοι. Το μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφη στη Θεσσαλονίκη με την προσθήκη δύο ακόμη χωρών, της Σερβίας και της Βόρειας Μακεδονίας αποδεικνύει ότι υπάρχει ισχυρό ενδιαφέρον. Το βέβαιο είναι ότι υπάρχει πολιτική βούληση προς αυτή την κατεύθυνση. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι πλέον υπάρχει ενδιαφέρον και από την αγορά και το πλέον καταλληλότερο παράδειγμα είναι η 20ετής σύμβαση που υπεγράφη από την Atlantic Sea, για την προμήθεια LNG», τόνισε ο Πιέρρος Χατζηγιάννης, Executive Officer και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ICGB.

Platinum Χορηγοί του 9ου Athens Investment Forum 2026 είναι ο Copelouzos Group και η KPMG και Gold Χορηγοί ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ, ΔΕΠΑ Εμπορίας ΜΑΕ, ΑΚΤΩΡ, AVAX, CrediaBank και KIEFER. Silver Χορηγοί είναι οι Alpha Bank, Deloitte, Eurolife FFH, Fraport, Gastrade, Grant Thornton, IAI, IGI Poseidon, iKnowHow, Motor Oil, Telekom και VNK Capital. Bronze Χορηγοί είναι οι ΑΔΜΗΕ, Εθνική Τράπεζα, ΕΥΔΑΠ, Φυσικό Αέριο, ΔΕΣΦΑ, Eurobank, Hellenic Properties, HELLENiQ ENERGY, Hill International, Howden, LONGi, Olympia Group και Prime. Υποστηρικτές του Forum είναι οι ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων, Ελληνικό Μετρό ΑΕ, Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ, Athens International Airport, AXIA, Bennett Group, C&M Engineering SA, ELPEN, Duty Free Shops, Mortek, Noisis, Papapolitis & Papapolitis, Piraeus και Quest Group. Χορηγοί Επικοινωνίας είναι οι mononews, realfm97.8, Realnews, Real.gr και WorldEnergyNews.