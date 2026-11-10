Ντέρτι: Ο Αλέκος εξακολουθεί να βλέπει με καχυποψία τη Στέλλα

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Το νέο επεισόδιο της σειράς “Ντέρτι” έρχεται απόψε στις 22:30 στον Αντ1.

Η Στέλλα καταφέρνει να ξεπεράσει την πρώτη μεγάλη δοκιμασία απέναντι στον Αλέκο και την Ξένια, όμως η καχυποψία δεν έχει σβήσει.

Την ίδια στιγμή, εκείνη και η μητέρα της κάνουν ένα μικρό, αλλά ουσιαστικό βήμα πιο κοντά, μέσα από τη μουσική και τα τραγούδια του Στράτου.

Ο Μιχάλης και η Ρένα οδηγούνται σε οριστική ρήξη, ενώ ο Λευτέρης προσπαθεί να ξαναστήσει τη ζωή του και ζητά να μπει στις δουλειές του πατέρα του.

Παράλληλα, η αστυνομική έρευνα παίρνει νέα τροπή: ο Πασχάλης συνδέει το εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο και το όπλο με τον Γιάννη Κεχαγιά, ενώ η κάλυψη του Παύλου κινδυνεύει από τον Μίλτο.

Και καθώς η Δίωξη επιχειρεί να απομακρύνει τις υποψίες από τη Στέλλα, ένα απρόσεκτο φιλί με τον Άρη απειλεί να αποκαλύψει την κρυφή τους σχέση.

Δείτε αποσπάσματα επεισοδίου

Στέλλα και Άρης κινδυνεύουν να αποκαλυφθούν

Ο Αλέκος εξακολουθεί να βλέπει με καχυποψία τη Στέλλα

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