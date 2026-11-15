Τα Φαντάσματα: Ο Νίκος Μουτσινάς μπαίνει στη σειρά

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Νέο απολαυστικό επεισόδιο της σειράς “Τα φαντάσματα” έρχεται απόψε στις 21:00 στο Star.

Μία συζήτηση που έχει η Μαρίνα, με την Καλλιρρόη, την Μπήλιω και τη Θεοφανία οδηγεί το ζευγάρι σε έναν τσακωμό, ο οποίος διαρκεί περισσότερο από το συνηθισμένο.

Στο μεταξύ, τους επισκέπτεται ο λογιστής τους, ο Λουκάς προκειμένου να βρουν μαζί μια λύση στα οικονομικά τους. Όμως, η ψυχρότητα ανάμεσα στο ζευγάρι παραμένει και όσο ο Χάρης είναι απορροφημένος με τα λογιστικά, η Μαρίνα αρχίζει να αισθάνεται μια ιδιαίτερη οικειότητα απέναντι στον Λουκά και αποφασίζει να του πει το μυστικό της.

Και παρόλο που η ίδια δεν κατάφερε να καθιερωθεί ως ζωγράφος, το «μοντέλο» της γίνεται διάσημο, από τη μια στιγμή στην άλλη!

Ο Γεράσιμος Ζείδωρος απολαμβάνει μετά θάνατον την αναγνώριση που δεν είχε όσο ζούσε, έστω και στο ιδιαίτερο μεταφυσικό του περιβάλλον.

Τα φαντάσματα του υπογείου ανακαλύπτουν στο πρόσωπό του το νέο είδωλό τους!

Αλλά και τα υπόλοιπα φαντάσματα αναπτύσσουν νέα ενδιαφέροντα και αρμοδιότητες! Όλα αυτά, όμως, μέχρι ο Γεράσιμος να ανακαλύψει ποιο είναι το πραγματικό τίμημα της διασημότητας…

Guest ο Νίκος Μουτσινάς

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