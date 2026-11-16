Φώτης Ιωαννίδης – Ελένη Βουλγαράκη: Όνειρα για οικογένεια

Η κοινή ζωή του Φώτη Ιωαννίδη και της Ελένης Βουλγαράκη, το νέο σπίτι τους στη Λισσαβώνα και η επιθυμία να αποκτήσουν παιδί ανοίγουν τον δρόμο για το επόμενο κεφάλαιο στη σχέση τους.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Eτοιμοι να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους και να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια είναι ο Φώτης Ιωαννίδης και η Ελένη Βουλγαράκη. Από τον περασμένο Ιανουάριο, όταν η παρουσιάστρια μετακόμισε μόνιμα στη Λισσαβώνα, έπειτα από τρία χρόνια κοινής πορείας, η προοπτική της οικογένειας άρχισε να απασχολεί όλο και πιο σοβαρά το ζευγάρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον αθλητικό χώρο, η απόφαση της Ελ. Βουλγαράκη να ακολουθήσει τον διεθνή επιθετικό στην Πορτογαλία λειτούργησε καταλυτικά για τη σχέση τους, φέρνοντάς τους ακόμη πιο κοντά. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν στη Realnews ότι, αν και ο γάμος δεν βρίσκεται στα άμεσα σχέδιά τους, η δημιουργία οικογένειας είναι μια προοπτική που σκέφτονται όλο και πιο έντονα, με το 2027 να αποτελεί τον χρονικό ορίζοντα στον οποίο θα ήθελαν να κάνουν πραγματικότητα το κοινό όνειρό τους.

Σήμερα, με τη σχέση τους να έχει περάσει σε νέα φάση, έχουν ήδη αρχίσει να κάνουν σχέδια για το κοινό μέλλον τους. «Είναι ωραία η Λισσαβώνα. Είχα και την Ελένη συνέχεια μαζί και η οικογένειά μου έρχεται συνέχεια. Παίζει ρόλο το να γυρίζεις σπίτι και να έχεις τον άνθρωπο με τον οποίο θες να βρίσκεσαι δίπλα του. Είναι πολύ σημαντικό. Ηξερε και εκείνη ότι, όταν εγώ κάνω το βήμα, θα πρέπει να είναι δίπλα μου, γιατί ως ζευγάρι δεν μπορούμε να είμαστε πολύ μακριά ο ένας από τον άλλον, δεν μας αρέσει αυτό. Οπότε όσο περισσότερο ήμασταν μαζί, τόσο το καλύτερο για εμάς», τόνισε σε πρόσφατες δηλώσεις του ο Φ. Ιωαννίδης.

Από την πλευρά της, η Ελ. Βουλγαράκη είχε μιλήσει ανοιχτά για την επιθυμία της να αποκτήσει παιδιά: «Εχουμε συζητήσει ότι πορευόμαστε μαζί και είμαστε σίγουροι γι’ αυτό. Μας φαντάζομαι με παιδάκια. Εμένα δεν με νοιάζει να με δω με νυφικό». Τα λόγια της, σε συνδυασμό με τις αλλαγές που έχουν κάνει στην κοινή ζωή τους, αφήνουν να διαφανεί πως τα σχέδιά τους δεν περιορίζονται σε ένα κοινό σπίτι στην Πορτογαλία. Iσως το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο της σχέσης τους να μην έχει να κάνει με γάμους και νυφικά, αλλά με την εκπλήρωση ενός ακόμη πιο προσωπικού ονείρου.

Αυτό το διάστημα και οι δύο βρίσκονται στην Ελλάδα λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Ο Φ. Ιωαννίδης έδωσε τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου το «παρών» στη συγκέντρωση της εθνικής ομάδας ενόψει των αναμετρήσεων, με την Ολλανδία στο Αμστερνταμ και με τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, για το Nations League. Η Ελ. Βουλγαράκη, από την πλευρά της, ασχολείται με τα επόμενα επαγγελματικά της project, ενώ βρίσκει χρόνο για αγαπημένους φίλους και συγγενείς.

Η κοινή ζωή τους στη Λισσαβώνα ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2025, μετά τη μεταγραφή του Φ. Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ. Από τον Ιανουάριο του 2026, όταν η Ελένη εγκαταστάθηκε μόνιμα στην πορτογαλική πρωτεύουσα, οι δυο τους μοιράζονται πλέον την ίδια καθημερινότητα. Η ανάγκη να διαμορφώσουν έναν κοινό τρόπο ζωής που να εξυπηρετεί καλύτερα και τους δύο οδήγησε το ζευγάρι στην απόφαση να μετακομίσει από τα προάστια της Λισσαβώνας σε ένα διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης. Το νέο σπίτι προσφέρει περισσότερο χώρο, ώστε να φιλοξενεί τους γονείς του Φώτη και τους φίλους του ζευγαριού από την Ελλάδα, αλλά και να ανταποκρίνεται στις μελλοντικές ανάγκες τους. Γιατί, όπως φαίνεται, στα όνειρά τους υπάρχει χώρος και για ένα ακόμη μέλος.

Και αν το κοινό όνειρό τους γίνει πραγματικότητα, ίσως ο χαρακτηριστικός πανηγυρισμός του Φ. Ιωαννίδη στα γήπεδα αποκτήσει ένα ακόμη πιο προσωπικό νόημα: εκείνος κατά τον οποίο ενώνει τα χέρια του σαν να κρατά στην αγκαλιά του ένα βρέφος, κουνώντας τα απαλά δεξιά και αριστερά. Μια εικόνα που θα μπορούσε να προαναγγείλει το πιο όμορφο γκολ της ζωής του.