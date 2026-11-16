Καιρός: Τοπικές βροχές και καταιγίδες σήμερα – Σε κανονικά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία

Τοπικές καταιγίδες θα πρέπει να περιμένουμε από τον καιρό σήμερα, Δευτέρα, καθώς και βροχές, κυρίως στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα. Από την άλλη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, ενώ οι άνεμοι θα είναι μέτριας έντασης.

Ειδικότερα, βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και σε τμήματα της Μακεδονίας, της Θράκης και σε νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν από τις πρωινές ώρες τα Επτάνησα, την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία, ενώ από τις απογευματινές θα επεκταθούν και σε τμήματα της Μακεδονίας, της Θράκης και στα νησιά του Βόρειου και Κεντρικού Αιγαίου. Πιθανότητα για κάποιες τοπικές βροχές εμφανίζεται και στην Κρήτη κατά τις πρωινές ώρες. Χαμηλές αναμένονται οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα καθώς το φαινόμενο της μεταφοράς της από την Αφρική περιορίζεται.

Αττική

Στην Αττική αναμένεται συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες-νοτιοδυτικές διευθύνσεις 2-3. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 19 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού, ενώ από τις βραδινές ώρες αναμένονται να εκδηλωθούν και στα ανατολικά τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νοτιοανατολικές διευθύνσεις 2-3 μποφόρ και τοπικά έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 16 βαθμούς.

Υπόλοιπη χώρα

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 6 έως 17 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 4 έως 16, στην Ήπειρο από 8 έως 20 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 7 έως 20 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 5 έως 21, στην Πελοπόννησο από 5 έως 20 βαθμούς, στην Κρήτη από 6 έως 21, στα Επτάνησα από 10 έως 19, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 5 έως 17 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ από βορειοανατολικές διευθύνσεις στο Βόρειο Αιγαίο και από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα Δωδεκάνησα κατά τις πρωινές ώρες, ενώ θα στραφούν σε νοτιοδυτικοί 3-4 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο και δυτικοί στα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες. Στο Ιόνιο θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί 3-4 μποφόρ.