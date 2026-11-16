Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 16 Νοεμβρίου

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εορτολόγιο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν όσοι και όσες φέρουν το όνομα: Ιφιγένεια, Ματθαίος, Μαθιός, Μαθαίος, Ματθούλα, Ματθίλδη, Θίλδα, Τίτα, Μαθούλα.
  • Τιμάται ο Άγιος Ματθαίος, Απόστολος και Ευαγγελιστής, ο οποίος εγκατέλειψε το επάγγελμα του τελώνη και ακολούθησε αμέσως τον Ιησού Χριστό.
  • Στον Ματθαίο οφείλει η Εκκλησία μας το πρώτο κατά σειρά στην Καινή Διαθήκη Ευαγγέλιο, ενώ κατά την παράδοση κήρυξε στην Αιθιοπία όπου πέθανε μαρτυρικά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δευτέρα 16 Νοεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι και όσες φέρουν το όνομα: Ιφιγένεια,
Ματθαίος, Μαθιός, Μαθαίος, Ματθούλα, Ματθίλδη, Θίλδα, Τίτα, Μαθούλα.

Άγιος Ματθαίος, Απόστολος και Ευαγγελιστής

Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος, πριν γίνει μαθητής του Ιησού Χριστού, ονομαζόταν Λευίς. Ο πατέρας του λεγόταν Αλφαίος και ήταν από τη Γαλιλαία.

Ο Ματθαίος έκανε το επάγγελμα του τελώνη, και ο Ιησούς τον βρήκε να κάθεται στο τελωνείο έξω από την Καπερναούμ. Και είπε προς αυτόν: «Ἀκολούθει μοι». Ο Ματθαίος, χωρίς καμιά καθυστέρηση, αμέσως τον ακολούθησε. Και όχι μόνο εγκατέλειψε το αμαρτωλό – για την εποχή εκείνη – επάγγελμα του τελώνη, αλλά και με χαρά φιλοξένησε τον Κύριο στο σπίτι του. Εκεί, μάλιστα, ήλθαν και πολλοί τελώνες και άλλοι αμαρτωλοί άνθρωποι, με τους οποίους ο Ιησούς συνέφαγε και συζήτησε. Οι φαρισαίοι, όμως, που είχαν πωρωμένη συνείδηση, όταν είδαν αυτή την ενέργεια του Κυρίου, αμέσως τον κατηγόρησαν ότι συντρώγει με τελώνες και αμαρτωλούς. Ο Ιησούς το άκουσε και είπε εκείνα τα θαυμάσια λόγια: «Οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν» (Ματθαίου, θ’ 13). Δηλαδή, λέει ο Κύριος, δεν ήλθα για να καλέσω εκείνους που νομίζουν τους εαυτούς τους δίκαιους, αλλά ήλθα να καλέσω τους αμαρτωλούς, για να μετανοήσουν και να σωθούν.

Στον Ματθαίο οφείλει η Εκκλησία μας το πρώτο κατά σειρά στην Καινή Διαθήκη Ευαγγέλιο, που γράφτηκε το 64 μ.Χ.

Ο Ματθαίος κατά την παράδοση κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Αιθιοπία, όπου και πέθανε μαρτυρικά.

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