Σαν σήμερα 16 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Πολυτεχνείο
Σαν σήμερα, 16 Νοεμβρίου, το 1973 συνεχιζόταν για δεύτερη ημέρα η εξέγερση του Πολυτεχνείου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το 1945 ιδρύεται η UNESCO, ο εκπαιδευτικός, επιστημονικός και πολιτιστικός οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών.
  • Το 1973 συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η εξέγερση του Πολυτεχνείου και γύρω στα μεσάνυχτα μπαίνουν στην Αθήνα στρατός και τανκς.
  • Το 1994 τίθεται σε ισχύ η νέα διεθνής σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, που επιτρέπει την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Επέτειοι

    • Διεθνής Ημέρα Ανεκτικότητας.
    • Διεθνής Ημέρα Φλαμένκο.
    • Παγκόσμια Ημέρα Αγγειεκτομής.

Γεγονότα

  • 1532: Ο Iσπανός κονκισταδόρ Φρανθίσκο Πιθάρο συλλαμβάνει τον αυτοκράτορα των Ίνκας Αταχουάλπα και καταλύει την αυτοκρατορία τους.
  • 1849: Ο Ρώσος συγγραφέας Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι γλιτώνει την τελευταία στιγμή την εκτέλεση. Είχε καταδικαστεί για αντιτσαρική προπαγάνδα.
  • 1945: Ιδρύεται η UNESCO, ο εκπαιδευτικός, επιστημονικός και πολιτιστικός οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών.
  • 1973: Για δεύτερη ημέρα συνεχίζεται η εξέγερση του Πολυτεχνείου. Γύρω από το εκπαιδευτικό ίδρυμα γίνονται πραγματικές μάχες. Η Αστυνομία με δακρυγόνα και πυροβολισμούς προσπαθεί να διαλύσει τον κόσμο. Ο ραδιοφωνικός σταθμός των φοιτητών κάνει έκκληση για φάρμακα, ιατρικά εργαλεία, γιατρούς και ασθενοφόρα. Γύρω στα μεσάνυχτα μπαίνουν στην Αθήνα στρατός και τανκς.
  • 1980: Δυο νεαρά παιδιά, ο 26χρονος φοιτητής Ιάκωβος Κουμής και η 20χρονη εργάτρια Ματούλα Κανελλοπούλου, χάνουν τη ζωή τους, όταν παρασύρονται από «αύρα» της αστυνομίας, κατά τη διάρκεια επεισοδίων που σημαδεύουν την 7η επέτειο του Πολυτεχνείου.
  • 1994: Τίθεται σε ισχύ η νέα διεθνής σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, που επιτρέπει την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Η Τουρκία ανακοινώνει ότι θεωρεί αιτία πολέμου την ενδεχόμενη επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 μίλια.

Γεννήσεις

  • 42 π.Χ.: Τιβέριος, Ρωμαίος αυτοκράτορας, επί των ημερών του οποίου σταυρώθηκε ο Ιησούς Χριστός.
  • 1922: Ζοζέ Σαραμάγκου, Πορτογάλος συγγραφέας, βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1998. (Θάν. 18/6/2010).
  • 1964: Νταϊάνα Κραλ, Kαναδή τραγουδίστρια της τζαζ.

Θάνατοι

  • 1831: Καρλ Φίλιπ Γκότλιμπ Φον Κλαούζεβιτς, πρώσος στρατιωτικός και θεωρητικός του πολέμου. (Γενν. 1/6/1780).
  • 1971: Στράτος Παγιουμτζής, ερμηνευτής του ρεμπέτικου τραγουδιού. (Γενν. 1904).
  • 2006: Μίλτον Φρίντμαν, νομπελίστας Αμερικανός οικονομολόγος της ελεύθερης αγοράς και ηγέτης της Σχολής του Σικάγου, που επηρέασε καίρια τη βρετανική οικονομία επί Θάτσερ και την αμερικανική επί Ρέιγκαν. (Γενν. 31/7/1912).
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