Αντώνης Καρπετόπουλος: Τα συγκινητικά λόγια για τον Αντώνη Πανούτσο – «Τώρα έχω καταλάβει πόσο δυνατός άνθρωπος είναι…»

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος μίλησε για τη μάχη που δίνει ο Αντώνης Πανούτσος, ο οποίος νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό. Όπως ανέφερε, οι γιατροί έχουν μείνει έκπληκτοι από τις αντοχές του, ενώ ο ίδιος και το περιβάλλον του ζουν για να ακούσουν ευχάριστα νέα για την πορεία της υγείας του.

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Αντώνης Καρπετόπουλος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με πολύ συγκινητικά λόγια μίλησε ο Αντώνης Καρπετόπουλος για τον Αντώνη Πανούτσο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο «Στούντιο 4».
  • Αναφερόμενος στην κατάσταση της υγείας του φίλου του, εξήγησε: «Ο Αντώνης δίνει τη μάχη του, είναι πολύ δυνατός, έχω εντυπωσιαστεί από αυτά τα πράγματα δηλαδή που έχει κάνει τον τελευταίο καιρό».
  • Επιπλέον, σημείωσε ότι νοσηλεύεται για αρκετό διάστημα στον Ευαγγελισμό, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Ζούμε για να ακούσουμε καλά νέα».

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Με πολύ συγκινητικά λόγια μίλησε ο Αντώνης Καρπετόπουλος για τον Αντώνη Πανούτσο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στην Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο, για το «Στούντιο 4», τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου.

«Ζούμε για να ακούσουμε καλά νέα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αντώνης Καρπετόπουλος, μιλώντας για τον καλό του φίλο.

Συγκεκριμένα, αναφερόμενος στον Αντώνη Πανούτσο, εξήγησε ότι: «Ο Αντώνης δίνει τη μάχη του, είναι πολύ δυνατός, έχω εντυπωσιαστεί από αυτά τα πράγματα δηλαδή που έχει κάνει τον τελευταίο καιρό».

«Οι γιατροί έχουν μείνει έκπληκτοι από τις αντοχές του»

Στη συνέχεια, εξομολογήθηκε πως: «Με τον Αντώνη γνωριζόμαστε και κάνουμε παρέα από το 1995. Τώρα έχω καταλάβει πόσο δυνατός άνθρωπος είναι. Οι γιατροί έχουν μείνει έκπληκτοι από τις αντοχές του. Ελπίζω να τα καταφέρει».

«Έχει πολλές φορές φτάσει σε ένα σημείο οριακό και πάντα με αυτή την τρομερή δύναμη που τον χαρακτηρίζει, τα έχει καταφέρει. Είναι πολύ καιρό στον Ευαγγελισμό, ζούμε για να ακούσουμε καλά νέα», είπε αμέσως μετά ο Αντώνης Καρπετόπουλος.

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