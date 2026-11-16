Αντώνης Καρπετόπουλος: Τα συγκινητικά λόγια για τον Αντώνη Πανούτσο – «Τώρα έχω καταλάβει πόσο δυνατός άνθρωπος είναι…»

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Με πολύ συγκινητικά λόγια μίλησε ο Αντώνης Καρπετόπουλος για τον Αντώνη Πανούτσο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στην Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο, για το «Στούντιο 4», τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου.

«Ζούμε για να ακούσουμε καλά νέα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αντώνης Καρπετόπουλος, μιλώντας για τον καλό του φίλο.

Συγκεκριμένα, αναφερόμενος στον Αντώνη Πανούτσο, εξήγησε ότι: «Ο Αντώνης δίνει τη μάχη του, είναι πολύ δυνατός, έχω εντυπωσιαστεί από αυτά τα πράγματα δηλαδή που έχει κάνει τον τελευταίο καιρό».

«Οι γιατροί έχουν μείνει έκπληκτοι από τις αντοχές του»

Στη συνέχεια, εξομολογήθηκε πως: «Με τον Αντώνη γνωριζόμαστε και κάνουμε παρέα από το 1995. Τώρα έχω καταλάβει πόσο δυνατός άνθρωπος είναι. Οι γιατροί έχουν μείνει έκπληκτοι από τις αντοχές του. Ελπίζω να τα καταφέρει».

«Έχει πολλές φορές φτάσει σε ένα σημείο οριακό και πάντα με αυτή την τρομερή δύναμη που τον χαρακτηρίζει, τα έχει καταφέρει. Είναι πολύ καιρό στον Ευαγγελισμό, ζούμε για να ακούσουμε καλά νέα», είπε αμέσως μετά ο Αντώνης Καρπετόπουλος.