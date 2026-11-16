Ηράκλειο: Γύπας πάλευε στη θάλασσα – Λουόμενοι έσπευσαν να τον βοηθήσουν – ΒΙΝΤΕΟ

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Ένας γύπας, το πρωί της Δευτέρας, εντοπίστηκε μέσα στη θάλασσα στην παραλία του Καρτερού, στο Ηράκλειο. Το πτηνό ήταν εμφανώς εξαντλημένο.

Λουόμενοι που αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε έσπευσαν να βοηθήσουν, προσπαθώντας να τον καθοδηγήσουν προς την ακτή. Ωστόσο, ο γύπας ήταν τρομαγμένος και κάθε φορά που κάποιος τον πλησίαζε αντιδρούσε έντονα.

Σύμφωνα με τα όσα περιέγραψαν στο creta24.gr λουόμενοι που βρέθηκαν στην παραλία «περίπου 15 λεπτά το πτηνό πάλευε μέσα στο νερό, μέχρι που τελικά κατάφερε να βγει στην παραλία».

Οι ίδιοι παρέμειναν κοντά του και παρακολουθούσαν την κατάστασή του, έτοιμοι να παρέμβουν εάν χρειαζόταν.

Το περιστατικό γνωστοποιήθηκε στο Λιμενικό και στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, όπου υπεύθυνοι αναμένεται να μεριμνήσουν για την περίθαλψη του γύπα.