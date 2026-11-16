Ηράκλειο: Γύπας πάλευε στη θάλασσα – Λουόμενοι έσπευσαν να τον βοηθήσουν – ΒΙΝΤΕΟ

Ένας εξαντλημένος γύπας εντοπίστηκε το πρωί της Δευτέρας μέσα στη θάλασσα στην παραλία του Καρτερού στο Ηράκλειο. Λουόμενοι που αντιλήφθηκαν την κατάσταση έσπευσαν να βοηθήσουν το τρομαγμένο πτηνό, το οποίο έπειτα από περίπου 15 λεπτά πάλης στο νερό κατάφερε να βγει στην ακτή. Για το συμβάν ειδοποιήθηκαν το Λιμενικό και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, οι υπεύθυνοι των οποίων αναμένεται να μεριμνήσουν για την περίθαλψή του

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΓΥΠΑΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας γύπας εντοπίστηκε το πρωί της Δευτέρας μέσα στη θάλασσα στην παραλία του Καρτερού στο Ηράκλειο, εμφανώς εξαντλημένος.
  • Λουόμενοι έσπευσαν να βοηθήσουν καθοδηγώντας τον προς την ακτή, παραμένοντας κοντά του μέχρι να καταφέρει να βγει στην παραλία.
  • Το περιστατικό γνωστοποιήθηκε στο Λιμενικό και στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, όπου υπεύθυνοι αναμένεται να μεριμνήσουν για την περίθαλψη του γύπα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ένας γύπας, το πρωί της Δευτέρας, εντοπίστηκε μέσα στη θάλασσα στην παραλία του Καρτερού, στο Ηράκλειο. Το πτηνό ήταν εμφανώς εξαντλημένο.

Λουόμενοι που αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε έσπευσαν να βοηθήσουν, προσπαθώντας να τον καθοδηγήσουν προς την ακτή. Ωστόσο, ο γύπας ήταν τρομαγμένος και κάθε φορά που κάποιος τον πλησίαζε αντιδρούσε έντονα.

Σύμφωνα με τα όσα περιέγραψαν στο creta24.gr λουόμενοι που βρέθηκαν στην παραλία «περίπου 15 λεπτά το πτηνό πάλευε μέσα στο νερό, μέχρι που τελικά κατάφερε να βγει στην παραλία».

Οι ίδιοι παρέμειναν κοντά του και παρακολουθούσαν την κατάστασή του, έτοιμοι να παρέμβουν εάν χρειαζόταν.

Το περιστατικό γνωστοποιήθηκε στο Λιμενικό και στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, όπου υπεύθυνοι αναμένεται να μεριμνήσουν για την περίθαλψη του γύπα.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ