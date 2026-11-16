Πέτρος Ξεκούκης: «Έκανα τον τάφο μου για να είμαι έτοιμος όταν μπω»

Ο Πέτρος Ξεκούκης, σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους ψυχαγωγικών εκπομπών, αναφέρθηκε στον θάνατο και αποκάλυψε ότι έχει ετοιμάσει τον τάφο του από το 1982 στο κοιμητήριο των Μεγάρων. Ο ηθοποιός εξήγησε πως πήρε αυτή την απόφαση για να είναι έτοιμος, περιγράφοντας με χιούμορ περιστατικό από την επίσκεψή του εκεί.

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Πέτρος Ξεκούκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε δηλώσεις του στις ψυχαγωγικές εκπομπές, ο Πέτρος Ξεκούκης αποκάλυψε ότι έχει ετοιμάσει τον τάφο του στο κοιμητήριο των Μεγάρων από το 1982.
  • Ο ηθοποιός ανέφερε με χιούμορ ότι ξάπλωσε μέσα και είπε στον νεκροθάφτη «τι μου τον έκανες τόσο στενό;», επειδή δεν βολευόταν.
  • Εξηγώντας την απόφασή του, τόνισε «Έκανα τον τάφο μου για να είμαι έτοιμος όταν μπω», επισημαίνοντας ότι βρίσκεται στην πρώτη σειρά και είναι από λευκό Πεντέλης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τον Πέτρο Ξεκούκη συνάντησαν οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών. Ο έμπειρος καλλιτέχνης στις δηλώσεις του, μίλησε και για τον τάφο του, τον οποίο έχει ετοιμάσει από το 1982.

Όταν ρωτήθηκε για το αν έχει σκεφτεί τον θάνατο και αν τον φοβάται, ο Πέτρος Ξεκούκης απάντησε: «Το 1982 έκανα τον τάφο μου. Υπάρχει ακόμα ο τάφος μου, στο κοιμητήριο των Μεγάρων.

Πάω πολλές φορές και μάλιστα έκανα και πλάκα με έναν που είναι εκεί νεκροθάφτης, γιατί ξάπλωσα μέσα και το θεώρησα λίγο στενό. Του λέω “τι μου τον έκανες τόσο στενό;”. Γιατί δεν βολευόμουν».

Αμέσως μετά, ο ηθοποιός εξήγησε τον λόγο που πήρε την απόφαση να ετοιμάσει τον τάφο του. Συγκεκριμένα, είπε ότι: «Έκανα τον τάφο μου για να είμαι έτοιμος όταν μπω. Να μην ξέρω πού θα μπω;

Τον πήρα και παρακαλώ άμα πάτε στο κοιμητήριο των Μεγάρων, πρώτη σειρά. Για να είμαι μπροστά να βλέπω όλους τους άλλους που θα περνάνε μέσα. Τον έχω φτιάξει, είναι έτοιμος. Λευκό Πεντέλης». 

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