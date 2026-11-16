ΗΠΑ: Μπλακάουτ σε μεγάλες τράπεζες – Χιλιάδες πελάτες αναφέρουν προβλήματα πρόσβασης στους λογαριασμούς τους

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Εκτεταμένα προβλήματα στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μεγάλων τραπεζών στις ΗΠΑ καταγράφονται τη Δευτέρα (16/11), με χιλιάδες πελάτες να αναφέρουν δυσκολίες στην πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους, στην πραγματοποίηση πληρωμών και στη μεταφορά χρημάτων.

Σύμφωνα με το Reuters, η πλατφόρμα παρακολούθησης τεχνικών προβλημάτων Downdetector κατέγραψε αυξημένες αναφορές χρηστών για δυσλειτουργίες στις JPMorgan Chase, Bank of America, U.S. Bank και Wells Fargo.

Όπως μεταδίδει το CBS News, αντίστοιχα προβλήματα αναφέρθηκαν από πελάτες της τράπεζας Truist, καθώς και από χρήστες της δημοφιλούς εφαρμογής ηλεκτρονικών πληρωμών Zelle.

Χιλιάδες αναφορές για προβλήματα στις συναλλαγές

Σύμφωνα με τη San Francisco Chronicle, οι αναφορές για προβλήματα στις υπηρεσίες της Chase πλησίασαν τις 4.500 λίγο μετά τις 10:30 το πρωί, ώρα δυτικής ακτής των ΗΠΑ.

Πελάτες ανέφεραν δυσκολίες στη σύνδεση στους λογαριασμούς τους, στην προβολή του διαθέσιμου υπολοίπου τους και στην ολοκλήρωση τραπεζικών συναλλαγών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφηκαν προβλήματα και στην εξυπηρέτηση μέσω καταστημάτων και ΑΤΜ.

Τι απαντά η Chase – Δεν υπάρχουν ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης

Εκπρόσωπος της Chase δήλωσε στο Associated Press ότι τα προβλήματα στις υπηρεσίες της τράπεζας οφείλονται σε τεχνική δυσλειτουργία και όχι σε κυβερνοεπίθεση.

Η τράπεζα διαβεβαίωσε ότι οι πελάτες εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς και τα χρήματά τους, αν και ορισμένες συναλλαγές χρειάζονται περισσότερο χρόνο από το συνηθισμένο για να ολοκληρωθούν.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Reuters, δεν υπάρχουν ενδείξεις κακόβουλης ενέργειας, ούτε στοιχεία ότι μία κοινή τεχνική βλάβη επηρεάζει ταυτόχρονα τις συγκεκριμένες τράπεζες.

Τρίτη μεγάλη τεχνολογική δυσλειτουργία μέσα σε λίγες ημέρες

Τα προβλήματα στις τραπεζικές υπηρεσίες σημειώνονται λίγες μόλις ημέρες μετά το παγκόσμιο μπλακάουτ στις υπηρεσίες της Microsoft, το οποίο επηρέασε επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και κυβερνητικούς οργανισμούς, αλλά και την πρωτοφανή κατάρρευση του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στις ΗΠΑ, που προκάλεσε προβλήματα σε χιλιάδες πτήσεις.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν τα περιστατικά μεταξύ τους.