Απρόοπτο για τον Πάπα Λέοντα στο Περού – Πιστός πέταξε ροζάριο και τον χτύπησε στο πρόσωπο – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Πάπας Λέων συνήθιζε να πιάνει με επιτυχία αντικείμενα που του πετάει το πλήθος. Αυτό όμως δεν συνέβη και σήμερα Δευτέρα, όταν ένα αντικείμενο, πιθανά κομποσκοίνι προσευχής, δηλαδή ροζάριο, εκτοξεύτηκε προς το μέρος του, με αποτέλεσμα να τον χτυπήσει κοντά στο μάτι. Το περιστατικό συνέβη κατά την άφιξη του Πάπα σε μια αποχαιρετιστήρια λειτουργία στο Περού.

Ο Πάπας, ολοκληρώνοντας ένα ταξίδι 12 ημερών στη Νότια Αμερική, έχει γίνει γνωστός για την επιδεξιότητα των χεριών του, καθώς οι πιστοί στο πλήθος συνηθίζουν να του πετούν διάφορα αντικείμενα κατά τη διάρκεια των περιοδειών του. Έχει πιάσει λούτρινα παιχνίδια, σημαίες, ενώ κάποτε σταμάτησε για να πάρει μια πίτσα που του πρόσφεραν κάτοικοι του Σικάγο, κατά τη διάρκεια μιας ακρόασης στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη.

Ωστόσο, τη Δευτέρα, ενώ επέβαινε στο ειδικό όχημα του Πάπα, ο Λέων δεν κατάφερε να πιάσει το αντικείμενο που εκτοξεύτηκε προς το μέρος του από ένα μεγάλο πλήθος, συγκεντρωμένο σε μια αεροπορική βάση στη Λίμα, λίγο πριν την αναχώρησή του για τη Ρώμη, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Φωτογραφίες και βίντεο έδειξαν τον Πάπα να τρίβει το μάτι του, αμέσως αφότου το αντικείμενο εκτοξεύτηκε προς το μέρος του, τη στιγμή που χαιρετούσε τους πιστούς κατά μήκος της διαδρομής προς τον χώρο της Θείας Λειτουργίας.

Ο Πάπας συνέχισε το πρόγραμμά του και δεν υπήρξε καμία ένδειξη ότι τραυματίστηκε. Στο κήρυγμά του, ευχαρίστησε τους κατοίκους του Περού για τη φιλοξενία τους κατά τη διάρκεια της εξαήμερης επίσκεψής του στη χώρα, την οποία αποκάλεσε «πατρίδα» του.

Ο Λέων, 71 ετών και λάτρης του τένις, φημίζεται για την ασυνήθιστη επιδεξιότητά του, δεδομένης της ηλικίας του.