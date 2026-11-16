Ελληνικό Μετρό για Κυψέλη: Δεν προκύπτει ανάγκη μετεγκατάστασης κατοίκων λόγω επικινδυνότητας των κτιρίων – Τι ανέφερε η επιστολή του Χάρη Δούκα

Δεν προκύπτει, με βάση τα διαθέσιμα τεχνικά δεδομένα, ανάγκη προσωρινής μετεγκατάστασης κατοίκων της Κυψέλης λόγω επικινδυνότητας των κτιρίων, αναφέρει η Ελληνικό Μετρό Α.Ε., απαντώντας στην επιστολή που έστειλε σήμερα ο δήμαρχος Αθηναίων σχετικά με το ζήτημα.

Η εταιρεία αναφέρει πως τα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των κατοίκων και των κτιρίων καθορίζονται βάσει τεκμηριωμένων τεχνικών αξιολογήσεων, ενώ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη συγκεκριμένη διαδικασία διερεύνησης και αποκατάστασης των βλαβών.

Σύμφωνα με την Ελληνικό Μετρό, η διαδικασία αυτή συμφωνήθηκε κατά τη σύσκεψη της 16ης Οκτωβρίου 2026 στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στην οποία συμμετείχε και ο δήμαρχος Αθηναίων. Περιλαμβάνει αυτοψίες και διερευνητικές εργασίες για την καταγραφή και αξιολόγηση των ευρημάτων, τον προσδιορισμό και την υλοποίηση άμεσων μέτρων προστασίας σύμφωνα με τις υποδείξεις των πραγματογνωμόνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), την ολοκλήρωση των τελικών εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης και την εκτέλεση των οριστικών εργασιών αποκατάστασης.

Όπως υπογραμμίζει η Ελληνικό Μετρό Α.Ε., το ζήτημα της προσωρινής μετεγκατάστασης είχε τεθεί ήδη στην ίδια σύσκεψη από εκπροσώπους των κατοίκων. Ωστόσο, όπως αναφέρει, μετά τις διευκρινίσεις των πραγματογνωμόνων του ΤΕΕ, κατέστη σαφές ότι τα διαθέσιμα τεχνικά στοιχεία δεν καταδεικνύουν ανάγκη απομάκρυνσης των ενοίκων λόγω επικινδυνότητας των κτιρίων.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η συγκεκριμένη εκτίμηση δεν έχει διαφοροποιηθεί ούτε από τα νεότερα στοιχεία που προέκυψαν κατά την πρόοδο των αυτοψιών ούτε από τις συμπληρωματικές συστάσεις των πραγματογνωμόνων.

Επιπρόσθετα, η Ελληνικό Μετρό διευκρινίζει ότι θα λαμβάνεται η απαραίτητη μέριμνα για την προσωρινή μετακίνηση των ενοίκων στις περιπτώσεις όπου η φύση των εργασιών αποκατάστασης δεν επιτρέπει την απρόσκοπτη παραμονή τους στα διαμερίσματα.

Επισημαίνει, παράλληλα, ότι εφόσον σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας διαπιστωθεί ανάγκη πρόσθετων μέτρων για την ασφάλεια των πολιτών, θα μεριμνήσει για την κατά προτεραιότητα εφαρμογή τους από τον ανάδοχο του έργου.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ακόμη ότι η Ελληνικό Μετρό και ο ανάδοχος βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία με τους πραγματογνώμονες του ΤΕΕ, ενώ οι αναγκαίες παρεμβάσεις προχωρούν σύμφωνα με τις τεχνικές υποδείξεις τους.

«Η προστασία των κατοίκων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και προϋποθέτει ψυχραιμία, υπευθυνότητα και σεβασμό στις τεκμηριωμένες κρίσεις των αρμόδιων τεχνικών φορέων», καταλήγει η ανακοίνωση της Ελληνικό Μετρό Α.Ε.

Η επιστολή του Χάρη Δούκα

Νωρίτερα σήμερα, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, απέστειλε επιστολή στον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό, κκ. Σπ. Χρυσανθόπουλο και Χρ.Φαφούτη, με θέμα: «Άμεση προσωρινή μετεγκατάσταση των κατοίκων στις «κόκκινες» πολυκατοικίες της Κυψέλης».

Μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Αθηναίων ζητούσε την άμεση προσωρινή μετεγκατάσταση όλων των διαμενόντων στις κόκκινες πολυκατοικίες, σε ασφαλή καταλύματα, με ευθύνη και έξοδα της Ελληνικό Μετρό και της κατασκευάστριας εταιρείας του έργου.

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή του Δημάρχου Αθηναίων:

Κύριε Πρόεδρε,

Κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε,

Οι ως τώρα έλεγχοι από τους πραγματογνώμονες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, έχουν χαρακτηρίσει ως «κόκκινες» πολυκατοικίες, όπως αυτή επί της οδού Σπετσών 92-94.

Μάλιστα πρόσφατα πληροφορηθήκαμε από επιστολή της εταιρείας σας προς τους πληγέντες κατοίκους της Κυψέλης, ότι οι πραγματογνώμονες συνέστησαν να ληφθούν άμεσα μέτρα στην εν λόγω πολυκατοικία «για την βελτίωση και αποκατάσταση της εδραίωσης των αντίστοιχων πέδιλων της πρόσοψης».

Δηλαδή επισημαίνουν άμεσο κίνδυνο.

Είναι αναγκαίο να ληφθούν επειγόντως μέτρα για την προστασία των κατοίκων στις οικοδομές αυτές.

Ζητώ την άμεση προσωρινή μετεγκατάσταση όλων των διαμενόντων στις κόκκινες πολυκατοικίες, σε ασφαλή καταλύματα, με ευθύνη και έξοδα της εταιρείας σας και της κατασκευάστριας εταιρείας του έργου.

Αναμένοντας τις ενέργειές σας το ταχύτερο δυνατόν.

Με εκτίμηση,

Χάρης Δούκας.

Νίκος Ταχιάος: Αν χρειαστεί μετεγκατάσταση, ο ανάδοχος θα λάβει όλα τα μέτρα

Τον χαρακτήρα των εργασιών που εκτελούνται στο κτίριο της Κυψέλης, κάτω από το οποίο βρίσκεται σήμερα η ασπίδα του μετροπόντικα της Γραμμής 4, εξήγησε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για ενίσχυση του εδάφους κάτω από τα πέδιλα των υποστυλωμάτων της στοάς του κτιρίου, η οποία έγινε ύστερα από σύσταση των πραγματογνωμόνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και κρίθηκε επείγουσα. «Δεν είναι εργασία αποκατάστασης, δεν είναι καν ολοκληρωμένη εργασία υποστήριξης. Είναι ένα πρώτο μέτρο που λαμβάνεται», είπε, διευκρινίζοντας ότι δεν αλλάζει τίποτα από όσα συμφωνήθηκαν στην πρόσφατη συνάντηση με τους κατοίκους στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Στο ερώτημα αν απαιτείται μετεγκατάσταση των ενοίκων, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών παρέπεμψε στην επιστολή της Ελληνικό Μετρό προς τον Δήμαρχο Αθηναίων. «Αν υπάρξει τέτοια ανάγκη, είναι προφανές ότι θα ζητηθεί από τον ανάδοχο να πάρει όλα τα μέτρα, όπως προβλέπει η σύμβαση. Αυτό είναι ξεκάθαρο», δήλωσε. Υπενθύμισε ότι την ευθύνη του έργου έχει η ανάδοχος κοινοπραξία, η οποία παρακολουθείται από την Ελληνικό Μετρό, και ότι κάθε κτίριο αποτελεί διαφορετική περίπτωση και αντιμετωπίζεται ως τέτοια. «Θέλουμε οι άνθρωποι να μείνουν στα σπίτια τους με ασφάλεια. Και αν χρειαστεί να μετακινηθούν, να μετακινηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», πρόσθεσε.

Ανέφερε ακόμη ότι οι εργασίες είναι σύντομες και δεν δημιουργούν κανέναν κίνδυνο για το κτίριο. Αντίθετα, όπως εξήγησε, ενισχύουν μια παλαιά κατασκευή, θεμελιωμένη με κανονισμούς προηγούμενων δεκαετιών. «Μάλλον καλό κάνει αυτό το οποίο γίνεται, παρά δημιουργεί επιφυλάξεις», σημείωσε. Οι ολοκληρωμένες εργασίες υποστήριξης, εφόσον χρειαστούν, θα καθοριστούν μετά τη γνωμοδότηση του διεθνούς εμπειρογνώμονα Λόρδου Robert Mair, η οποία αναμένεται σε λιγότερο από είκοσι ημέρες.

Η πρόθεση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τον υφυπουργό, είναι να ενισχυθούν όλα τα κτίρια που βρίσκονται σήμερα πάνω από τον μετροπόντικα, ώστε το μηχάνημα να απομακρυνθεί με ασφάλεια από το σημείο και αμέσως μετά να ξεκινήσουν οι αποκαταστάσεις. Η επανεκκίνηση δεν θα γίνει πριν παρουσιαστεί η μεθοδολογία, όπως έχει δεσμευθεί το Υπουργείο.

Σχετικά με τις αποκαταστάσεις, ο κ. Ταχιάος περιέγραψε τη διαδικασία που έχει ζητηθεί. Οι βλάβες καταγράφονται με τη σύμφωνη γνώμη των εκπροσώπων των ιδιοκτητών, των πραγματογνωμόνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και της αναδόχου κοινοπραξίας, η οποία θα εκτελέσει τις αποκαταστάσεις. Πάνω στην κοινή αυτή καταγραφή θα εκπονηθούν οι μελέτες, σύμφωνα με τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) και τις οδηγίες που ισχύουν για τις αποκαταστάσεις κτιρίων, και οι εργασίες θα γίνουν με τη σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών.

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών αναφέρθηκε και στον ρόλο της Ελληνικό Μετρό. «Είναι μια εταιρεία του Δημοσίου, της οποίας οι μηχανικοί είναι ταγμένοι να προασπίζονται το δημόσιο συμφέρον και να κάνουν τεχνικά το καλύτερο δυνατό. Είναι η μόνη στην Ελλάδα με εμπειρία στη διάνοιξη σηράγγων. Πρέπει να την εμπιστευθούμε», είπε. Σημείωσε ότι ο ίδιος έχει επισκεφθεί τη συγκεκριμένη πολυκατοικία και γνωρίζει τις ζημιές της, ενώ τόσο η Ελληνικό Μετρό όσο και ο ανάδοχος βρίσκονται σε άμεση επαφή με τους ενοίκους.

Σχετικά με τη δημόσια τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων για ανάγκη μετεγκατάστασης, ο κ. Ταχιάος ήταν σαφής. «Δεν θέλω να δώσω πολιτικά χαρακτηριστικά σε αυτή την υπόθεση. Είναι ένα τεχνικό έργο εξαιρετικά κρίσιμο για την Αθήνα και εκεί δεν χωράνε ούτε αντιδικίες άνευ αντικειμένου ούτε πολιτικά παιχνίδια», είπε. Πρόσθεσε ότι οι δημόσιες αρχές καλό είναι να συνεννοούνται μεταξύ τους απευθείας και όχι με έγγραφα που δημοσιοποιούνται πριν φτάσουν στον αποδέκτη τους.

«Οι άνθρωποι έχουν κάθε λόγο να έχουν αγωνία, όταν έχουν δει ρωγμές στα σπίτια τους. Το έργο εκτελείται με συγκεκριμένους κανόνες. Πρέπει να κρατήσουμε το θέμα στο αμιγώς τεχνικό επίπεδο», κατέληξε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών.