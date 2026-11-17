Στην Μπολόνια, απέναντι στη Βίρτους, δοκιμάζεται την Τρίτη (17/11) ο Παναθηναϊκός, για την 12η αγωνιστική της Euroleague. Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς και οι παίκτες του άφησαν πίσω την ήττα με 74-76 από την Μπαρτσελόνα στο T-Center και ετοιμάζονται για μία απαιτητική εβδομάδα, με δύο εκτός έδρας αγώνες, αφού μετά τη Βίρτους ακολουθεί η Ζαλγκίρις στο Κάουνας.

Ο Παναθηναϊκός έχει το… όνομα και τη θέση στην «κορυφή» του βαθμολογικού πίνακα, την οποία, όμως μοιράζεται με τρεις ακόμη ομάδες (Ολυμπιακό, Βαλένθια και Μπαρτσελόνα), με ρεκόρ 8-3. Η αντίπαλός του Βίρτους βρίσκεται στο 4-7.

Οι «πράσινοι» υπερέχουν της αντιπάλου τους στην άμυνα, αλλά θα πρέπει να «πιάσουν» υψηλή απόδοση και στην επίθεση για να «δραπετεύσουν» από την Μπολόνια, με νίκη. Η Βίρτους μια ομάδα που παίζει στο transition. Oι παίκτες του Άλεξ Μουμπρού είναι πρώτοι στη Euroleague στους πόντους που πετυχαίνουν στο transition. Είναι επίσης δεύτεροι στα επιθετικά ριμπάουντ. Έχουν πολύ γρήγορους παίκτες και ο Παναθηναϊκός πρέπει να βρει τον τρόπο να τους σταματήσει.

Η Βίρτους σημειώνει 86,1 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει παραγωγικότητα 86,4 πόντους μ.ο. Στην άμυνα, ο Παναθηναϊκός δέχεται 12,2 πόντους μέσο όρο λιγότερους από την αντίπαλό του την Τρίτη (17/11). Τα 13,8 λάθη μέσο όρο είναι πολλά για τον Παναθηναϊκό και ο «Ζοτς» ζήτησε από τους παίκτες του να προσπαθήσουν να τα περιορίσουν αρχής γενομένης κόντρα στη Βίρτους.

Με 14 παίκτες ταξίδεψε στην Ιταλία ο Παναθηναϊκός. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς συμπεριέλαβε στην αποστολή τους Νίκο Ρογκαβόπουλο και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, οι οποίοι δεν βρίσκονταν στη δωδεκάδα του προηγούμενου ευρωπαϊκού αγώνα με την Μπαρτσελόνα. Έτσι, οι «πράσινοι» ταξιδεύουν με δύο επιπλέον επιλογές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει αποφασιστεί ποιοι θα βρίσκονται στη δωδεκάδα της Τρίτης (17/11).

Οι Κάρλος Περούγκα (Ισπανία), Εμίλιο Πέρεθ (Ισπανία) και Γιάκουμπ Ζαμοΐσκι (Πολωνία) θα διευθύνουν την αναμέτρηση Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός, για την 12η αγωνιστική της Euroleague.

To πρόγραμμα των 12ης και 13ης αγωνιστικής στη Euroleague έχει ως εξής:

12η AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (17-18/11/2026)

Τρίτη, 17 Νοεμβρίου

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 19:00

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 22:00

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Παρί (Γαλλία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

Παρτιζάν (Σερβία)-Βαλένθια (Ισπανία)

Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (19-20/11/2026)

Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου

Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)- ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 20:00

20:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μπασκόνια (Ισπανία)

Βαλένθια (Ισπανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Παρί (Γαλλία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 21:15

-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 21:15 Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Παρτιζάν (Σερβία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Βαλένθια 8-3

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 8-3

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 8-3

Μπαρτσελόνα 8-3

Ρεάλ Μαδρίτης 7-4

Ερυθρός Αστέρας 7-4

Φενέρμπαχτσε 7-4

Ζαλγκίρις Κάουνας 7-4

Ντουμπάι 7-4

Χάποελ Τελ Αβίβ 6-5

Παρτιζάν 6-5

Αναντολού Εφές 5-6

Μπεσίκτας 5-6

Παρί 5-6

Βιλερμπάν 4-7

Βίρτους Μπολόνια 4-7

Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-8

Μπάγερν Μονάχου 3-8

Αρμάνι Μιλάνο 1-10

Μπασκόνια 1-10