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Δύο τρένα συγκρούστηκαν το πρωί της Τρίτης κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Πράγας, στην Τσεχία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δεκάδες άνθρωποι, μεταδίδει το Radio Prague International.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, αρκετές δεκάδες επιβάτες υπέστησαν τραυματισμούς. Η ίδια υπηρεσία ανέφερε ότι τα τρένα κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα, οπότε οι περισσότεροι τραυματίες δεν υπέστησαν σοβαρά τραύματα.

Στο σημείο του ατυχήματος επιχειρούν όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ η σιδηροδρομική κυκλοφορία στη συγκεκριμένη γραμμή έχει διακοπεί.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τουλάχιστον 15 άτομα τραυματίστηκαν.

Na místě probíhají záchranářské práce. Předběžně je asi 15 zraněných. https://t.co/LPYajdIuj2 — Policie ČR (@PolicieCZ) November 17, 2026



Όπως ανακοίνωσε η Διοίκηση Σιδηροδρόμων της Τσεχίας, τα δρομολόγια των τρένων μεγάλων αποστάσεων εκτρέπονται προς άλλους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Πράγας.