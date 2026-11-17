Οι απεσταλμένοι του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, σχεδιάζουν να συναντηθούν αυτή την εβδομάδα με Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους προκειμένου να επεξεργαστούν εγγυήσεις ασφαλείας και ένα σχέδιο μεταπολεμικής οικονομικής ανάκαμψης για την Ουκρανία, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Η συνάντηση της Πέμπτης στο Βερολίνο έρχεται μία εβδομάδα αφότου ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ προέτρεψαν τη Ρωσία να προτείνει ένα μεταπολεμικό πλαίσιο ασφαλείας για την Ευρώπη – μια παράλληλη προσπάθεια που ελπίζουν ότι θα συμβάλει στον τερματισμό του πολέμου.

Την ίδια ημέρα, ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στην Κίνα.

Στόχος της συνάντησης στο Βερολίνο είναι η διαμόρφωση εγγυήσεων ασφαλείας για την αποτροπή μελλοντικών ρωσικών επιθέσεων κατά της Ουκρανίας, καθώς και σχεδίων για την ανοικοδόμηση της οικονομίας της, ανέφερε ο αξιωματούχος στο Axios.

Οι συνεργάτες του Τραμπ βρίσκονται σε τακτική επαφή με Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, καθώς συνομιλούν ταυτόχρονα με τη Ρωσία, πρόσθεσε η ίδια πηγή, περιγράφοντας τη συνάντηση του Βερολίνου και την επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα ως μια συντονισμένη διπλωματική προσπάθεια.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και ο προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ -οι οποίοι συνοδεύουν τον Τραμπ στην Κίνα- έχουν ενημερωθεί για τις διαπραγματεύσεις αναφορικά με την Ουκρανία, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Διαφωνία ΗΠΑ – Μόσχας για τη συμμετοχή της Ευρώπης

Ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ συναντήθηκαν με τον Πούτιν στη Μόσχα την περασμένη Πέμπτη, ενώ τη Δευτέρα συνομίλησαν επίσης με τον σύμβουλό του επί θεμάτων εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσάκοφ, σχετικά με τα επόμενα βήματα στις συνομιλίες για τον πόλεμο.

Όπως είχε μεταδώσει την περασμένη εβδομάδα το Axios, οι ΗΠΑ ζήτησαν από τη Ρωσία μια πρόταση για την ευρωπαϊκή ασφάλεια που θα περιλαμβάνει βήματα εκ μέρους της Μόσχας για την αποκλιμάκωση των εντάσεων.

Ωστόσο, πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις διατηρούν έντονο σκεπτικισμό ως προς το κατά πόσον η Ρωσία θα τηρούσε οποιαδήποτε συμφωνία.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το Axios είχε επίσης αναφέρει ότι οι ΗΠΑ ήλπιζαν πως η χαλάρωση των κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ θα απέφερε παραχωρήσεις, αλλά ο Πούτιν εξακολούθησε να απορρίπτει την κατάπαυση του πυρός.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκάλυψε το Σάββατο, 14 Νοεμβρίου, ότι οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ διερεύνησαν το ενδεχόμενο απόσυρσης των ουκρανικών στρατιωτικών δυνάμεων από το Ντονμπάς, με αντάλλαγμα την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ.

Ένα κυρίαρχο ερώτημα παραμένει το αν η Ευρώπη θα συμμετάσχει απευθείας με τη Ρωσία στις διαπραγματεύσεις για την επίλυση του πολέμου.

Ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ δήλωσαν ότι η Ρωσία συμφώνησε πως η Ευρώπη θα έχει θέση στο τραπέζι, όμως στη Μόσχα ο Γιούρι Ουσάκοφ δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη καμία τέτοια συμφωνία για τη συμμετοχή Ευρωπαίων εκπροσώπων στον επόμενο γύρο των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία, διαψεύδοντας τις αναφορές των Αμερικανών διαπραγματευτών μετά τις επαφές τους στη ρωσική πρωτεύουσα.

Επαφές Ζελένσκι και προειδοποίησεις για ρωσικά πλήγματα

Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η Ουκρανία πραγματοποίησε νέες τηλεδιασκέψεις με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ, καθώς και με Ευρωπαίους εκπροσώπους, σχετικά με τις προοπτικές τερματισμού του πολέμου με τη Ρωσία.

Οι επαφές αυτές έλαβαν χώρα λιγότερο από μία εβδομάδα αφότου Αμερικανοί, Ουκρανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι πραγματοποίησαν στο Αμπού Ντάμπι τις πρώτες τους τριμερείς συνομιλίες έπειτα από εννέα μήνες.

«Οι διπλωματικές διαδικασίες βρίσκονται ενεργά σε εξέλιξη και ελπίζουμε ότι αυτές οι προσπάθειες δεν θα πάνε χαμένες», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Η ομάδα μας εργάζεται με τον πιο εποικοδομητικό δυνατό τρόπο».

Today, there was another discussion between the negotiating groups – Ukrainian, American, and European – at the level of teams. Diplomatic efforts are actively underway, and we hope they will not be in vain. Our team is working as constructively as possible. We need a dignified end to the war and guaranteed security for Ukraine. The American team is also actively engaged – Steve Witkoff and Jared Kushner joined the discussion online. For the first time, Europe was represented in this discussion by the full group of those who will represent it in negotiations with the Russians – France, Germany, the United Kingdom, Italy, Poland, EU representatives from the European Commission and the European Council, and a NATO representative. The discussion was difficult, but there is a result: we will meet in Berlin as part of the Coalition of the Willing and work out concrete joint steps in the negotiation process. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 16, 2026



Ο Ουκρανός Πρόεδρος ανέφερε ότι Ευρωπαίοι εκπρόσωποι -μεταξύ άλλων από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Βρετανία, την Ιταλία και την Πολωνία– συμμετείχαν πλήρως και θα εκπροσωπούνται με τον ίδιο τρόπο και στις μελλοντικές συναντήσεις με τους Ρώσους διαπραγματευτές.

Χαρακτήρισε τη συζήτηση «όχι εύκολη», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, πρόσθεσε όμως ότι όλοι συμφώνησαν να συναντηθούν σε συνομιλίες στο Βερολίνο με τις χώρες της «Συμμαχίας των Προθύμων» που στηρίζουν την Ουκρανία.

Στο καθιερωμένο βραδινό βιντεοσκοπημένο διάγγελμά του, ο Ζελένσκι επικαλέστηκε επίσης έκθεση της Κύριας Διεύθυνσης Πληροφοριών της Ουκρανίας (HUR), αναφέροντας ότι υπάρχουν νέες παραδόσεις «δεκάδων» βορειοκορεατικών βαλλιστικών πυραύλων προς τη Ρωσία κάθε μήνα.

«Αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και όχι μόνο για την Ουκρανία», τόνισε.

«Χρησιμοποιώντας τους βαλλιστικούς της πυραύλους σε αυτόν τον πόλεμο, η Βόρεια Κορέα καθιστά τα όπλα της πιο αποτελεσματικά. Αυτό δημιουργεί πρόσθετες προκλήσεις για ολόκληρη την περιοχή γύρω από την Κορέα».

Τέλος, ο Ζελένσκι γνωστοποίησε ότι η Ουκρανία διαθέτει πληροφορίες πως η Ρωσία σχεδιάζει μεγάλα πλήγματα κατά ουκρανικών στόχων το βράδυ της Δευτέρας, κατά τη διάρκεια της νύχτας και την Τρίτη, στέλνοντας αυστηρό μήνυμα στη Μόσχα.

«Όσοι βρίσκονται στη Ρωσία πρέπει να γνωρίζουν ότι για κάθε πράξη κακού που διαπράττουν, θα υπάρχει μια δίκαιη απάντηση από εμάς».