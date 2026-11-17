Στο διαχρονικό μήνυμα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, στον ρόλο της νέας γενιάς και στην ανάγκη διαφύλαξης των δημοκρατικών αξιών αναφέρεται η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 53 χρόνων από τα γεγονότα του Νοεμβρίου του 1973.

«Το “Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία” δεν είναι μόνο η ιστορική παρακαταθήκη μιας γενιάς που τόλμησε να υψώσει τη φωνή της απέναντι στη δικτατορία και στον φόβο», επισημαίνει η υπουργός στο μήνυμά της για την επέτειο του Πολυτεχνείου, υπογραμμίζοντας ότι «η Δημοκρατία δεν είναι ποτέ αυτονόητη: κατακτάται, προστατεύεται και θωρακίζεται καθημερινά».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην ανάγκη να ακούγεται ουσιαστικά η φωνή των νέων, χαρακτηρίζοντας τις αγωνίες, τις ιδέες και τις προσδοκίες τους «πολύτιμη πυξίδα» για τις επιλογές της Πολιτείας.

Αναφορικά με τις προτεραιότητες του υπουργείου Παιδείας, η Σοφία Ζαχαράκη κάνει λόγο για σύγχρονα, ασφαλή και ανοιχτά σχολεία, με καλύτερες υποδομές, ψηφιακά εργαλεία, ανανεωμένα προγράμματα σπουδών και ίσες ευκαιρίες για όλους τους μαθητές.

Παράλληλα, υπογραμμίζει τη σημασία της ενίσχυσης των πανεπιστημίων, της έρευνας και της φοιτητικής μέριμνας, συνδέοντας την ακαδημαϊκή ελευθερία με την ασφάλεια. «Υπερασπιζόμαστε το πραγματικό άσυλο ως χώρο ελεύθερης διακίνησης ιδεών, έκφρασης και ακαδημαϊκής αναζήτησης», σημειώνει.

Κλείνοντας, τονίζει ότι η τιμή προς τη γενιά του Πολυτεχνείου πρέπει να αποτυπώνεται και στις πράξεις, ώστε κάθε νέα γενιά να μπορεί να ονειρεύεται, να διεκδικεί και να δημιουργεί χωρίς φόβο και αποκλεισμούς.

«Το Πολυτεχνείο δεν ανήκει μόνο στο χθες. Ανήκει και στο αύριο που οικοδομούμε μαζί με εσάς, τη νέα γενιά», καταλήγει η υπουργός.

Ολόκληρο το μήνυμα της Σοφίας Ζαχαράκη:

«Αγαπητοί μαθητές και αγαπητές μαθήτριες,

Αγαπητές εκπαιδευτικοί και αγαπητοί εκπαιδευτικοί,

Πενήντα τρία χρόνια μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, το μήνυμα της νέας γενιάς παραμένει ζωντανό, επίκαιρο και βαθιά ουσιαστικό. Το «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία» δεν είναι μόνο η ιστορική παρακαταθήκη μιας γενιάς που τόλμησε να υψώσει τη φωνή της απέναντι στη δικτατορία και στον φόβο. Είναι μια διαρκής υπενθύμιση ότι η Δημοκρατία δεν είναι ποτέ αυτονόητη: κατακτάται, προστατεύεται και θωρακίζεται καθημερινά, μέσα από τον διάλογο, τη συμμετοχή, την ελευθερία της σκέψης και τον σεβασμό στη διαφορετική άποψη.

Η ιστορία εκείνων των ημερών έχει πρόσωπα, φωνές και ανθρώπινες ιστορίες που δεν πρέπει να ξεχαστούν. Και η φράση που ακούστηκε από τον ραδιοφωνικό σταθμό των φοιτητών, «Τα παιδιά σας γεννήθηκαν λεύτερα, τα παιδιά σας θα ζήσουν λεύτερα», εξακολουθεί, 53 χρόνια μετά, να αποτελεί υπόσχεση ελευθερίας, αλλά και ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές.

Η δική μας ευθύνη σήμερα είναι να ακούμε τα παιδιά και τους νέους μας: τις αγωνίες, τις αμφιβολίες, τις ιδέες και τις προσδοκίες τους. Η φωνή τους δεν είναι μια τυπική υποχρέωση διαλόγου· είναι πολύτιμη πυξίδα για τις επιλογές μας. Θέλουμε σχολεία και πανεπιστήμια ζωντανά, ελεύθερα, σύγχρονα και δημιουργικά, που δίνουν χώρο σε κάθε άνθρωπο, καλλιεργούν την κριτική σκέψη και μετατρέπουν τη γνώση σε δυνατότητα και προοπτική.

Αυτός είναι ο στόχος μας για το σχολείο: να είναι ένας ασφαλής και ανοιχτός χώρος μάθησης, συνεργασίας και δημιουργίας, όπου κάθε παιδί μπορεί να ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, να συμμετέχει, να δοκιμάζει, να κάνει λάθη και να προχωρά με αυτοπεποίθηση. Εργαζόμαστε για καλύτερες και πιο λειτουργικές υποδομές, σύγχρονο εξοπλισμό και ψηφιακά εργαλεία με ουσιαστικό παιδαγωγικό ρόλο, προγράμματα σπουδών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής και περισσότερες ευκαιρίες για γνώση, πολιτισμό, άθληση και δημιουργική έκφραση. Μεριμνούμε ώστε η υποστήριξη να φτάνει σε κάθε παιδί και να μην αφήνει κανέναν στο περιθώριο.

Παράλληλα, ενισχύουμε τα πανεπιστήμια, την έρευνα, τις διεθνείς συνεργασίες και τη φοιτητική μέριμνα. Υπερασπιζόμαστε το πραγματικό άσυλο ως χώρο ελεύθερης διακίνησης ιδεών, έκφρασης και ακαδημαϊκής αναζήτησης. Η ασφάλεια για όλους στην πανεπιστημιακή κοινότητα είναι αναγκαία προϋπόθεση για να προστατεύεται αυτή η ελευθερία και να έχουν όλοι οι νέοι ίσες ευκαιρίες να σπουδάζουν, να συμμετέχουν και να προοδεύουν.

Τιμούμε το Πολυτεχνείο όχι μόνο με τη μνήμη, αλλά και με τις πράξεις μας. Η μεγαλύτερη τιμή σε εκείνους που αγωνίστηκαν για την ελευθερία είναι να διασφαλίζουμε ότι κάθε νέα γενιά θα μπορεί να ονειρεύεται, να διεκδικεί, να διαφωνεί, να δημιουργεί και να προχωρά χωρίς φόβο και χωρίς αποκλεισμούς.

Το Πολυτεχνείο δεν ανήκει μόνο στο χθες. Ανήκει και στο αύριο που οικοδομούμε μαζί με εσάς, τη νέα γενιά. Συνεχίζουμε με τη μνήμη οδηγό, τη Δημοκρατία σταθερή μας αξία και τα παιδιά, τους νέους και τους εκπαιδευτικούς στο επίκεντρο κάθε μας προσπάθειας».