Οπλισμένοι με πολλή υπομονή θα πρέπει να είναι σήμερα οι οδηγοί στην Αττική, καθώς από νωρίς παρατηρείται αυξημένη κίνηση στους δρόμους, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται στη λεωφόρο Κηφισού, την Κηφισίας και το κέντρο της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, αυξημένη κίνηση καταγράφεται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Με μειωμένες ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη) και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας, ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού, καθώς και στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, καθώς και στο Μεταξουργείο.

Υπενθυμίζεται πως κατά τη διάρκεια της ημέρας θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επετείου του Πολυτεχνείου. Η Τροχαία έχει προχωρήσει σε παρεμβάσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, οι οποίες εφαρμόζονται σταδιακά και ανάλογα με τις συνθήκες και θα διαρκέσουν έως τις 06:00 την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα κλείσουν δρόμοι στο κέντρο, ενώ οι οδηγοί καλούνται να αποφύγουν την περιοχή και να επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές ή τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό