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Σε κλίμα έντονου διχασμού στον Λευκό Οίκο αναχώρησε τη Δευτέρα για την Ασία ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς κορυφαίοι σύμβουλοί του βρίσκονται σε ανοιχτή σύγκρουση για την πολιτική απέναντι στην Κίνα και τις πολιτικές προεκτάσεις του σκανδάλου της Nvidia, λίγο πριν από την κρίσιμη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ.

Οι συγκρούσεις αυτές αντανακλούν ένα θεμελιώδες χάσμα σχετικά με το κατά πόσο οι οικονομικές συμφωνίες και οι φιλικές σχέσεις που επιδιώκει ο Τραμπ με το Πεκίνο αξίζουν τα κενά εθνικής ασφάλειας τα οποία, σύμφωνα με ορισμένους ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους που συμμετέχουν στις συζητήσεις, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν για δεκαετίες, σημειώνει η Wall Street Journal.

«Ο ένας θέλει να είμαστε φιλικοί με την Κίνα και ο άλλος θέλει να έχουμε μια έκρηξη με την Κίνα», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος τη Δευτέρα κατά την αναχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, περιγράφοντας τα δύο στρατόπεδα εντός της ίδιας του της κυβέρνησης.

«Δεν νομίζω ότι θέλεις να προσβάλεις την Κίνα λίγο πριν φτάσεις εκεί», πρόσθεσε.

Trump on Lutnick and Bessent: “One wants to be friendly with China, and one wants to have a blow up with China … we’re having a very good relationship with China right now” https://t.co/U5rbTVWNub Ιστορική τριμερής συνάντησης στην Κίνα με Σι, Τραμπ και Πούτιν – Στο επίκεντρο τα πυρηνικά όπλα — Aaron Rupar (@atrupar) November 16, 2026



Υπουργοί της κυβέρνησής του συγκρούονται επί μήνες στο παρασκήνιο για τη στρατηγική απέναντι στο Πεκίνο, συμπεριλαμβανομένου του πόσο αυστηρά πρέπει να ελέγχεται η πρόσβαση στα μικροτσίπ της Nvidia.

Αλληλοκατηγορίες

Τις τελευταίες ημέρες, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ κατηγόρησε τον υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ ότι δεν ανέλαβε δράση κατά της Megaspeed, μιας εταιρείας με έδρα τη Σιγκαπούρη που είναι ύποπτη για διοχέτευση προηγμένων τσιπ της Nvidia στην Κίνα, παρά τις πολύμηνες προειδοποιήσεις αξιωματούχων εθνικής ασφάλειας.

Πρόκειται για μία από τις ολοένα και περισσότερες εταιρείες στη Νοτιοανατολική Ασία που παρείχαν σε κινεζικούς τεχνολογικούς κολοσσούς πρόσβαση σε προηγμένα αμερικανικά μικροτσίπ και υπολογιστική ισχύ, εκμεταλλευόμενες κενά στους αμερικανικούς ελέγχους εξαγωγών.

Ωστόσο, ο Τραμπ φάνηκε να υπερασπίζεται τον Λάτνικ τη Δευτέρα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η καθυστέρηση των περιορισμών ίσως βοήθησε να αποφευχθεί μια αντιπαράθεση με την Κίνα.

«Κατανοώ και τις δύο πλευρές και θα πάρω μια απόφαση», ανέφερε.

Ο Λάτνικ, o Μπέσεντ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συνοδεύουν όλοι τον Τραμπ στο τετραήμερο ταξίδι του στις Φιλιππίνες και στον κινεζικό τεχνολογικό κόμβο της Σενζέν.

Οι αποκαλύψεις για τη Nvidia έδωσαν νέα «πυρομαχικά» στα πιο σκληροπυρηνικά «γεράκια» της κυβέρνησης, όπως ο Ρούμπιο, ώστε να πιέσουν για μια αυστηρότερη προσέγγιση ενόψει της επίσκεψης.

Ο Λευκός Οίκος επιχείρησε να υποβαθμίσει τυχόν επιπτώσεις που θα έχει αυτή η αναταραχή στη συνάντηση του Τραμπ με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ — την τέταρτη μέσα σε λίγο περισσότερο από έναν χρόνο.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Τραμπ δεν αναμένεται να θέσει το ζήτημα της Άλις Χουάνγκ, πρώην στελέχους της Megaspeed που διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με τον πρώην CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, και η οποία θεωρείται ύποπτη από τις ΗΠΑ για δεσμούς με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Επίσης, ελάχιστες ενδείξεις υπάρχουν ότι το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα θα οδηγήσει στη σκληρότερη γραμμή που εισηγούνται ορισμένα στελέχη της κυβέρνησης.

Ο Τραμπ παραμένει προσηλωμένος στην επίτευξη μιας ακόμη οικονομικής συμφωνίας με τον Σι πριν από τη λήξη της εμπορικής εκεχειρίας τον Ιανουάριο, καθώς και στην πραγματοποίηση μιας άνευ προηγουμένου τριμερούς συνόδου κορυφής με τον Σι και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων και τον πόλεμο στο Ιράν.

Αμερικανός αξιωματούχος σημείωσε ότι ο Τραμπ διατήρησε την απαγόρευση εξαγωγών των πιο προηγμένων τσιπ της Nvidia και τόνισε πως οι αποφάσεις του βασίζονται στα αμερικανικά συμφέροντα και όχι στην εσωτερική πολιτική.

Παράλληλα, το υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε τη Δευτέρα έναν πολυαναμενόμενο κανονισμό για τον περιορισμό των εξαγωγών τσιπ υψηλής τεχνολογίας σε αρκετές χώρες, μια κίνηση που στοχεύει στην πάταξη εταιρειών όπως η Megaspeed.

Οι διαφωνίες, η Ταϊβάν και οι σπάνιες γαίες

Ο «εμφύλιος» εντός της κυβέρνησης Τραμπ για την πρόσβαση της Κίνας στην αμερικανική τεχνολογία προϋπήρχε του πρόσφατου σκανδάλου της Nvidia, αναφέρει η Wall Street Journal.

Όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε πέρυσι ότι θα επέτρεπε τις πωλήσεις των ισχυρών τσιπ H200 της εταιρείας στην Κίνα με τις ΗΠΑ να λαμβάνουν μερίδιο 25%, ανώτεροι αξιωματούχοι διαφώνησαν ως προς τις δικλίδες εθνικής ασφάλειας που έπρεπε να εφαρμοστούν, σύμφωνα με ανώτερο κυβερνητικό στέλεχος που γνωρίζει τις διαβουλεύσεις.

Τελικά, η Κίνα αρνήθηκε να εισαγάγει τα τσιπ σε μεγάλες ποσότητες, επιλέγοντας αντ’ αυτού να ενισχύσει τις εγχώριες εταιρείες ημιαγωγών και να αποκτά εξ αποστάσεως πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ σε άλλες χώρες.

Παρόμοιες συζητήσεις κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του έχουν αναδείξει ένα επαναλαμβανόμενο χάσμα ανάμεσα στην επιδίωξη του Τραμπ για οικονομικές συμφωνίες και στις θέσεις που υποστηρίζουν ορισμένοι από τους κορυφαίους αξιωματούχους του.

Μετά τη συνάντησή του με τον Σι τον Μάιο, ο Τραμπ είχε περιγράψει ένα εκκρεμές αμερικανικό πακέτο εξοπλισμών ύψους 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς την Ταϊβάν ως ένα «πολύ καλό διαπραγματευτικό χαρτί» με την Κίνα.

Στη συνέχεια, ο Ρούμπιο επέμεινε ότι οι πωλήσεις αυτές δεν τίθενται υπό διαπραγμάτευση. «Το θέτουν, αλλά δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης ούτε διαβούλευσης», είχε δηλώσει σε μέλη του Κογκρέσου τον Ιούνιο.

Παρ’ όλα αυτά, το πακέτο παραμένει στον «πάγο», καθώς ο Σι πιέζει τον Τραμπ να υιοθετήσει σκληρότερη γραμμή.

Κατά τη συνάντησή τους τον Σεπτέμβριο στην Ουάσιγκτον, ο Σι κάλεσε τον Τραμπ να λάβει τη «σωστή θέση της εναντίωσης στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν», σύμφωνα με την κινεζική ανακοίνωση.

Ενώ ορισμένα μέλη της ομάδας του Τραμπ θορυβήθηκαν νωρίτερα φέτος από αναφορές ότι κινεζικές εταιρείες παρείχαν δορυφορικές εικόνες που βοηθούσαν το Ιράν να στοχεύει τα πλήγματά του, ο Τραμπ εμφανίστηκε καθησυχαστικός.

«Ουσιαστικά κάνουν ό,τι κάνουμε κι εμείς», είπε στους δημοσιογράφους. «Νομίζω ότι [ο Σι] έχει συμπεριφερθεί αρκετά καλά».

Η αποφασιστικότητα του Τραμπ να διατηρήσει τη σχέση του με τον Σι έρχεται σε αντίθεση με την κατά καιρούς συγκρουσιακή προσέγγιση της πρώτης του θητείας, αλλά και των πρώτων μηνών της δεύτερης θητείας του, όταν ανακοίνωσε μαζικούς δασμούς.

Ο έλεγχος της Κίνας στα κρίσιμα ορυκτά έδωσε στο Πεκίνο σημαντικό μοχλό πίεσης σε εκείνες τις εμπορικές διαπραγματεύσεις.

Οι αποστολές σπάνιων γαιών και παράγωγων προϊόντων εξακολουθούν να φτάνουν με βραδύτερο ρυθμό από αυτόν που επιθυμούν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με ανώτερο κυβερνητικό στέλεχος — ένα ζήτημα που ο Τραμπ αναμένεται να θέσει στον Σι.

Το διακύβευμα είναι υψηλό για τις αμερικανικές βιομηχανίες: κάποια στιγμή, η κυβέρνηση προειδοποιήθηκε ότι κάθε εργοστάσιο αυτοκινήτων στις ΗΠΑ θα έκλεινε μέσα σε δύο ή τρεις μήνες χωρίς επιπλέον κινεζικούς μαγνήτες σπάνιων γαιών, ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ.

Οι ενδιάμεσες εκλογές και ο Τζένσεν Χουάνγκ

Οι βαριές απώλειες των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές έχουν επίσης εγείρει ανησυχίες για το κατά πόσο ο Σι θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί έναν πολιτικά αποδυναμωμένο Αμερικανό πρόεδρο που διψά για μια διπλωματική νίκη.

«Το πισωγύρισμα των Ρεπουμπλικανών μετριάζει τη διαπραγματευτική ισχύ του Τραμπ και περιορίζει τα περιθώρια ελιγμών του», εκτίμησε ο Χαν Σεν Λιν, διευθύνων σύμβουλος για την Κίνα στον όμιλο Asia Group.

Κατά την αναχώρησή του για την Ασία το πρωί της Δευτέρας, ο Τραμπ απέρριψε τις ανησυχίες ότι η σχέση του με τον Τζένσεν Χουάνγκ έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια των ΗΠΑ, επαναλαμβάνοντας το γνώριμο επιχείρημά του ότι τέτοιες δραστηριότητες αποτελούν μέρος του ανταγωνισμού μεταξύ των δύο χωρών.

«Δεν τέθηκε σε κίνδυνο», δήλωσε. «Η Κίνα παίζει παιχνίδια μαζί μας και εμείς παίζουμε παιχνίδια με την Κίνα».