Συναγερμός έχει σημάνει στις τάξεις της Deutsche Bank, καθώς πληροφοριοδότες διέρρευσαν περισσότερα από 15 εκατομμύρια εσωτερικά έγγραφα της τράπεζας, τα οποία αποκαλύπτουν ανάρμοστη συμπεριφορά, συστημικές αδυναμίες, ανικανότητα, αθετημένες υποσχέσεις για τη μεταρρύθμιση του πιστωτικού ιδρύματος, καθώς και τα μυστικά ορισμένων από τους δισεκατομμυριούχους και ολιγάρχες πελάτες της.

Σύμφωνα με τους Financial Times, ηλεκτρονικά μηνύματα, εσωτερικές έρευνες, πρακτικά συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, αρχεία συμμόρφωσης και αρχεία συνομιλιών υπαλλήλων ρίχνουν νέο φως στην καριέρα και την ηγεσία του διευθύνοντος συμβούλου Christian Sewing, ενός στελέχους της τράπεζας που ανέλαβε τα ηνία το 2018 και στον οποίο αποδίδεται ευρέως το επίτευγμα της ανάκαμψης της τράπεζας, η οποία ήταν επιρρεπής σε σκάνδαλα, από το χείλος του γκρεμού, ώστε να σημειώσει ρεκόρ κερδών.

Τα αρχεία αποκαλύπτουν ότι, πίσω από κλειστές πόρτες, ο άνθρωπος που υποσχέθηκε να βάλει τέλος σε μια σειρά σκανδάλων πίεζε για ανάληψη μεγαλύτερου κινδύνου, επέκρινε σφοδρά τη συμμόρφωση και απέκρυψε ορισμένα από τα προβλήματα της τράπεζας από τους μετόχους.

Η έρευνα «Inside Deutsche Bank»

Η έρευνα «Inside Deutsche Bank» αποκαλύπτει επίσης λογιστικά τεχνάσματα, οικονομικές γνωστοποιήσεις που αγγίζουν τα όρια της εξαπάτησης, καθώς και μέχρι τώρα άγνωστες λεπτομέρειες σχετικά με τις σχέσεις της τράπεζας με τον Τζέφρι Επστάιν και τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η FT εξέτασε διεξοδικά τα αρχεία σε συνεργασία με περισσότερους από 200 δημοσιογράφους παγκοσμίως από δεκάδες μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων τα Daraj, Der Spiegel, Manager Magazin, El Universal, Financial Mail, Kyodo News, Le Monde, The New York Times και Paper Trail Media.

Η έρευνα συντονίστηκε από την Barracuda Media, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό της Νότιας Αφρικής, με τεχνική υποστήριξη από το Κέντρο Δεδομένων και Έρευνας (DARC) στη Γερμανία.

Ήταν η σχέση της Deutsche Bank με ολιγάρχες και ρωσικά κεφάλαια που παρακίνησε ιδιαίτερα δύο πληροφοριοδότες να αντιγράψουν το αρχείο πληροφοριών και να το μοιραστούν με τον Ινδό δημοσιογράφο Josy Joseph και τη Νοτιοαφρικανή δημοσιογράφο Khadija Sharife.

Οι καταγγέλλοντες δήλωσαν σε ανακοίνωσή τους ότι ενήργησαν προς το «δημόσιο συμφέρον» για να αποκαλύψουν τη συμπεριφορά της τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων «ζητημάτων όπως λογαριασμοί που διατηρούν Ρώσοι ολιγάρχες». Ένας από αυτούς πρόσθεσε ότι «η τράπεζα χρειάζεται πλήρη αναδιάρθρωση όσον αφορά τη διοίκηση και την εταιρική κουλτούρα».

Ο Επστάιν και οι Ρώσοι ολιγάρχες

Η Deutsche Bank δέχτηκε τον Επστάιν ως πελάτη το 2013, χρόνια μετά την καταδίκη του για προσέλκυση ανηλίκου σε πορνεία. Η διαρροή αποκαλύπτει ότι η τράπεζα εντόπισε αργότερα ύποπτες συναλλαγές ύψους άνω των 600 εκατομμυρίων δολαρίων στις οποίες εμπλέκονταν ο ίδιος και το δίκτυό του — ποσό υπερδιπλάσιο από αυτό που ήταν μέχρι τότε γνωστό στο κοινό.

Η διαρροή περιέχει επίσης εκτενείς λεπτομέρειες για φερόμενους ολιγάρχες που φέρονται να είναι σύμμαχοι του Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως ο Ολέγκ Ντεριπάσκα και ο Ρομάν Αμπράμοβιτς.

Μεταξύ των πελατών της Deutsche Bank συγκαταλεγόταν μια εταιρεία της οποίας ο τελικός πραγματικός δικαιούχος ήταν ένας Σαουδάραβας επιχειρηματίας που περιλαμβανόταν στη διάσημη λίστα «Golden Chain» των φερόμενων χρηματοδοτών της Αλ Κάιντα, η οποία ανακαλύφθηκε το 2002 κατά τη διάρκεια αντιτρομοκρατικής επιδρομής στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Επίσης, ως τρίτη τράπεζα-ανταποκριτής, η Deutsche Bank συνέβαλε στη διεκπεραίωση πληρωμών που συνδέονταν με τον εκλιπόντα Ριφάατ αλ-Άσαντ, τον πρώην αντιπρόεδρο της Συρίας, γνωστό ως «Χασάπης της Χάμα» λόγω του ρόλου του στην αιματηρή καταστολή του 1982 στην εν λόγω συριακή πόλη.

Το 2015, παρά τις αυξανόμενες αρνητικές αναφορές των μέσων ενημέρωσης και τις δικές της αναφορές ύποπτων δραστηριοτήτων (SAR) σχετικά με τον Τζο Λόου, η Deutsche Bank συνέχισε να διεκπεραιώνει μεταφορές εκατομμυρίων που συνδέονταν με τον Μαλαισιανό χρηματοδότη.

Ο Λόου αποτελεί κεντρική φιγούρα στο σκάνδαλο της 1MDB, στο πλαίσιο του οποίου φέρεται να εκλάπησαν περισσότερα από 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια από το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Μαλαισίας και να ξεπλύθηκαν μέσω παγκόσμιων τραπεζών. Η μαλαισιανή θυγατρική της Deutsche Bank, η Deutsche Bank (Malaysia) Berhad, αντιμετωπίζει πλέον αστική αγωγή από την 1MDB λόγω του φερόμενου ρόλου της στη μεταφορά μέρους αυτών των κεφαλαίων.

Σε δήλωση σχετικά με την 1MDB, η Deutsche Bank ανέφερε: «Η Deutsche Bank δεν έχει υποστεί καμία ρυθμιστική ποινή ή κύρωση που να απορρέει από την υπόθεση της 1MDB». Ανέφερε ότι η 1MDB είχε προβεί σε «ουσιώδεις ψευδείς δηλώσεις και παραλείψεις έναντι των στελεχών της Deutsche Bank» σε σχέση με τις συναλλαγές της 1MDB με την Τράπεζα, και δήλωσε ότι η τράπεζα «έχει συνεργαστεί πλήρως με τις ρυθμιστικές και τις αρχές επιβολής του νόμου σε σχέση με τις έρευνες που αφορούν την 1MDB».

Πρόσθεσε: «Οι ισχυρισμοί που διατυπώθηκαν από την 1MDB στο πλαίσιο αστικών διαδικασιών στη Μαλαισία αφορούν διαφορετική οντότητα της Deutsche Bank. Απορρίπτουμε κάθε απόπειρα συγχώνευσης ξεχωριστών θεμάτων».

Σχετικά με τις πληρωμές προς τον αλ-Άσαντ, η Deutsche Bank δήλωσε: «Το ζήτημα αυτό επιλύθηκε το 2022, όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί δημοσίως. Στο πλαίσιο της διαδικασίας έρευνας της Εισαγγελίας της Φρανκφούρτης, η οποία αφορούσε δύο αναφορές ύποπτων δραστηριοτήτων (SAR) που υπέβαλε η Deutsche Bank στο πλαίσιο των τραπεζικών συναλλαγών με ανταποκριτές, η τράπεζα αποδέχθηκε πρόστιμο ύψους 7,01 εκατομμυρίων ευρώ. Η απόφαση επιβολής διοικητικής ποινής περιλαμβάνει τους ισχυρισμούς ότι οι αναφορές SAR υποβλήθηκαν πολύ αργά, καθώς θα έπρεπε να είχαν υποβληθεί ήδη το 2017. Η τράπεζα συνεργάστηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας».

Η Deutsche Bank δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με το πρόσωπο που περιλαμβάνεται στον κατάλογο «Golden Chain». Το πρόσωπο αυτό, το οποίο στα αρχεία της τράπεζας αναφέρεται μόνο με τα αρχικά του, εντοπίστηκε από δημοσιογράφους, αλλά δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Ο Ντεριπάσκα, ο οποίος στο παρελθόν έχει απορρίψει τις κατηγορίες για παράνομες πράξεις και έχει αρνηθεί τον χαρακτηρισμό του ως «ολιγάρχη», δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλιο. Ένα δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί τον Αμπράμοβιτς δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «δεν αρμόζει στον πελάτη μας να σχολιάζει τις εσωτερικές διαδικασίες και αποφάσεις της Deutsche Bank».

«Στο βαθμό που αυτές οι εσωτερικές διαδικασίες τεκμηριώνουν αβάσιμες εικασίες σχετικά με τον πελάτη μας, ο ίδιος απορρίπτει αυτές τις εικασίες», πρόσθεσαν. «Αρνείται κάθε κατηγορία ή υπόνοια παράνομης πράξης, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε κατηγορίας για εγκληματική συμπεριφορά, διαφθορά ή ανάρμοστη συμπεριφορά».

Ο Αμπράμοβιτς έχει επίσης απορρίψει στο παρελθόν τον χαρακτηρισμό του ως ολιγάρχη. Ο Λόου δεν ήταν διαθέσιμος για να σχολιάσει, αλλά έχει αρνηθεί στο παρελθόν οποιαδήποτε παράνομη πράξη. Η τράπεζα δήλωσε: «Δεν σχολιάζουμε πιθανές, προηγούμενες ή υφιστάμενες σχέσεις με πελάτες».

Όσον αφορά τον Επστάιν, η τράπεζα δήλωσε ότι «αναγνωρίζει το λάθος της να δεχτεί τον Έπσταϊν ως πελάτη το 2013 και εκφράζει τη λύπη της για την ιστορική σχέση της μαζί του. Έχουμε συνεργαστεί με τις ρυθμιστικές αρχές, τις αρχές επιβολής του νόμου και το Κογκρέσο των ΗΠΑ στο πλαίσιο των ερευνών τους και έχουμε επιδείξει διαφάνεια στην παράλληλη αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων».

Τι λέει η Deutsche Bank για τη διαρροή

Η Deutsche Bank ανέφερε ότι πολλά από τα ευρήματα που της διαβιβάστηκαν από τους δημοσιογράφους του έργου «βασίζονται σε μια παραπλανητικά ελλιπή επιλογή δεδομένων ή σε παρερμηνεία πληροφοριών που έχουν αποσπαστεί από το πλαίσιο τους…»

Σε απάντηση στο ευρύ φάσμα θεμάτων που τέθηκαν στη διαρροή, η Deutsche Bank ανέφερε ότι τα ζητήματα που έθεσαν οι δημοσιογράφοι «χρονολογούνται από πολλά χρόνια πριν, σε ορισμένες περιπτώσεις από δεκαετίες». Όπου ήταν σχετικό, ανέφερε η τράπεζα, τα ζητήματα αυτά εξετάστηκαν την εποχή εκείνη και συζητήθηκαν με τις ρυθμιστικές αρχές και τις αρμόδιες αρχές, όπως απαιτούνταν.

«Σήμερα είμαστε μια διαφορετική τράπεζα», πρόσθεσε η τράπεζα. «Υπό την ηγεσία του Christian Sewing, η Deutsche Bank έχει υποστεί μια ριζική μεταμόρφωση.»

Η τράπεζα ανέφερε ότι έχει επενδύσει επτά δισεκατομμύρια ευρώ στο περιβάλλον χρηματοοικονομικού και ρυθμιστικού ελέγχου της μεταξύ 2019 και 2025, με τη στήριξη σημαντικών επενδύσεων σε τεχνολογία.

«Αυτές οι επενδύσεις συνοδεύτηκαν από μια ενισχυμένη προσέγγιση για τον εντοπισμό και τη διαχείριση των κινδύνων, καθώς και από μια ριζική αλλαγή στην κουλτούρα. Το έργο αυτό συνέβαλε στην επίλυση παλαιών προβλημάτων και στην επίτευξη σημαντικών ρυθμιστικών ορόσημων. Η πρόοδός μας έχει αναγνωριστεί από την αγορά, τις βασικές ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές, καθώς και από τους πελάτες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη διασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης του περιβάλλοντος ελέγχου μας και μιας κουλτούρας ακεραιότητας».

Εσωτερική έρευνα έθεσε στο στόχαστρο εταιρείες για ξέπλυμα χρήματος και οργανωμένο έγκλημα

Τα αρχεία περιέχουν τα μυστικά που μια μεγάλη παγκόσμια τράπεζα οφείλει να διατηρεί εμπιστευτικά. Τώρα, αυτά τα μυστικά έχουν αποκαλυφθεί.

Η Deutsche Bank έχει καταβάλει περισσότερα από 20 δισεκατομμύρια ευρώ σε πρόστιμα και διακανονισμούς από το έτος 2000 και μετά, λόγω διαπιστωμένων παραβάσεων που σχετίζονται με στεγαστικά δάνεια, χειραγώγηση επιτοκίων, ρωσικές συναλλαγές «καθρέφτη», παραβάσεις των κανόνων κατά του ξεπλύματος χρήματος και άλλες παραβάσεις.

Αν και η τράπεζα δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είναι «μια διαφορετική τράπεζα σήμερα», τα αρχεία που διέρρευσαν δείχνουν ότι δεν έχει γίνει «βαρετή», όπως είχε υποσχεθεί ο Sewing όταν ανέλαβε τα ηνία.

Σε μια υπόθεση που δεν είχε γίνει ποτέ δημόσια γνωστή, η διαρροή αποκαλύπτει ότι το 2019 υπάλληλοι εντόπισαν αυτό που θεωρούσαν ένα εκτεταμένο δίκτυο ξεπλύματος χρήματος, το οποίο είχε διακινήσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, χρησιμοποιώντας τα συστήματα της τράπεζας, μέσω εταιρειών στην Κύπρο, τη Βρετανία, το Χονγκ Κονγκ και την Ουκρανία.

Τα συστήματα παρακολούθησης της τράπεζας είχαν εντοπίσει μεμονωμένα κομμάτια του παζλ, αλλά δεν κατάφεραν να διακρίνουν τη συνολική εικόνα. Χρειάστηκαν περίπου τρία χρόνια μέχρι ένας υπάλληλος να εντοπίσει το μοτίβο, γεγονός που οδήγησε έναν διευθυντή να αστειευτεί λέγοντας ότι η τράπεζα είχε βρει έναν ακόμη «υπάλληλο του μήνα». Ο διευθυντής σύντομα έκανε μια πιο σημαντική παρατήρηση: «Τα συστήματά μας απέτυχαν σαφώς να το εντοπίσουν».

Σε απάντησή της, η τράπεζα δήλωσε ότι «λαμβάνει εξαιρετικά σοβαρά τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος και τις κυρώσεις». Ανέφερε ότι «εξετάζει δραστηριότητες που ενδέχεται να είναι ασυνήθιστες, αναφέρει τα ζητήματα στις αρμόδιες αρχές όπου απαιτείται και συνεργάζεται με νόμιμα αιτήματα για πληροφορίες».

Το Project Cali, τα αδέλφια Γκούπτα και η Βόρεια Κορέα

Στην Κολομβία, η εσωτερική έρευνα της ίδιας της τράπεζας, με την ονομασία «Project Cali», έδειξε ότι το 2019 είχε διεκπεραιώσει χιλιάδες συναλλαγές για εταιρείες που συνδέονταν με τον κλάδο της ψυχαγωγίας ενηλίκων. Τα χρήματα είχαν αποσταλεί σε γυναίκες στην Κολομβία μέσω ύποπτων διαδρομών, χωρίς η τράπεζα να αναφέρει τις περισσότερες από τις συναλλαγές στις αρχές.

Η εσωτερική έρευνα επισήμανε τουλάχιστον οκτώ εταιρείες για «νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες» και μια άλλη ως «οργανωμένο έγκλημα». Όταν η τράπεζα εντόπισε τελικά τα προειδοποιητικά σημάδια που είχε παραβλέψει κατά τη διάρκεια του 2019, υπέβαλε 230 αναφορές ύποπτων συναλλαγών (SAR) και απαγόρευσε όλες τις πληρωμές από τις εν λόγω εταιρείες. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, είχαν ήδη πραγματοποιηθεί συναλλαγές ύψους εκατομμυρίων.

Σε απάντησή της σχετικά με το «Project Cali», η Deutsche Bank ανέφερε ότι επρόκειτο για «μια ιστορική ανασκόπηση που οδήγησε στη λήψη συγκεκριμένων διορθωτικών μέτρων και σε μια ευρύτερη επανεκτίμηση των κινδύνων χρηματοοικονομικού εγκλήματος σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο των τραπεζών-ανταποκριτών της Deutsche Bank».

«Οι αποφάσεις σχετικά με την αναφορά ύποπτων δραστηριοτήτων διέπονται από νομικές απαιτήσεις και απαιτήσεις εμπιστευτικότητας που διαφέρουν ανάλογα με τη δικαιοδοσία, και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να σχολιάσουμε μεμονωμένες αναφορές, συναλλαγές, οντότητες ή αντισυμβαλλόμενους».

Οι δημοσιογράφοι διαπίστωσαν επίσης ότι, από το 2015, η Deutsche Bank διευκόλυνε συναλλαγές αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων στις οποίες εμπλέκονταν ο όμιλος Xangbo, εταιρεία εμπορίας εμπορευμάτων με έδρα τη Σιγκαπούρη, χωρίς να εντοπίσει ή να αναλάβει δράση σχετικά με προειδοποιητικά σημάδια ύποπτης δραστηριότητας.

Αυτές περιλάμβαναν συναλλαγές, που πραγματοποιήθηκαν μέσω του υποκαταστήματος της Deutsche Bank στη Σιγκαπούρη, μεταξύ πελατών της Deutsche Bank που ανήκαν στον όμιλο Xangbo και τριών εταιρειών που κατηγορούνται για ξέπλυμα φερόμενων μίζων για λογαριασμό των αδελφών Γκούπτα, επιχειρηματιών ινδικής καταγωγής που έχουν κατηγορηθεί για μαζική διαφθορά και κατάληψη του κράτους στη Νότια Αφρική.

Οι εταιρείες που συνδέονται με τους Γκούπτα είχαν τη δυνατότητα να μεταφέρουν περίπου 675 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ μεταξύ Δεκεμβρίου 2012 και Ιανουαρίου 2017 μέσω του δικτύου Xangbo, μια πρακτική που συνεχίστηκε ακόμη και όταν στη Νότια Αφρική ξέσπασαν δημόσιες διαμαρτυρίες για το σκάνδαλο στο οποίο εμπλέκονταν οι αδελφοί. Από αυτές τις κινήσεις, 30 ζεύγη συναλλαγών συνολικού ύψους 167 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ πραγματοποιήθηκαν μεταξύ πολλαπλών λογαριασμών, συχνά μέσα σε μία μόνο ημέρα.

Χρειάστηκαν οι καταγγελίες ενός εξωτερικού πληροφοριοδότη τον Δεκέμβριο του 2019 σχετικά με άσχετες, φερόμενες ως δόλιες δραστηριότητες στη Σιγκαπούρη και αλλού, για να ωθήσουν τελικά τη Deutsche Bank να εξετάσει περαιτέρω και σε μεγαλύτερο βάθος τις συναλλαγές της Xangbo. Ακόμη και τότε, τα στοιχεία δείχνουν ότι η τράπεζα δεν ξεκίνησε τη διαδικασία διακοπής της συνεργασίας της με την Xangbo παρά μόνο το 2021. Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι η τράπεζα αποφάσισε ότι δεν υπήρχαν «εύλογοι λόγοι» για να υποβάλει αναφορά σχετικά με μια σειρά περίπλοκων συναλλαγών στις οποίες εμπλεκόταν η Xangbo.

Σε απάντησή της, η Xangbo δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι λογαριασμοί της στην τράπεζα δεν έκλεισαν λόγω τυχόν συναλλαγών του ομίλου με εταιρείες που συνδέονται με τους Γκούπτα. «Αυτό είναι απολύτως ψευδές», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας, προσθέτοντας ότι η Deutsche Bank «συνέχισε να είναι ο κύριος μεσίτης μας μέχρι το 2022».

Οι Γκούπτα δεν απάντησαν σε αίτημα για σχόλιο. Έχουν δηλώσει στο παρελθόν ότι οι κατηγορίες εναντίον τους έχουν πολιτικά κίνητρα.

Σε απάντησή της, η Deutsche Bank ανέφερε ότι τα ευρήματα των δημοσιογράφων σχετικά με τις συναλλαγές της με την Xangbo περιείχαν «αρκετές ανακρίβειες». Δήλωσε ότι, «σύμφωνα με τις νομικές της υποχρεώσεις», δεν μπορούσε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά «λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις υποχρεώσεις της όσον αφορά τον κίνδυνο οικονομικού εγκλήματος».

Εν τω μεταξύ, οι δημοσιογράφοι διαπίστωσαν ότι συναλλαγές στις οποίες εμπλέκονταν εταιρείες-βιτρίνες της Βόρειας Κορέας παρέμειναν απαρατήρητες, παρόλο που ορισμένες πληροφορίες πληρωμών περιείχαν τις λέξεις «Βόρεια Κορέα».

«Σύμφωνα με την πολιτική της, η Deutsche Bank περιόριζε τις συναλλαγές με τη Βόρεια Κορέα και συνεργαζόταν με τις αρχές επιβολής του νόμου και τις ρυθμιστικές αρχές, όπως απαιτείται», δήλωσε η τράπεζα στους δημοσιογράφους.

Οι πολιτικές των πελατών «καταστρέφουν τα έσοδά μας»

Όπως διαπίστωσαν οι δημοσιογράφοι, μερικές φορές το πρόβλημα δεν ήταν η ανικανότητα — φαινόταν να είναι η δίψα της τράπεζας για επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σε ένα email που διέρρευσε, ο Christian Sewing, ο οποίος τότε ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου, παραπονέθηκε ότι οι κανόνες «γνώρισε τον πελάτη σου» (KYC) — η βασική απαίτηση ότι οι τράπεζες πρέπει να γνωρίζουν ποιοι είναι οι πελάτες τους και από πού προέρχονται τα χρήματά τους — επηρέαζαν τα κέρδη. «Το KYC μας σπάει τη ράχη όσον αφορά τα έσοδα», έγραψε.

Σε απάντησή της, η τράπεζα δήλωσε ότι απορρίπτει κατηγορηματικά αυτό που χαρακτήρισε ως «ψευδείς υπαινιγμούς» σχετικά με την «υποτιθέμενη στάση» του Christian Sewing.

Πρόσθεσε: «Ο Christian Sewing τόνιζε πάντα ότι οι έλεγχοι και η διαχείριση κινδύνων πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και να θέτουν όρια στη δραστηριότητα. Η έμφαση που δίνει στους αυστηρούς ελέγχους και τη διαχείριση κινδύνων βασίζεται σε μια καριέρα κατά τη διάρκεια της οποίας εργάστηκε και στις τρεις γραμμές άμυνας, αφιερώνοντας το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του σε ελεγκτικές λειτουργίες».

Φημολογείται ότι διέρρευσαν τραπεζικά στοιχεία του Τραμπ

Όταν ο Τραμπ κέρδισε την πρώτη του προεδρική θητεία στις 8 Νοεμβρίου 2016, η Deutsche Bank βρέθηκε αντιμέτωπη με μια σχεδόν άνευ προηγουμένου κατάσταση: ο εκλεγμένος πρόεδρος ήταν επίσης ένας από τους πιο αμφιλεγόμενους δανειολήπτες της. Η τράπεζα δημιούργησε ένα ειδικό πρόγραμμα γύρω από το πρόσωπό του, με την κωδική ονομασία «Novus Ordo». Νέα Τάξη.

Τα έγγραφα που αφορούσαν τον Τραμπ φυλάχθηκαν με ασφάλεια. Η πρόσβαση περιορίστηκε. Οι επικοινωνίες κρυπτογραφήθηκαν. Οι προσωπικές επαφές ελαχιστοποιήθηκαν. Υπήρχε όμως ένα μεγαλύτερο πρόβλημα: ο Τραμπ και οι επιχειρήσεις του εξακολουθούσαν να έχουν απαιτήσεις από τη Deutsche Bank, όπως αλλαγές σε υπάρχοντα δάνεια.

Η σχέση είχε ήδη πάει εντελώς στραβά μία φορά. Αφού ο Τραμπ δεν κατάφερε να αποπληρώσει ένα δάνειο για τον πύργο του στο Σικάγο κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, ισχυριζόμενος ότι δεν ήταν υποχρεωμένος να το κάνει επειδή η χρηματοπιστωτική κρίση ήταν ένα απρόβλεπτο γεγονός, μήνυσε τη Deutsche Bank για 3 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, ουσιαστικά κατηγορώντας την για μια κρίση που είχε βλάψει την επιχείρησή του (η υπόθεση διευθετήθηκε πριν από τη δίκη). Η Deutsche Bank συνέχισε να συνεργάζεται μαζί του.

Ο Τραμπ δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλια.

Δημοσιογράφοι διαπίστωσαν ότι το 2017, με τον Τραμπ να βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο της πρώτης θητείας του, ένας υπάλληλος της Deutsche Bank έστειλε κατά λάθος σε τρίτο πρόσωπο έναν σύνδεσμο που περιείχε οικονομικές πληροφορίες για 1.586 πελάτες. Τρεις λογαριασμοί φέρεται να ανήκαν στον νεοεκλεγμένο πρόεδρο· αυτοί ονομάζονταν εσωτερικά «DT» και «DJT».

Τα στελέχη συζήτησαν αν έπρεπε να ενημερωθεί ο Τραμπ για τη διαρροή, αλλά κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν ήταν απαραίτητο. Ένας διευθυντής χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «λαμπρό». Ο Christian Sewingενέκρινε τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης με ένα απλό «Εντάξει».