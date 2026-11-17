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Με την καθιερωμένη πορεία, στην οποία καλούν φοιτητικοί σύλλογοι, φορείς, σωματεία και συλλογικότητες, κορυφώνονται σήμερα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη οι εκδηλώσεις για την 53η επέτειο της Εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Με κεντρικό σύνθημα «Ο Νοέμβρης ξαναγεννιέται», οι φοιτητικοί σύλλογοι, που πραγματοποίησαν συμβολική τριήμερη κατάληψη στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, απευθύνουν κάλεσμα συμμετοχής σε φοιτητές, μαθητές, εργαζόμενους και πολίτες.

Στόχος των δράσεων, όπως αναφέρουν στο κάλεσμά τους, είναι «να ανασάνει ο λαός, για να έχει μέλλον η νεολαία».

Κοσμοσυρροή στο μνημείο που βρίσκεται στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ

Από νωρίς το πρωί άνθρωποι κάθε ηλικίας προσέρχονται για να αφήσουν ένα λουλούδι στο μνημείο που βρίσκεται στον αύλειο χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, ενώ στις 11 το πρωί ξεκίνησαν οι καταθέσεις στεφάνων από φορείς, σωματεία και εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο

Στα σκαλιά στην είσοδο της Πολυτεχνικής Σχολής οι φοιτητικές παρατάξεις έχουν στήσει τραπεζάκια και μοιράζουν στον κόσμο που προσέρχεται κείμενα θέσεων και αφίσες, ενώ τον ρυθμό των εκδηλώσεων δίνουν τα τραγούδια που έγιναν η φωνή της Εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Η Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης καλεί τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, τους άνεργους, τους συνταξιούχους και τη νεολαία της Θεσσαλονίκης να δώσουν το «παρών» στις εκδηλώσεις, επισημαίνοντας ότι «η εξέγερση του Πολυτεχνείου μας εμπνέει να δώσουμε σήμερα νέους αγώνες για εργασία για όλους με ανθρώπινους όρους, αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις, δημόσια και δωρεάν Παιδεία και Υγεία, Ισότητα, Ελευθερία, ασφάλεια στους χώρους δουλειάς, πάταξη της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας και υπεράσπισης της Δημοκρατίας απέναντι σε κάθε φαινόμενο ρατσισμού, φασισμού και μισαλλοδοξίας».

Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η πορεία θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα, ενώ οι σύλλογοι έχουν καλέσει σε προσυγκέντρωση στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ στις 5 το απόγευμα. Από την Τροχαία θα τεθούν σε ισχύ εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ενώ από την Εταιρία Λειτουργίας και Συντήρησης του Μετρό Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκε ότι θα κλείσουν προσωρινά έξι σταθμοί του μετρό.

«Πληροφορούμε το επιβατικό κοινό ότι κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου από τις 16.00, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών “Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός”, “Δημοκρατίας”, “Βενιζέλου”, “Αγίας Σοφίας”, “Σιντριβάνι” και “Πανεπιστήμιο”, οι οποίοι θα παραμείνουν κλειστοί. Θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις για την ενημέρωση του κοινού», αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΤΗΕΜΑ.

Από την Τροχαία Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκε ότι από 4 μμ σταδιακά και ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων, το κέντρο της πόλης θα αποκλειστεί και δεν θα επιτρέπεται η κίνηση των οχημάτων, ενώ θα υπάρξουν αλλαγές και στα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων.

Ειδικότερα :

– Από 16.00΄ ώρα σταδιακά θα υπάρξουν παρεμβάσεις (διακοπές- εκτροπές) της κυκλοφορίας στους δρόμους: Εγνατία, Εθν. Αμύνης, Τσιμισκή, Αγ. Δημητρίου, Πλατεία Δημοκρατίας, Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ., Καρ. Ντηλ, Βασ. Ηρακλείου, Γ΄ Σεπτεμβρίου, Αγγελάκη, Αρμενοπούλου, Γρ. Λαμπράκη, Κ. Καραμανλή και όπου αλλού απαιτηθεί, ανάλογα με τις επικρατούσες κάθε φορά κυκλοφοριακές συνθήκες.

– Επίσης δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση των αυτοκινήτων σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, ως εξής:

Μέχρι την 06.00΄ώρα της Τετάρτης (18-11-2026) στις παρακάτω οδούς:

-Εθνικής Αμύνης, στο τμήμα της από την οδό Αγίου Δημητρίου μέχρι την πλατεία Σιντριβανίου.

-Εγνατία, στο τμήμα της από την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου μέχρι οδό Εθνικής Αμύνης.

-Αγγελάκη, καθ’ όλο το μήκος της.

-Αρμενοπούλου, στο τμήμα της από την Δημ. Γούναρη μέχρι την οδό Εθν. Αμύνης.

– Γρ. Λαμπράκη, στο τμήμα της από την οδό Εγνατία μέχρι την οδό Γ’ Σεπτεμβρίου.

β. Μέχρι τη λήξη των εκδηλώσεων, στις παρακάτω οδούς:

-Εγνατία, στο τμήμα της από οδό Δωδεκανήσου μέχρι την οδό Εθν. Αμύνης.

-Αγ. Δημητρίου, στο τμήμα της από την οδό Λάζου Εξάρχου μέχρι την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου και στο τμήμα της από την οδό Προξένων μέχρι την Στεφ. Δραγούμη. Εθν. Αμύνης, στο τμήμα της από την πλατεία Σιντριβανίου μέχρι την πλατεία Λευκού Πύργου.

– Γ΄ Σεπτεμβρίου, στο τμήμα της από την οδό Αγ.Δημητρίου μέχρι την οδό Γ. Λαμπράκη.

– Καρ. Ντήλ, στο τμήμα της από την οδό Τσιμισκή μέχρι την οδό Βασ.Ηρακλείου.

– Βασ. Ηρακλείου, στο τμήμα της από την Πλατεία Αριστοτέλους μέχρι την οδό Καρ. Ντήλ.

– Κ. Καραμανλή, στο τμήμα της από την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου μέχρι Καυτανζόγλου.

– Ελ. Βενιζέλου, στο τμήμα της από την οδό Τσιμισκή μέχρι την οδό Εγνατία.

– Ολυμπιάδος, στο τμήμα της από την οδό Ελένης Ζωγράφου μέχρι την οδό Κασσάνδρου.

– Ι. Δραγούμη, στο τμήμα της από την οδό Εγνατία μέχρι την οδό Τσιμισκή.

– Γ. Βιζυηνού, στο τμήμα της από την οδό Πανεπιστημίου μέχρι την οδό Καθηγητού Π. Βυζουκίδου.

Σε καίρια σημεία θα υπάρχουν τροχονόμοι που θα ρυθμίζουν την κυκλοφορία και θα διευκολύνουν τους οδηγούς.